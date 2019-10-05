pesikot написав:
Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?
Вообще-то, в решениях суда не пишут, националист осужденный, или нет. Даже если судили его по статьям о разжигании национальной розни. Знаток
По делу Бузины суд не завершен, но есть обвинение. Рассмотрение дела затягивают под сурдинкой патриотизма обвиняемых - ты сам это прекрасно знаешь.
pesikot написав:
И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде.
Ты нагло лжешь! Ни единого раза я не оправдывал РФ. Могу забиться с тобой на деньги! Я несколько раз писал о том, какие оправдания РФ сама для себя
использует (например, Косовский прецедент). Но никогда я ее агрессивную внешнюю политику не оправдывал. Да и внутренюю тоже. Например, сегодня, говоря о шовинистическом заскоке "особого русского пути"