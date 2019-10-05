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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:49
fokus написав: vano80 написав:
Надо было обещания выполнять.
Это вы про лидеров майдана, подписавших соглашение с легитимным?
vano80 написав:
Людей не бить.
А сейчас про кого? Онижедетей или беркутовцев?
vano80 написав:
Можно было трактористам собраться и показать
Ну крымчане и показали. Вместе с Донбассом..
А срослось да, хреново.. И видимо теперь страна не скоро срастется..
Дурачка не строй. Особенно про крымчан и донбасс. Тут не школьники на зарплате, и сказки про шахтеров рассказывать не надо.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:55
pesikot написав:
Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?
Вообще-то, в решениях суда не пишут, националист осужденный, или нет. Даже если судили его по статьям о разжигании национальной розни. Знаток
По делу Бузины суд не завершен, но есть обвинение. Рассмотрение дела затягивают под сурдинкой патриотизма обвиняемых - ты сам это прекрасно знаешь.
pesikot написав:
И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде.
Ты нагло лжешь! Ни единого раза я не оправдывал РФ. Могу забиться с тобой на деньги! Я несколько раз писал о том, какие оправдания РФ сама для себя
использует (например, Косовский прецедент). Но никогда я ее агрессивную внешнюю политику не оправдывал. Да и внутренюю тоже. Например, сегодня, говоря о шовинистическом заскоке "особого русского пути"
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:59
vano80 написав: fokus написав: vano80 написав:
Надо было обещания выполнять.
Это вы про лидеров майдана, подписавших соглашение с легитимным?
vano80 написав:
Людей не бить.
А сейчас про кого? Онижедетей или беркутовцев?
vano80 написав:
Можно было трактористам собраться и показать
Ну крымчане и показали. Вместе с Донбассом..
А срослось да, хреново.. И видимо теперь страна не скоро срастется..
Дурачка не строй. Особенно про крымчан и донбасс. Тут не школьники на зарплате, и сказки про шахтеров рассказывать не надо.
А ну да, ну да.. Под дулами автоматов же
vano80 написав:
Тут не школьники
ну..не уверен
Востаннє редагувалось fokus
в Нед 06 жов, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:04
Тракторист написав: andrijk777 написав:
Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.
не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...
будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. ну це так - ввічливо. а можна було просто поскаржитися щоб оце рашінпрапагандін видалили.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:07
zРадио написав: pesikot написав:
Есть решение суда, что Бузину убили националисты ?
Вообще-то, в решениях суда не пишут, националист осужденный, или нет. Даже если судили его по статьям о разжигании национальной розни. Знаток
По делу Бузины суд не завершен, но есть обвинение. Рассмотрение дела затягивают под сурдинкой патриотизма обвиняемых - ты сам это прекрасно знаешь.
pesikot написав:
И опрадываешь ты РФ. Всегда и везде.
Ты нагло лжешь! Ни единого раза я не оправдывал РФ. Могу забиться с тобой на деньги! Я несколько раз писал о том, какие оправдания РФ сама для себя
использует (например, Косовский прецедент). Но никогда я ее агрессивную внешнюю политику не оправдывал. Да и внутренюю тоже. Например, сегодня, говоря о шовинистическом заскоке "особого русского пути"
Вы допускаете ошибку.
Любую фразу эти голословы будут трактовать, как им захочется.
Вплоть до *Слава Украине! Россия - агрессор* -- перекрутят, что в защиту рашки.
А вот ольгинец, из рф и т.п. - сложнее перекрутить.
Лучше б на это предложили.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:07
mephala написав:
будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите.
В Конституции Украины записаны три условиях, при которых досрочно заканчиваются полномочия Президента: смерть, добровольная отставка и импичмент по процедуре. По букве закона всех депутатов, проголосовавших за то решение об отстранении Януковича следует судить за госизмену.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:08
vano80 написав: Тракторист написав: andrijk777 написав:
Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.
не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...
Надо было обещания выполнять. Людей не бить. Можно было и не тикать за кордон. Можно было трактористам собраться и показать, что народ за яныка. Но не срослось....
в нормальных странах люди показывают за кого они на выборах, но украинцы почему-то не хотят жить по законам своей страны...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:08
zРадио написав: andrijk777 написав:
Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.
Интересно-интересно. А когда я пишу об этом же, тролли протестуют, что это повторение российской пропаганды.
Ну здравствуй, коллега - теперь ты тоже агент кремля
PS: по-моему, порохоботы уже заигрались со своими клише о российском интересе у всех, кто их по лужам за вранье рассаживает
взагалі то в державі декілька влад якщо ви не вкурсі.
так от судова влада і законодавча успішно продовжували працювати.
виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:11
mephala написав: Тракторист написав: andrijk777 написав:
Україна була дуже слабка і фактично без центральної влади.
не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...
будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. ну це так - ввічливо. а можна було просто поскаржитися щоб оце рашінпрапагандін видалили.
смена власти в способ не предусмотреный конституцией...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:14
Tegularius написав: mephala написав:
будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите.
В Конституции Украины записаны три условиях, при которых досрочно заканчиваются полномочия Президента: смерть, добровольная отставка и импичмент по процедуре. По букве закона всех депутатов, проголосовавших за то решение об отстранении Януковича следует судить за госизмену.
абсолютно правильно сказано!
конечно судебные процесы против тех депутатов в нашей стране маловероятны, но нужно хотя бы предать их всех политической анафиме и ни в коем случае больше не избирать их в какие либо органы власти...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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