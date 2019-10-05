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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4207420842094210> Додано: Нед 06 жов, 2019 19:16 Тракторист написав: mephala написав: Тракторист написав: не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм... не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...

будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. ну це так - ввічливо. а можна було просто поскаржитися щоб оце рашінпрапагандін видалили. будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. ну це так - ввічливо. а можна було просто поскаржитися щоб оце рашінпрапагандін видалили.

смена власти в способ не предусмотреный конституцией... смена власти в способ не предусмотреный конституцией...

це не визначення терміну а часткове висмикування з контексту вам на догоду.

попрошу повне визначення в студію. ну і також в державі влада не одна. це не визначення терміну а часткове висмикування з контексту вам на догоду.попрошу повне визначення в студію. ну і також в державі влада не одна. mephala Повідомлень: 5601 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:24 mephala написав: виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці. виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці.

исполнительную власть на Украине осуществляют президент Украины и Кабинет министров Украины — правительство. так что для начала почитайте Конституцию что бы писать глупости про паралич исполнительной власти...



кроме того в момент голосования за отставку Президента он находился в плановой поезде по Украине и участники госпереворота были в курсе где он находится (см. показания яценюка, турчинова и т.д. на суде над януковичем). если всё же так хотелось сместить законого президента надо было действовать в соответствии с законами Украины, а г-н турчинов не имел право исполнять обязаности президента, так как в соответствии с действующей в феврале 2014 редакцией Конституции исполнять обязаности президента должен был премьер-министр... исполнительную власть на Украине осуществляют президент Украины и Кабинет министров Украины — правительство. так что для начала почитайте Конституцию что бы писать глупости про паралич исполнительной власти...кроме того в момент голосования за отставку Президента он находился в плановой поезде по Украине и участники госпереворота были в курсе где он находится (см. показания яценюка, турчинова и т.д. на суде над януковичем). если всё же так хотелось сместить законого президента надо было действовать в соответствии с законами Украины, а г-н турчинов не имел право исполнять обязаности президента, так как в соответствии с действующей в феврале 2014 редакцией Конституции исполнять обязаности президента должен был премьер-министр... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4231 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:32 Моя думка только референдум по ключевым вопросам.

Потому что каждый (хоть президент ... хоть будивельник) считает своё предложение правильным и лучшим. И чтобы его решение приняли другие.



Только в законе о референдуме указать, что поддержка не менее 60 или 70%. detroytred

Повідомлень: 22210 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:36 detroytred написав: zРадио

По тому вопросу.

Зачем мне у себя спрашивать?)))

Моя жена не то что откажется при возможности украсть миллион, она сама не возьмёт ПРОСТО УТЕРЯННЫЙ кем-то ничейный на момент миллион или сто миллионов.

Сама не возьмёт и мне фиг даст взять)))

Для неё сумма не имеет никакого значения (хоть цент, хоть миллион). Принципы, убеждения.

Проверено на практике пусть и меньшими, чем миллион эквивалентами.



Но из народа люди с такими (подобными) принципами на самые верхние ступени лифтами не поднимаются. А небольшие участки страны (отдельные семьи, кафедры, ВУЗы, фирмы, предприятия),в которых они поддерждивают такие принципы, никакой роли не играют.



Опять же это только один из вариантов.

Скандинавский что ли. С опорой на сознательность. По тому вопросу.Зачем мне у себя спрашивать?)))Моя жена не то что откажется при возможности украсть миллион, она сама не возьмёт ПРОСТО УТЕРЯННЫЙ кем-то ничейный на момент миллион или сто миллионов.Сама не возьмёт и мне фиг даст взять)))Для неё сумма не имеет никакого значения (хоть цент, хоть миллион). Принципы, убеждения.Проверено на практике пусть и меньшими, чем миллион эквивалентами.Но из народа люди с такими (подобными) принципами на самые верхние ступени лифтами не поднимаются. А небольшие участки страны (отдельные семьи, кафедры, ВУЗы, фирмы, предприятия),в которых они поддерждивают такие принципы, никакой роли не играют.Опять же это только один из вариантов.Скандинавский что ли. С опорой на сознательность.



Не хочу переходить на личности - респект вашей жене, но ведь из любого правила есть статистически незначимое количество исключений. Полагаю, это один из них.



Порассуждаю на сферическом пересичном в вакууме.



Чтобы украсть миллион, нужно по крайней мере находиться в благоприятных для этого условиях - т.е. этот миллион/имущество на миллион должны быть в осязаемой близости и должны плохо лежать. Разумеется, этого не происходит в большинстве случаев, почему я и говорю, что илитой становятся случайные представители нарида.



И тем не менее, в процессе создания предпосылок для такого воровства, пересичный непроизвольно будет помещен в условия, которые дадут ему необходимую мотивацию.



Это может быть что угодно. Например, пока летаешь эконом классом, ты и не понимаешь, зачем тебе миллион. Но побывав гостем на чьем-то чартере, выполняемом уютненьким бизнес-джетом, мысль о преимуществах, доступных илите, непроизвольно поселится в мозгу. И дело останется за малым - дождаться удобного случая заскочить в этот завидный клуб... Не хочу переходить на личности - респект вашей жене, но ведь из любого правила есть статистически незначимое количество исключений. Полагаю, это один из них.Порассуждаю на сферическом пересичном в вакууме.Чтобы украсть миллион, нужно по крайней мере находиться в благоприятных для этого условиях - т.е. этот миллион/имущество на миллион должны быть в осязаемой близости и должны плохо лежать. Разумеется, этого не происходит в большинстве случаев, почему я и говорю, что илитой становятся случайные представители нарида.И тем не менее, в процессе создания предпосылок для такого воровства, пересичный непроизвольно будет помещен в условия, которые дадут ему необходимую мотивацию.Это может быть что угодно. Например, пока летаешь эконом классом, ты и не понимаешь, зачем тебе миллион. Но побывав гостем на чьем-то чартере, выполняемом уютненьким бизнес-джетом, мысль о преимуществах, доступных илите, непроизвольно поселится в мозгу. И дело останется за малым - дождаться удобного случая заскочить в этот завидный клуб... zРадио

Повідомлень: 3751 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:40 Тракторист написав: mephala написав: виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці. виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці.

исполнительную власть на Украине осуществляют президент Украины и Кабинет министров Украины — правительство. так что для начала почитайте Конституцию что бы писать глупости про паралич исполнительной власти...



кроме того в момент голосования за отставку Президента он находился в плановой поезде по Украине и участники госпереворота были в курсе где он находится (см. показания яценюка, турчинова и т.д. на суде над януковичем). если всё же так хотелось сместить законого президента надо было действовать в соответствии с законами Украины, а г-н турчинов не имел право исполнять обязаности президента, так как в соответствии с действующей в феврале 2014 редакцией Конституции исполнять обязаности президента должен был премьер-министр... исполнительную власть на Украине осуществляют президент Украины и Кабинет министров Украины — правительство. так что для начала почитайте Конституцию что бы писать глупости про паралич исполнительной власти...кроме того в момент голосования за отставку Президента он находился в плановой поезде по Украине и участники госпереворота были в курсе где он находится (см. показания яценюка, турчинова и т.д. на суде над януковичем). если всё же так хотелось сместить законого президента надо было действовать в соответствии с законами Украины, а г-н турчинов не имел право исполнять обязаности президента, так как в соответствии с действующей в феврале 2014 редакцией Конституции исполнять обязаности президента должен был премьер-министр...

ви стрілки на інші теми не переводьте. повне визначення терміну державного перевороту так і не навели. і доречі азірова не було так само як і яника. ви стрілки на інші теми не переводьте. повне визначення терміну державного перевороту так і не навели. і доречі азірова не було так само як і яника. mephala Повідомлень: 5601 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 19:54 Первый канал телевидения Германии информирует о сегодняшних событиях на Майдане в таком ключе "небольшая, но очень громкая группировка националистов, поддерживаемая Петром Порошенко, требовала отказаться от формулы Штайнмаера" antey1969 1

Повідомлень: 8783 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1031 раз. Подякували: 2313 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 20:02 antey1969 написав: Первый канал телевидения Германии информирует о сегодняшних событиях на Майдане в таком ключе "небольшая, но очень громкая группировка националистов, поддерживаемая Петром Порошенко, требовала отказаться от формулы Штайнмаера" Первый канал телевидения Германии информирует о сегодняшних событиях на Майдане в таком ключе "небольшая, но очень громкая группировка националистов, поддерживаемая Петром Порошенко, требовала отказаться от формулы Штайнмаера"



Вот Порошенко назвал свою ребрендированную партию "Европейская солидарность" и буковки ЕС на эмблеме стилизованы под символику Евросоюза.

А теперь он протестует против формулы президента Германии, поддержанной Макроном и другими европейскими лидерами. Заявляет о недоверии ОБСЕ, бойкотирует ПАСЕ. То есть фактически они против Европы. Но тогда и название и эмблема - обман? Вот Порошенко назвал свою ребрендированную партию "Европейская солидарность" и буковки ЕС на эмблеме стилизованы под символику Евросоюза.А теперь он протестует против формулы президента Германии, поддержанной Макроном и другими европейскими лидерами. Заявляет о недоверии ОБСЕ, бойкотирует ПАСЕ. То есть фактически они против Европы. Но тогда и название и эмблема - обман? Tegularius Повідомлень: 949 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 20:04 antey1969 написав: Первый канал телевидения Германии информирует о сегодняшних событиях на Майдане в таком ключе "небольшая, но очень громкая группировка националистов, поддерживаемая Петром Порошенко, требовала отказаться от формулы Штайнмаера" Первый канал телевидения Германии информирует о сегодняшних событиях на Майдане в таком ключе "небольшая, но очень громкая группировка националистов, поддерживаемая Петром Порошенко, требовала отказаться от формулы Штайнмаера"



Я думаю, что именно от позиции ЕС/США и будет зависеть судьба авантюры Порошенко. Прошлые 2 майдана не случились бы, будь у власти индульгенция на разгон, и не промывай мозги пересичным западные грантоеды. Внутренний фактор - неопределяющий... Я думаю, что именно от позиции ЕС/США и будет зависеть судьба авантюры Порошенко. Прошлые 2 майдана не случились бы, будь у власти индульгенция на разгон, и не промывай мозги пересичным западные грантоеды. Внутренний фактор - неопределяющий... Востаннє редагувалось zРадио в Нед 06 жов, 2019 20:05, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 3751 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 20:05 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Моя думка только референдум по ключевым вопросам.

Потому что каждый (хоть президент ... хоть будивельник) считает своё предложение правильным и лучшим. И чтобы его решение приняли другие.



Только в законе о референдуме указать, что поддержка не менее 60 или 70%.



Надо сказать, что первое на что положил с прибором Зеленский из своих предвыборных обещаний и намеков －это обещание коммуницировать с населением, обещание внести одним из первых в Раду закон о референдуме, обещание местных поебесцитов.

На выхлопе по итогам 100 дней постановочное интервью с одним журналистом, ни одной нормальной пресс-конференции, ни одного круглого стола с представителями общественности, один раз собрал десяток порохоботов и поклялся им в своем патриотизме.

И это за полгода работы.

Очень некрасиво поступает. Надо сказать, что первое на что положил с прибором Зеленский из своих предвыборных обещаний и намеков －это обещание коммуницировать с населением, обещание внести одним из первых в Раду закон о референдуме, обещание местных поебесцитов.На выхлопе по итогам 100 дней постановочное интервью с одним журналистом, ни одной нормальной пресс-конференции, ни одного круглого стола с представителями общественности, один раз собрал десяток порохоботов и поклялся им в своем патриотизме.И это за полгода работы.Очень некрасиво поступает. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13033 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3691 раз. Подякували: 5391 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 20:14 detroytred написав: andrijk777 написав: Почну з того що про Зеленського також не мали представлення(як про політика) більшість українців, тим не менше маємо 73%.

Чому комуністи "правили" в Україні 70 років, а в 1991 люди все-рівно проголосували за комуніста? Чому не голосували хоча б на зло(проти)? Як зробили в 2019. Чому?

Та тому що люди не були готові до змін! Не були готові до радикальних політиків! Ось народ Польщі був готовий до змін і комуніст там не мав шансів.

Сьогодні наш народ вже змінився і ментально ми наздогнали тих поляків. Маємо 25 років відтавання.

*Ви перебільшуєте значення таких факторів як адмінресурс і "воздействие на народ" в Україні. Можливо причина в тому що ви живете в РФ а не в Україні. Почну з того що про Зеленського також не мали представлення(як про політика) більшість українців, тим не менше маємо 73%.Чому комуністи "правили" в Україні 70 років, а в 1991 люди все-рівно проголосували за комуніста? Чому не голосували хоча б на зло(проти)? Як зробили в 2019. Чому?Ось народ Польщі був готовий до змін і комуніст там не мав шансів.Сьогодні наш народ вже змінився і ментально ми наздогнали тих поляків. Маємо 25 років відтавання.*Ви перебільшуєте значення таких факторів як адмінресурс і "воздействие на народ" в Україні. Можливо причина в тому що ви живете в РФ а не в Україні.

Ну это уже цирк.

Не поняли по-сложному, объяснил своё мнение по-простому.



Да не было за Черноволом такой информационной и материальноц поддержки, как за ЗЕ.

Неужто очевидное после разжевывания осилить не в змозi?))



Готов народ не готов к чему-то -- это уже другой вопрос (предмет дискуссии).



Примитивны и глупы Ваши домыслы о том, что можливо я живу в РФ, а не в Украине.

Усиливать свои аргументы такой глупостью... Ну это уже цирк.Не поняли по-сложному, объяснил своё мнение по-простому.Да не было за Черноволом такой информационной и материальноц поддержки, как за ЗЕ.Неужто очевидное после разжевывания осилить не в змозi?))Готов народ не готов к чему-то -- это уже другой вопрос (предмет дискуссии).Примитивны и глупы Ваши домыслы о том, что можливо я живу в РФ, а не в Украине.Усиливать свои аргументы такой глупостью...



Все з вами зрозуміло. Ви або живете в РФ, або СССР-рівської закалки і прийняти реалії України не в змозі.

Ви вважаєте на виборах президента України все вирішує не народ а адмінресурс, "информационная и материальная поддержка" і "воздействие на народ".

Назвіть мені хоча б одного президента України, який став президентом завдяки "информационной и материальной поддержке" і не зміг би перемогти без цієї "поддержки". Все з вами зрозуміло. Ви або живете в РФ, або СССР-рівської закалки і прийняти реалії України не в змозі.Ви вважаєте на виборах президента України все вирішує не народ а адмінресурс, "информационная и материальная поддержка" і "воздействие на народ".Назвіть мені хоча б одного президента України, який став президентом завдяки "информационной и материальной поддержке" і не зміг би перемогти без цієї "поддержки". andrijk777

Повідомлень: 1603 З нами з: 11.11.14 Подякував: 156 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4207420842094210> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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