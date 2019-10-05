Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:В Конституции также записано право народа, как носителя высшей власти, на восстание, когда власть в стране узурпирована и устранить преступную власть законным способом не представляется возможным.
Ну чушь же - ты читал вообще Конституцию Украины? То, что ты пишешь - это другими словами походит на отрывок текста из Декларации независимости США. Украинская же Конституция прямо запрещает смену власти отличным от выборов способом (статья 37).
Я сейчас не даю оценок - правильно, или неправильно то, что записано в Конституции. Я говорю о том, что это не художественное произведение, а юридический документ, где отсебятину додумывать чревато. Все общие формулировки Конституции, на которые ты ссылаешься (вроде статьи 5) полночен трактовать лишь КСУ!
antey1969 написав:Первый канал телевидения Германии информирует о сегодняшних событиях на Майдане в таком ключе "небольшая, но очень громкая группировка националистов, поддерживаемая Петром Порошенко, требовала отказаться от формулы Штайнмаера"
Просто с тех пор политтехнологи убедили Петю, что для его рейтинга сворачивать конфликт на Донбассе невыгодно
рейтинг у него давно уже "кефирный", а не сворачивал он конфликт в течении 2016-2019 только по причине того, что с каждым днём конфликта лично он становился багаче - каждый убитый украинец обогатил порошенко примерно на 20 тыс. баксов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:с 27 февраля 2014 года премьер-министром был яценюк - почему он в соответствии с конституцией не стал и.о. презилента? почему турчинов взял на себя полномочия на которые не имел право по конституции?
что касается термина, то я вам привёл исчерпывающий ответ. если можете аргументивано возразить, то попробуйте...
з якого дива яценюк? ви хоч заглядали до Конституції? чи русішпрапаганда забороняє? "Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України"
ви навели не повністю термін державного перевороту. ось вам повне трактування терміну. також до подій які тривають протягом тривалого часу застосовують термін не державного перевороту а революції. "Государственный переворот, также известный как путч ( на немецком языке : / р ʊ tʃ / ), Golpe де Estado (исп / Португальский), или просто как переворот , означает свержение существующего правительства; как правило, это относится к незаконному, неконституционному захвату власти диктатором, военными или политической фракцией" то хотілося б взнати де з перерахованих бенефіціарів були в нас? і також сам процес був згідно прийнятих парламентом рішень.
mephala написав:з якого дива яценюк? ви хоч заглядали до Конституції? чи русішпрапаганда забороняє? "Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України"
эти изменеия были внесены 21.02.2014, а Набрання чинності відбулась 02.03.2014, т.е. до 2 марта 2014 года турчинов незаконно исполнял обязаности президента Украины...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
andrijk777 написав:Почну з того що про Зеленського також не мали представлення(як про політика) більшість українців, тим не менше маємо 73%. Чому комуністи "правили" в Україні 70 років, а в 1991 люди все-рівно проголосували за комуніста? Чому не голосували хоча б на зло(проти)? Як зробили в 2019. Чому? Та тому що люди не були готові до змін! Не були готові до радикальних політиків! Ось народ Польщі був готовий до змін і комуніст там не мав шансів. Сьогодні наш народ вже змінився і ментально ми наздогнали тих поляків. Маємо 25 років відтавання. *Ви перебільшуєте значення таких факторів як адмінресурс і "воздействие на народ" в Україні. Можливо причина в тому що ви живете в РФ а не в Україні.
Ну это уже цирк. Не поняли по-сложному, объяснил своё мнение по-простому.
Да не было за Черноволом такой информационной и материальноц поддержки, как за ЗЕ. Неужто очевидное после разжевывания осилить не в змозi?))
Готов народ не готов к чему-то -- это уже другой вопрос (предмет дискуссии).
Примитивны и глупы Ваши домыслы о том, что можливо я живу в РФ, а не в Украине. Усиливать свои аргументы такой глупостью...
Все з вами зрозуміло. Ви або живете в РФ, або СССР-рівської закалки і прийняти реалії України не в змозі. Ви вважаєте на виборах президента України все вирішує не народ а адмінресурс, "информационная и материальная поддержка" і "воздействие на народ". Назвіть мені хоча б одного президента України, який став президентом завдяки "информационной и материальной поддержке" і не зміг би перемогти без цієї "поддержки".
Вы такой же глупый, как и Ваше предположение о моей жизни в рф.
Вам уже и так, и эдак. А Вы никак))
Да практически все и во всех странах так побеждают на выборах. И Украина тут не исключение.
Если кандидат не имеет достаточных для конкуренции ресурсов (материальных, информационных, административных - последний не обязателен, но при наличии играет роль большую или меньшую), то как он может конкурировать во влиянии на избирателя?!)) Черновол не имел достаточных.
Также не имеют сотни-тысячи *святых* граждан...
Называю - все президенты. Хоть Кравчук ... хоть Трамп)))
Или у Вас пересичный янки, украинец -- не обыватель, а человек, имеющий объективную информацию о кандидате, имеющий уровень знаний и умений, которые не позволяют влиять на него рекламе и пр. воздействиям?)))) Естественно, что влияние имеет рамки. И никаким ресурсом их не перебить.
Не вижу смысла в дискуссии с Вами. Какой-то детский сад.