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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 42064207420842094210>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:49

  fokus написав:
  vano80 написав:Надо было обещания выполнять.

Это вы про лидеров майдана, подписавших соглашение с легитимным?
  vano80 написав:Людей не бить.

А сейчас про кого? Онижедетей или беркутовцев?
  vano80 написав:Можно было трактористам собраться и показать
Ну крымчане и показали. Вместе с Донбассом..
А срослось да, хреново.. И видимо теперь страна не скоро срастется..


Дурачка не строй. Особенно про крымчан и донбасс. Тут не школьники на зарплате, и сказки про шахтеров рассказывать не надо.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:55

  pesikot написав:Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?


Вообще-то, в решениях суда не пишут, националист осужденный, или нет. Даже если судили его по статьям о разжигании национальной розни. Знаток :D По делу Бузины суд не завершен, но есть обвинение. Рассмотрение дела затягивают под сурдинкой патриотизма обвиняемых - ты сам это прекрасно знаешь.

  pesikot написав:И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде.


Ты нагло лжешь! Ни единого раза я не оправдывал РФ. Могу забиться с тобой на деньги! Я несколько раз писал о том, какие оправдания РФ сама для себя использует (например, Косовский прецедент). Но никогда я ее агрессивную внешнюю политику не оправдывал. Да и внутренюю тоже. Например, сегодня, говоря о шовинистическом заскоке "особого русского пути"
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:59

  vano80 написав:
  fokus написав:
  vano80 написав:Надо было обещания выполнять.

Это вы про лидеров майдана, подписавших соглашение с легитимным?
  vano80 написав:Людей не бить.

А сейчас про кого? Онижедетей или беркутовцев?
  vano80 написав:Можно было трактористам собраться и показать
Ну крымчане и показали. Вместе с Донбассом..
А срослось да, хреново.. И видимо теперь страна не скоро срастется..


Дурачка не строй. Особенно про крымчан и донбасс. Тут не школьники на зарплате, и сказки про шахтеров рассказывать не надо.

А ну да, ну да.. Под дулами автоматов же :)
  vano80 написав:Тут не школьники
ну..не уверен :)
Востаннє редагувалось fokus в Нед 06 жов, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:04

  Тракторист написав:
  andrijk777 написав:Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.

не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...

будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. ну це так - ввічливо. а можна було просто поскаржитися щоб оце рашінпрапагандін видалили.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:07

  zРадио написав:
  pesikot написав:Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?


Вообще-то, в решениях суда не пишут, националист осужденный, или нет. Даже если судили его по статьям о разжигании национальной розни. Знаток :D По делу Бузины суд не завершен, но есть обвинение. Рассмотрение дела затягивают под сурдинкой патриотизма обвиняемых - ты сам это прекрасно знаешь.

  pesikot написав:И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде.


Ты нагло лжешь! Ни единого раза я не оправдывал РФ. Могу забиться с тобой на деньги! Я несколько раз писал о том, какие оправдания РФ сама для себя использует (например, Косовский прецедент). Но никогда я ее агрессивную внешнюю политику не оправдывал. Да и внутренюю тоже. Например, сегодня, говоря о шовинистическом заскоке "особого русского пути"

Вы допускаете ошибку.
Любую фразу эти голословы будут трактовать, как им захочется.
Вплоть до *Слава Украине! Россия - агрессор* -- перекрутят, что в защиту рашки.

А вот ольгинец, из рф и т.п. - сложнее перекрутить.
Лучше б на это предложили.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:07

  mephala написав:будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите.

В Конституции Украины записаны три условиях, при которых досрочно заканчиваются полномочия Президента: смерть, добровольная отставка и импичмент по процедуре. По букве закона всех депутатов, проголосовавших за то решение об отстранении Януковича следует судить за госизмену.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:08

  vano80 написав:
  Тракторист написав:
  andrijk777 написав:Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.

не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...


Надо было обещания выполнять. Людей не бить. Можно было и не тикать за кордон. Можно было трактористам собраться и показать, что народ за яныка. Но не срослось....

в нормальных странах люди показывают за кого они на выборах, но украинцы почему-то не хотят жить по законам своей страны...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:08

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.


Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.

Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремля :mrgreen: :mrgreen:

PS: по-моему, порохоботы уже заигрались со своими клише о российском интересе у всех, кто их по лужам за вранье рассаживает

взагалі то в державі декілька влад якщо ви не вкурсі.
так от судова влада і законодавча успішно продовжували працювати.
виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:11

  mephala написав:
  Тракторист написав:
  andrijk777 написав:Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.

не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...

будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. ну це так - ввічливо. а можна було просто поскаржитися щоб оце рашінпрапагандін видалили.

смена власти в способ не предусмотреный конституцией...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:14

  Tegularius написав:
  mephala написав:будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите.

В Конституции Украины записаны три условиях, при которых досрочно заканчиваются полномочия Президента: смерть, добровольная отставка и импичмент по процедуре. По букве закона всех депутатов, проголосовавших за то решение об отстранении Януковича следует судить за госизмену.

абсолютно правильно сказано!

конечно судебные процесы против тех депутатов в нашей стране маловероятны, но нужно хотя бы предать их всех политической анафиме и ни в коем случае больше не избирать их в какие либо органы власти...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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