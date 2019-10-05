Тракторист написав:
смена власти в способ не предусмотреный конституцией...
це не визначення терміну а часткове висмикування з контексту вам на догоду.
попрошу повне визначення в студію. ну і також в державі влада не одна.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 19:16
це не визначення терміну а часткове висмикування з контексту вам на догоду.
попрошу повне визначення в студію. ну і також в державі влада не одна.
Додано: Нед 06 жов, 2019 19:24
исполнительную власть на Украине осуществляют президент Украины и Кабинет министров Украины — правительство. так что для начала почитайте Конституцию что бы писать глупости про паралич исполнительной власти...
кроме того в момент голосования за отставку Президента он находился в плановой поезде по Украине и участники госпереворота были в курсе где он находится (см. показания яценюка, турчинова и т.д. на суде над януковичем). если всё же так хотелось сместить законого президента надо было действовать в соответствии с законами Украины, а г-н турчинов не имел право исполнять обязаности президента, так как в соответствии с действующей в феврале 2014 редакцией Конституции исполнять обязаности президента должен был премьер-министр...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 06 жов, 2019 19:32
Моя думка только референдум по ключевым вопросам.
Потому что каждый (хоть президент ... хоть будивельник) считает своё предложение правильным и лучшим. И чтобы его решение приняли другие.
Только в законе о референдуме указать, что поддержка не менее 60 или 70%.
Додано: Нед 06 жов, 2019 19:36
Не хочу переходить на личности - респект вашей жене, но ведь из любого правила есть статистически незначимое количество исключений. Полагаю, это один из них.
Порассуждаю на сферическом пересичном в вакууме.
Чтобы украсть миллион, нужно по крайней мере находиться в благоприятных для этого условиях - т.е. этот миллион/имущество на миллион должны быть в осязаемой близости и должны плохо лежать. Разумеется, этого не происходит в большинстве случаев, почему я и говорю, что илитой становятся случайные представители нарида.
И тем не менее, в процессе создания предпосылок для такого воровства, пересичный непроизвольно будет помещен в условия, которые дадут ему необходимую мотивацию.
Это может быть что угодно. Например, пока летаешь эконом классом, ты и не понимаешь, зачем тебе миллион. Но побывав гостем на чьем-то чартере, выполняемом уютненьким бизнес-джетом, мысль о преимуществах, доступных илите, непроизвольно поселится в мозгу. И дело останется за малым - дождаться удобного случая заскочить в этот завидный клуб...
Додано: Нед 06 жов, 2019 19:40
ви стрілки на інші теми не переводьте. повне визначення терміну державного перевороту так і не навели. і доречі азірова не було так само як і яника.
Додано: Нед 06 жов, 2019 19:54
Первый канал телевидения Германии информирует о сегодняшних событиях на Майдане в таком ключе "небольшая, но очень громкая группировка националистов, поддерживаемая Петром Порошенко, требовала отказаться от формулы Штайнмаера"
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:02
Вот Порошенко назвал свою ребрендированную партию "Европейская солидарность" и буковки ЕС на эмблеме стилизованы под символику Евросоюза.
А теперь он протестует против формулы президента Германии, поддержанной Макроном и другими европейскими лидерами. Заявляет о недоверии ОБСЕ, бойкотирует ПАСЕ. То есть фактически они против Европы. Но тогда и название и эмблема - обман?
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:04
Я думаю, что именно от позиции ЕС/США и будет зависеть судьба авантюры Порошенко. Прошлые 2 майдана не случились бы, будь у власти индульгенция на разгон, и не промывай мозги пересичным западные грантоеды. Внутренний фактор - неопределяющий...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 06 жов, 2019 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:05
Re: Політичні дискусії
Надо сказать, что первое на что положил с прибором Зеленский из своих предвыборных обещаний и намеков －это обещание коммуницировать с населением, обещание внести одним из первых в Раду закон о референдуме, обещание местных поебесцитов.
На выхлопе по итогам 100 дней постановочное интервью с одним журналистом, ни одной нормальной пресс-конференции, ни одного круглого стола с представителями общественности, один раз собрал десяток порохоботов и поклялся им в своем патриотизме.
И это за полгода работы.
Очень некрасиво поступает.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:14
Все з вами зрозуміло. Ви або живете в РФ, або СССР-рівської закалки і прийняти реалії України не в змозі.
Ви вважаєте на виборах президента України все вирішує не народ а адмінресурс, "информационная и материальная поддержка" і "воздействие на народ".
Назвіть мені хоча б одного президента України, який став президентом завдяки "информационной и материальной поддержке" і не зміг би перемогти без цієї "поддержки".
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