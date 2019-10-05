список путчистов см. список голосовавших "за" 21 февраля 2014...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:02
список путчистов см. список голосовавших "за" 21 февраля 2014...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:07
а з якого дива парламентарі які проголосували "за" стали політичною фракцією?
якщо ви таки наполягаєте що стали - дайте тоді визначення цього терміну як ви його трактуєте.
і таки влада не була захоплена - а призначений ВО президента в той час коли Яник самоусунувся спакувавши свої речі та змившись.і оголошено про позачергові вибори де народ України і обрав собі президента.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:18
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:21
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:23
Кстати, посмотрел как там за пАребриком отреагировали на ПоМайдан.
Пу сказал, что это личные проблемы Зе, а ему на все это пох
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:33
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:38
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:40
Кажуть, шо то не таксист відмовив бариге,а він сам пішки пішов коли дізнався,шо вартість проїзду розраховуєтся по РОТЕРДАМ+
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:41
Re: Політичні дискусії
Да готовился. Но потом понял, что добром это не кончится и начал продвигать тему с дорожной картой и миротворцами.
Кстати миротворцы - самый удачный вариант завершить войну без слива интересов государства.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:47
Украина отказалась от введения миротворцев на линию разграничения, а после выборов уже миротворцев на границу.
РФ отказалась от введения миротворцев сначала на границу, а потом проведение выборов.
Вот и весь удачный вариант, удача быстро улетучилась.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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