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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4210421142124213>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:02

  mephala написав:это относится к незаконному, неконституционному захвату власти ... политической фракцией

список путчистов см. список голосовавших "за" 21 февраля 2014...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:07

  Тракторист написав:
  mephala написав:это относится к незаконному, неконституционному захвату власти ... политической фракцией

список путчистов см. список голосовавших "за" 21 февраля 2014...

а з якого дива парламентарі які проголосували "за" стали політичною фракцією?
якщо ви таки наполягаєте що стали - дайте тоді визначення цього терміну як ви його трактуєте.
і таки влада не була захоплена - а призначений ВО президента в той час коли Яник самоусунувся спакувавши свої речі та змившись.і оголошено про позачергові вибори де народ України і обрав собі президента.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:18

  detroytred написав:Вы такой же глупый, как и Ваше предположение о моей жизни в рф.


Интересно девки пляшут - Андрийко продолжает доставать вас, но порохоботу, обвинившему его в работе на ольгино, не ответил ни слова...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:21

  zРадио написав:
  detroytred написав:Вы такой же глупый, как и Ваше предположение о моей жизни в рф.


Интересно девки пляшут - Андрийко продолжает доставать вас, но порохоботу, обвинившему его в работе на ольгино, не ответил ни слова...

Он ему щелбан в реале отвесил. Соседние столы и все такое прочее)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:23

Кстати, посмотрел как там за пАребриком отреагировали на ПоМайдан.
Пу сказал, что это личные проблемы Зе, а ему на все это пох
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:33

Таксист отказался везти Порошенко с Майдана:

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:38

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:40

Кажуть, шо то не таксист відмовив бариге,а він сам пішки пішов коли дізнався,шо вартість проїзду розраховуєтся по РОТЕРДАМ+
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:41

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:Порошенко еще в 2016 году готовился имплементировать "формулу Штайнмайера". Видео - https://strana.ua/news/225339-petr-poro ... video.html

новое это зорошо забытое старое...

Да готовился. Но потом понял, что добром это не кончится и начал продвигать тему с дорожной картой и миротворцами.
Кстати миротворцы - самый удачный вариант завершить войну без слива интересов государства.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:47

  Schmit написав:Да готовился. Но потом понял, что добром это не кончится и начал продвигать тему с дорожной картой и миротворцами.
Кстати миротворцы - самый удачный вариант завершить войну без слива интересов государства.


Украина отказалась от введения миротворцев на линию разграничения, а после выборов уже миротворцев на границу.
РФ отказалась от введения миротворцев сначала на границу, а потом проведение выборов.

Вот и весь удачный вариант, удача быстро улетучилась.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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