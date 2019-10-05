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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4205420642074208
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:49

  fokus написав:
  vano80 написав:Надо было обещания выполнять.

Это вы про лидеров майдана, подписавших соглашение с легитимным?
  vano80 написав:Людей не бить.

А сейчас про кого? Онижедетей или беркутовцев?
  vano80 написав:Можно было трактористам собраться и показать
Ну крымчане и показали. Вместе с Донбассом..
А срослось да, хреново.. И видимо теперь страна не скоро срастется..


Дурачка не строй. Особенно про крымчан и донбасс. Тут не школьники на зарплате, и сказки про шахтеров рассказывать не надо.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:55

  pesikot написав:Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?


Вообще-то, в решениях суда не пишут, националист осужденный, или нет. Даже если судили его по статьям о разжигании национальной розни. Знаток :D По делу Бузины суд не завершен, но есть обвинение. Рассмотрение дела затягивают под сурдинкой патриотизма обвиняемых - ты сам это прекрасно знаешь.

  pesikot написав:И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде.


Ты нагло лжешь! Ни единого раза я не оправдывал РФ. Могу забиться с тобой на деньги! Я несколько раз писал о том, какие оправдания РФ сама для себя использует (например, Косовский прецедент). Но никогда я ее агрессивную внешнюю политику не оправдывал. Да и внутренюю тоже. Например, сегодня, говоря о шовинистическом заскоке "особого русского пути"
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  #<1 ... 4205420642074208
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