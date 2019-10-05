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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4207420842094210>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:16

  Тракторист написав:
  mephala написав:
  Тракторист написав:не надо было совершать госпереворот и всё было бы норм...

будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. ну це так - ввічливо. а можна було просто поскаржитися щоб оце рашінпрапагандін видалили.

смена власти в способ не предусмотреный конституцией...

це не визначення терміну а часткове висмикування з контексту вам на догоду.
попрошу повне визначення в студію. ну і також в державі влада не одна.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:24

  mephala написав:виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці.

исполнительную власть на Украине осуществляют президент Украины и Кабинет министров Украины — правительство. так что для начала почитайте Конституцию что бы писать глупости про паралич исполнительной власти...

кроме того в момент голосования за отставку Президента он находился в плановой поезде по Украине и участники госпереворота были в курсе где он находится (см. показания яценюка, турчинова и т.д. на суде над януковичем). если всё же так хотелось сместить законого президента надо было действовать в соответствии с законами Украины, а г-н турчинов не имел право исполнять обязаности президента, так как в соответствии с действующей в феврале 2014 редакцией Конституции исполнять обязаности президента должен был премьер-министр...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:32

Моя думка только референдум по ключевым вопросам.
Потому что каждый (хоть президент ... хоть будивельник) считает своё предложение правильным и лучшим. И чтобы его решение приняли другие.

Только в законе о референдуме указать, что поддержка не менее 60 или 70%.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:36

  detroytred написав:zРадио
По тому вопросу.
Зачем мне у себя спрашивать?)))
Моя жена не то что откажется при возможности украсть миллион, она сама не возьмёт ПРОСТО УТЕРЯННЫЙ кем-то ничейный на момент миллион или сто миллионов.
Сама не возьмёт и мне фиг даст взять)))
Для неё сумма не имеет никакого значения (хоть цент, хоть миллион). Принципы, убеждения.
Проверено на практике пусть и меньшими, чем миллион эквивалентами.

Но из народа люди с такими (подобными) принципами на самые верхние ступени лифтами не поднимаются. А небольшие участки страны (отдельные семьи, кафедры, ВУЗы, фирмы, предприятия),в которых они поддерждивают такие принципы, никакой роли не играют.

Опять же это только один из вариантов.
Скандинавский что ли. С опорой на сознательность.


Не хочу переходить на личности - респект вашей жене, но ведь из любого правила есть статистически незначимое количество исключений. Полагаю, это один из них.

Порассуждаю на сферическом пересичном в вакууме.

Чтобы украсть миллион, нужно по крайней мере находиться в благоприятных для этого условиях - т.е. этот миллион/имущество на миллион должны быть в осязаемой близости и должны плохо лежать. Разумеется, этого не происходит в большинстве случаев, почему я и говорю, что илитой становятся случайные представители нарида.

И тем не менее, в процессе создания предпосылок для такого воровства, пересичный непроизвольно будет помещен в условия, которые дадут ему необходимую мотивацию.

Это может быть что угодно. Например, пока летаешь эконом классом, ты и не понимаешь, зачем тебе миллион. Но побывав гостем на чьем-то чартере, выполняемом уютненьким бизнес-джетом, мысль о преимуществах, доступных илите, непроизвольно поселится в мозгу. И дело останется за малым - дождаться удобного случая заскочить в этот завидный клуб...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:40

  Тракторист написав:
  mephala написав:виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці.

исполнительную власть на Украине осуществляют президент Украины и Кабинет министров Украины — правительство. так что для начала почитайте Конституцию что бы писать глупости про паралич исполнительной власти...

кроме того в момент голосования за отставку Президента он находился в плановой поезде по Украине и участники госпереворота были в курсе где он находится (см. показания яценюка, турчинова и т.д. на суде над януковичем). если всё же так хотелось сместить законого президента надо было действовать в соответствии с законами Украины, а г-н турчинов не имел право исполнять обязаности президента, так как в соответствии с действующей в феврале 2014 редакцией Конституции исполнять обязаности президента должен был премьер-министр...

ви стрілки на інші теми не переводьте. повне визначення терміну державного перевороту так і не навели. і доречі азірова не було так само як і яника.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:54

Первый канал телевидения Германии информирует о сегодняшних событиях на Майдане в таком ключе "небольшая, но очень громкая группировка националистов, поддерживаемая Петром Порошенко, требовала отказаться от формулы Штайнмаера"
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:02

  antey1969 написав:Первый канал телевидения Германии информирует о сегодняшних событиях на Майдане в таком ключе "небольшая, но очень громкая группировка националистов, поддерживаемая Петром Порошенко, требовала отказаться от формулы Штайнмаера"


Вот Порошенко назвал свою ребрендированную партию "Европейская солидарность" и буковки ЕС на эмблеме стилизованы под символику Евросоюза.
А теперь он протестует против формулы президента Германии, поддержанной Макроном и другими европейскими лидерами. Заявляет о недоверии ОБСЕ, бойкотирует ПАСЕ. То есть фактически они против Европы. Но тогда и название и эмблема - обман?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:04

  antey1969 написав:Первый канал телевидения Германии информирует о сегодняшних событиях на Майдане в таком ключе "небольшая, но очень громкая группировка националистов, поддерживаемая Петром Порошенко, требовала отказаться от формулы Штайнмаера"


Я думаю, что именно от позиции ЕС/США и будет зависеть судьба авантюры Порошенко. Прошлые 2 майдана не случились бы, будь у власти индульгенция на разгон, и не промывай мозги пересичным западные грантоеды. Внутренний фактор - неопределяющий...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 06 жов, 2019 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:05

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:Моя думка только референдум по ключевым вопросам.
Потому что каждый (хоть президент ... хоть будивельник) считает своё предложение правильным и лучшим. И чтобы его решение приняли другие.

Только в законе о референдуме указать, что поддержка не менее 60 или 70%.


Надо сказать, что первое на что положил с прибором Зеленский из своих предвыборных обещаний и намеков －это обещание коммуницировать с населением, обещание внести одним из первых в Раду закон о референдуме, обещание местных поебесцитов.
На выхлопе по итогам 100 дней постановочное интервью с одним журналистом, ни одной нормальной пресс-конференции, ни одного круглого стола с представителями общественности, один раз собрал десяток порохоботов и поклялся им в своем патриотизме.
И это за полгода работы.
Очень некрасиво поступает.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:14

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Почну з того що про Зеленського також не мали представлення(як про політика) більшість українців, тим не менше маємо 73%.
Чому комуністи "правили" в Україні 70 років, а в 1991 люди все-рівно проголосували за комуніста? Чому не голосували хоча б на зло(проти)? Як зробили в 2019. Чому?
Та тому що люди не були готові до змін! Не були готові до радикальних політиків! Ось народ Польщі був готовий до змін і комуніст там не мав шансів.
Сьогодні наш народ вже змінився і ментально ми наздогнали тих поляків. Маємо 25 років відтавання.
*Ви перебільшуєте значення таких факторів як адмінресурс і "воздействие на народ" в Україні. Можливо причина в тому що ви живете в РФ а не в Україні.

Ну это уже цирк.
Не поняли по-сложному, объяснил своё мнение по-простому.

Да не было за Черноволом такой информационной и материальноц поддержки, как за ЗЕ.
Неужто очевидное после разжевывания осилить не в змозi?))

Готов народ не готов к чему-то -- это уже другой вопрос (предмет дискуссии).

Примитивны и глупы Ваши домыслы о том, что можливо я живу в РФ, а не в Украине.
Усиливать свои аргументы такой глупостью...


Все з вами зрозуміло. Ви або живете в РФ, або СССР-рівської закалки і прийняти реалії України не в змозі.
Ви вважаєте на виборах президента України все вирішує не народ а адмінресурс, "информационная и материальная поддержка" і "воздействие на народ".
Назвіть мені хоча б одного президента України, який став президентом завдяки "информационной и материальной поддержке" і не зміг би перемогти без цієї "поддержки".
andrijk777
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