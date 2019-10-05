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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4207420842094210 Додано: Нед 06 жов, 2019 20:17 Tegularius написав: mephala написав: будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите. будь ласка наведіть визначення терміну "госпереворот" щоб ми розуміли що ви не триндите.

В Конституции Украины записаны три условиях, при которых досрочно заканчиваются полномочия Президента: смерть, добровольная отставка и импичмент по процедуре. По букве закона всех депутатов, проголосовавших за то решение об отстранении Януковича следует судить за госизмену. В Конституции Украины записаны три условиях, при которых досрочно заканчиваются полномочия Президента: смерть, добровольная отставка и импичмент по процедуре. По букве закона всех депутатов, проголосовавших за то решение об отстранении Януковича следует судить за госизмену.



В Конституции также записано право народа, как носителя высшей власти, на восстание, когда власть в стране узурпирована и устранить преступную власть законным способом не представляется возможным.

Урка Янукович со своей донецкой бандой узурпировал власть и народ законно лишил его (преступника, что подтверждено решением украинского суда!!!) полномочий президента.

Весь мир сказал, что героический украинский народ поступил абсолютно правильно.

Кроме Путина, который сейчас ходит под себя жидким при мысли, что он заслужил такого же, и его ольгинских шавок, дрыщущих на файненс.уа.



В Конституции также записано право народа, как носителя высшей власти, на восстание, когда власть в стране узурпирована и устранить преступную власть законным способом не представляется возможным.Урка Янукович со своей донецкой бандой узурпировал власть и народ законно лишил его (преступника, что подтверждено решением украинского суда!!!) полномочий президента.Весь мир сказал, что героический украинский народ поступил абсолютно правильно.Кроме Путина, который сейчас ходит под себя жидким при мысли, что он заслужил такого же, и его ольгинских шавок, дрыщущих на файненс.уа. Libo 2

Повідомлень: 7328 З нами з: 14.11.11 Подякував: 314 раз. Подякували: 3658 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 20:18 Tegularius написав: Вот Порошенко назвал свою ребрендированную партию "Европейская солидарность" и буковки ЕС на эмблеме стилизованы под символику Евросоюза.

А теперь он протестует против формулы президента Германии, поддержанной Макроном и другими европейскими лидерами. Заявляет о недоверии ОБСЕ, бойкотирует ПАСЕ. То есть фактически они против Европы. Но тогда и название и эмблема - обман? Вот Порошенко назвал свою ребрендированную партию "Европейская солидарность" и буковки ЕС на эмблеме стилизованы под символику Евросоюза.А теперь он протестует против формулы президента Германии, поддержанной Макроном и другими европейскими лидерами. Заявляет о недоверии ОБСЕ, бойкотирует ПАСЕ. То есть фактически они против Европы. Но тогда и название и эмблема - обман?



Как вы не поймете, ЕС поддерживает то, что предлагает украинская власть. Если Зе предложит отдать половину страны ради мира, они будут аплодировать стоя. Им все равно, лишь бы санкции поскорее снять.

При Порохе о формуле Штайнмайера поговорили и забыли, а согласились на дорожную карту с миротворцами. Зе решил просрать достижения Пороха в переговорах и вертунья к позорной формуле - еще лучше для ЕС, не надо тратится на миротворцев.

Но ведь нам надо думать, что для Украины лучше, а не для ЕС. Как вы не поймете, ЕС поддерживает то, что предлагает украинская власть. Если Зе предложит отдать половину страны ради мира, они будут аплодировать стоя. Им все равно, лишь бы санкции поскорее снять.При Порохе о формуле Штайнмайера поговорили и забыли, а согласились на дорожную карту с миротворцами. Зе решил просрать достижения Пороха в переговорах и вертунья к позорной формуле - еще лучше для ЕС, не надо тратится на миротворцев.Но ведь нам надо думать, что для Украины лучше, а не для ЕС. Schmit

Повідомлень: 589 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 20:22 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Я думаю, что именно от позиции ЕС/США и будет зависеть судьба авантюры Порошенко. Прошлые 2 майдана не случились бы, будь у власти индульгенция на разгон, и не промывай мозги пересичным западные грантоеды. Я думаю, что именно от позиции ЕС/США и будет зависеть судьба авантюры Порошенко. Прошлые 2 майдана не случились бы, будь у власти индульгенция на разгон, и не промывай мозги пересичным западные грантоеды.

Да, печенек видимо не будет.

zРадио написав: Внутренний фактор - неопределяющий... Внутренний фактор - неопределяющий... А вот это не факт. Уже на втором майдане снайперы, думаю, существенно поломали планы Запада. Ну, Европы по крайней мере.

А уж сейчас таких «снайперов» в стране тысячи.. Да, печенек видимо не будет.А вот это не факт. Уже на втором майдане снайперы, думаю, существенно поломали планы Запада. Ну, Европы по крайней мере.А уж сейчас таких «снайперов» в стране тысячи.. fokus Повідомлень: 453 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 20:25 Schmit написав: Tegularius написав: Вот Порошенко назвал свою ребрендированную партию "Европейская солидарность" и буковки ЕС на эмблеме стилизованы под символику Евросоюза.

А теперь он протестует против формулы президента Германии, поддержанной Макроном и другими европейскими лидерами. Заявляет о недоверии ОБСЕ, бойкотирует ПАСЕ. То есть фактически они против Европы. Но тогда и название и эмблема - обман? Вот Порошенко назвал свою ребрендированную партию "Европейская солидарность" и буковки ЕС на эмблеме стилизованы под символику Евросоюза.А теперь он протестует против формулы президента Германии, поддержанной Макроном и другими европейскими лидерами. Заявляет о недоверии ОБСЕ, бойкотирует ПАСЕ. То есть фактически они против Европы. Но тогда и название и эмблема - обман?



Как вы не поймете, ЕС поддерживает то, что предлагает украинская власть. Если Зе предложит отдать половину страны ради мира, они будут аплодировать стоя. Им все равно, лишь бы санкции поскорее снять.

При Порохе о формуле Штайнмайера поговорили и забыли, а согласились на дорожную карту с миротворцами. Зе решил просрать достижения Пороха в переговорах и вертунья к позорной формуле - еще лучше для ЕС, не надо тратится на миротворцев.

Но ведь нам надо думать, что для Украины лучше, а не для ЕС. Как вы не поймете, ЕС поддерживает то, что предлагает украинская власть. Если Зе предложит отдать половину страны ради мира, они будут аплодировать стоя. Им все равно, лишь бы санкции поскорее снять.При Порохе о формуле Штайнмайера поговорили и забыли, а согласились на дорожную карту с миротворцами. Зе решил просрать достижения Пороха в переговорах и вертунья к позорной формуле - еще лучше для ЕС, не надо тратится на миротворцев.Но ведь нам надо думать, что для Украины лучше, а не для ЕС.

за те що зе полишив намагання пороха продавити миротворців та повернувся до теми штанмайєра команді зе дали пропіаритись на обміні заручниками. все має свою ціну. просто не завжди її кажуть. за те що зе полишив намагання пороха продавити миротворців та повернувся до теми штанмайєра команді зе дали пропіаритись на обміні заручниками. все має свою ціну. просто не завжди її кажуть. mephala Повідомлень: 5601 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 20:26 mephala написав: Тракторист написав: mephala написав: виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці. виконавча була паралізована відсутністю президента на робочому місці.

исполнительную власть на Украине осуществляют президент Украины и Кабинет министров Украины — правительство. так что для начала почитайте Конституцию что бы писать глупости про паралич исполнительной власти...



кроме того в момент голосования за отставку Президента он находился в плановой поезде по Украине и участники госпереворота были в курсе где он находится (см. показания яценюка, турчинова и т.д. на суде над януковичем). если всё же так хотелось сместить законого президента надо было действовать в соответствии с законами Украины, а г-н турчинов не имел право исполнять обязаности президента, так как в соответствии с действующей в феврале 2014 редакцией Конституции исполнять обязаности президента должен был премьер-министр... исполнительную власть на Украине осуществляют президент Украины и Кабинет министров Украины — правительство. так что для начала почитайте Конституцию что бы писать глупости про паралич исполнительной власти...кроме того в момент голосования за отставку Президента он находился в плановой поезде по Украине и участники госпереворота были в курсе где он находится (см. показания яценюка, турчинова и т.д. на суде над януковичем). если всё же так хотелось сместить законого президента надо было действовать в соответствии с законами Украины, а г-н турчинов не имел право исполнять обязаности президента, так как в соответствии с действующей в феврале 2014 редакцией Конституции исполнять обязаности президента должен был премьер-министр...

ви стрілки на інші теми не переводьте. повне визначення терміну державного перевороту так і не навели. і доречі азірова не було так само як і яника. ви стрілки на інші теми не переводьте. повне визначення терміну державного перевороту так і не навели. і доречі азірова не було так само як і яника.

а причём тут азаров? если вы не в курсе, то с 28 января 2014 он уже не был премьер-министром... а причём тут азаров? если вы не в курсе, то с 28 января 2014 он уже не был премьер-министром... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4231 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 20:27 fokus написав: zРадио написав: Внутренний фактор - неопределяющий... Внутренний фактор - неопределяющий... А вот это не факт. Уже на втором майдане снайперы, думаю, существенно поломали планы Запада. Ну, Европы по крайней мере.

А уж сейчас таких «снайперов» в стране тысячи.. А вот это не факт. Уже на втором майдане снайперы, думаю, существенно поломали планы Запада. Ну, Европы по крайней мере.А уж сейчас таких «снайперов» в стране тысячи..

И даже один обдолбанный "минер"))) И даже один обдолбанный "минер"))) antey1969 1

Повідомлень: 8783 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1031 раз. Подякували: 2313 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4207420842094210 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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