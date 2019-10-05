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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 42064207420842094210> Додано: Нед 06 жов, 2019 18:49 fokus написав: vano80 написав: Надо было обещания выполнять. Надо было обещания выполнять.

Это вы про лидеров майдана, подписавших соглашение с легитимным? vano80 написав: Людей не бить. Людей не бить.

А сейчас про кого? Онижедетей или беркутовцев?

vano80 написав: Можно было трактористам собраться и показать Можно было трактористам собраться и показать Ну крымчане и показали. Вместе с Донбассом..

А срослось да, хреново.. И видимо теперь страна не скоро срастется.. Это вы про лидеров майдана, подписавших соглашение с легитимным?А сейчас про кого? Онижедетей или беркутовцев?Ну крымчане и показали. Вместе с Донбассом..А срослось да, хреново.. И видимо теперь страна не скоро срастется..



Дурачка не строй. Особенно про крымчан и донбасс. Тут не школьники на зарплате, и сказки про шахтеров рассказывать не надо. Дурачка не строй. Особенно про крымчан и донбасс. Тут не школьники на зарплате, и сказки про шахтеров рассказывать не надо. vano80 Повідомлень: 1483 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 18:55 pesikot написав: Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?

Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?



Вообще-то, в решениях суда не пишут, националист осужденный, или нет. Даже если судили его по статьям о разжигании национальной розни. Знаток По делу Бузины суд не завершен, но есть обвинение. Рассмотрение дела затягивают под сурдинкой патриотизма обвиняемых - ты сам это прекрасно знаешь.



pesikot написав: И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде. И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде.



Ты нагло лжешь! Ни единого раза я не оправдывал РФ. Могу забиться с тобой на деньги! Я несколько раз писал о том, какие оправдания РФ сама для себя использует (например, Косовский прецедент). Но никогда я ее агрессивную внешнюю политику не оправдывал. Да и внутренюю тоже. Например, сегодня, говоря о шовинистическом заскоке "особого русского пути" Вообще-то, в решениях суда не пишут, националист осужденный, или нет. Даже если судили его по статьям о разжигании национальной розни. ЗнатокПо делу Бузины суд не завершен, но есть обвинение. Рассмотрение дела затягивают под сурдинкой патриотизма обвиняемых - ты сам это прекрасно знаешь.Ты нагло лжешь! Ни единого раза я не оправдывал РФ. Могу забиться с тобой на деньги! Я несколько раз писал о том, какие оправдания РФиспользует (например, Косовский прецедент). Но никогда я ее агрессивную внешнюю политику не оправдывал. Да и внутренюю тоже. Например, сегодня, говоря о шовинистическом заскоке "особого русского пути" zРадио

Повідомлень: 3751 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 18:59 vano80 написав: fokus написав: vano80 написав: Надо было обещания выполнять. Надо было обещания выполнять.

Это вы про лидеров майдана, подписавших соглашение с легитимным? vano80 написав: Людей не бить. Людей не бить.

А сейчас про кого? Онижедетей или беркутовцев?

vano80 написав: Можно было трактористам собраться и показать Можно было трактористам собраться и показать Ну крымчане и показали. Вместе с Донбассом..

А срослось да, хреново.. И видимо теперь страна не скоро срастется.. Это вы про лидеров майдана, подписавших соглашение с легитимным?А сейчас про кого? Онижедетей или беркутовцев?Ну крымчане и показали. Вместе с Донбассом..А срослось да, хреново.. И видимо теперь страна не скоро срастется..



Дурачка не строй. Особенно про крымчан и донбасс. Тут не школьники на зарплате, и сказки про шахтеров рассказывать не надо. Дурачка не строй. Особенно про крымчан и донбасс. Тут не школьники на зарплате, и сказки про шахтеров рассказывать не надо.

А ну да, ну да.. Под дулами автоматов же

vano80 написав: Тут не школьники Тут не школьники ну..не уверен А ну да, ну да.. Под дулами автоматов жену..не уверен Востаннє редагувалось fokus в Нед 06 жов, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз. fokus Повідомлень: 453 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:04 Тракторист написав: andrijk777 написав: Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади. Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.

не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм... не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...

будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. ну це так - ввічливо. а можна було просто поскаржитися щоб оце рашінпрапагандін видалили. будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. ну це так - ввічливо. а можна було просто поскаржитися щоб оце рашінпрапагандін видалили. mephala Повідомлень: 5601 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:07 zРадио написав: pesikot написав: Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?

Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?



Вообще-то, в решениях суда не пишут, националист осужденный, или нет. Даже если судили его по статьям о разжигании национальной розни. Знаток По делу Бузины суд не завершен, но есть обвинение. Рассмотрение дела затягивают под сурдинкой патриотизма обвиняемых - ты сам это прекрасно знаешь.



pesikot написав: И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде. И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде.



Ты нагло лжешь! Ни единого раза я не оправдывал РФ. Могу забиться с тобой на деньги! Я несколько раз писал о том, какие оправдания РФ сама для себя использует (например, Косовский прецедент). Но никогда я ее агрессивную внешнюю политику не оправдывал. Да и внутренюю тоже. Например, сегодня, говоря о шовинистическом заскоке "особого русского пути" Вообще-то, в решениях суда не пишут, националист осужденный, или нет. Даже если судили его по статьям о разжигании национальной розни. ЗнатокПо делу Бузины суд не завершен, но есть обвинение. Рассмотрение дела затягивают под сурдинкой патриотизма обвиняемых - ты сам это прекрасно знаешь.Ты нагло лжешь! Ни единого раза я не оправдывал РФ. Могу забиться с тобой на деньги! Я несколько раз писал о том, какие оправдания РФиспользует (например, Косовский прецедент). Но никогда я ее агрессивную внешнюю политику не оправдывал. Да и внутренюю тоже. Например, сегодня, говоря о шовинистическом заскоке "особого русского пути"

Вы допускаете ошибку.

Любую фразу эти голословы будут трактовать, как им захочется.

Вплоть до *Слава Украине! Россия - агрессор* -- перекрутят, что в защиту рашки.



А вот ольгинец, из рф и т.п. - сложнее перекрутить.

Лучше б на это предложили. Вы допускаете ошибку.Любую фразу эти голословы будут трактовать, как им захочется.Вплоть до *Слава Украине! Россия - агрессор* -- перекрутят, что в защиту рашки.А вот ольгинец, из рф и т.п. - сложнее перекрутить.Лучше б на это предложили. detroytred

Повідомлень: 22210 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:07 mephala написав: будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите.

В Конституции Украины записаны три условиях, при которых досрочно заканчиваются полномочия Президента: смерть, добровольная отставка и импичмент по процедуре. По букве закона всех депутатов, проголосовавших за то решение об отстранении Януковича следует судить за госизмену. В Конституции Украины записаны три условиях, при которых досрочно заканчиваются полномочия Президента: смерть, добровольная отставка и импичмент по процедуре. По букве закона всех депутатов, проголосовавших за то решение об отстранении Януковича следует судить за госизмену. Tegularius Повідомлень: 949 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:08 vano80 написав: Тракторист написав: andrijk777 написав: Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади. Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.

не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм... не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...



Надо было обещания выполнять. Людей не бить. Можно было и не тикать за кордон. Можно было трактористам собраться и показать, что народ за яныка. Но не срослось.... Надо было обещания выполнять. Людей не бить. Можно было и не тикать за кордон. Можно было трактористам собраться и показать, что народ за яныка. Но не срослось....

в нормальных странах люди показывают за кого они на выборах, но украинцы почему-то не хотят жить по законам своей страны... в нормальных странах люди показывают за кого они на выборах, но украинцы почему-то не хотят жить по законам своей страны... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4232 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:08 zРадио написав: andrijk777 написав: Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.

Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.



Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.



Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремля



PS: по-моему, порохоботы уже заигрались со своими клише о российском интересе у всех, кто их по лужам за вранье рассаживает Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремляPS: по-моему, порохоботы уже заигрались со своими клише о российском интересе у всех, кто их по лужам за вранье рассаживает

взагалі то в державі декілька влад якщо ви не вкурсі.

так от судова влада і законодавча успішно продовжували працювати.

виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці. взагалі то в державі декілька влад якщо ви не вкурсі.так от судова влада і законодавча успішно продовжували працювати.виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці. mephala Повідомлень: 5601 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:11 mephala написав: Тракторист написав: andrijk777 написав: Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади. Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.

не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм... не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...

будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. ну це так - ввічливо. а можна було просто поскаржитися щоб оце рашінпрапагандін видалили. будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. ну це так - ввічливо. а можна було просто поскаржитися щоб оце рашінпрапагандін видалили.

смена власти в способ не предусмотреный конституцией... смена власти в способ не предусмотреный конституцией... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4232 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:14 Tegularius написав: mephala написав: будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите.

В Конституции Украины записаны три условиях, при которых досрочно заканчиваются полномочия Президента: смерть, добровольная отставка и импичмент по процедуре. По букве закона всех депутатов, проголосовавших за то решение об отстранении Януковича следует судить за госизмену. В Конституции Украины записаны три условиях, при которых досрочно заканчиваются полномочия Президента: смерть, добровольная отставка и импичмент по процедуре. По букве закона всех депутатов, проголосовавших за то решение об отстранении Януковича следует судить за госизмену.

абсолютно правильно сказано!



конечно судебные процесы против тех депутатов в нашей стране маловероятны, но нужно хотя бы предать их всех политической анафиме и ни в коем случае больше не избирать их в какие либо органы власти... абсолютно правильно сказано!конечно судебные процесы против тех депутатов в нашей стране маловероятны, но нужно хотя бы предать их всех политической анафиме и ни в коем случае больше не избирать их в какие либо органы власти... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4232 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 42064207420842094210> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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