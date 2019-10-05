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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:50
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zРадио
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:55
zРадио написав: detroytred написав:
Вы такой же глупый, как и Ваше предположение о моей жизни в рф.
Интересно девки пляшут - Андрийко продолжает доставать вас, но порохоботу, обвинившему его в работе на ольгино, не ответил ни слова...
Они со своей тупой клеветой, сдаётся мне, не понимают в каком глупом положении себя выставляют.
Похоже реально не понимают...
Не троллят таким)) усилением аргументации, а реально не понимают.
Даже неловко после этого с ними дискутировать.
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detroytred
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:55
mephala написав: Тракторист написав: mephala написав:
это относится к незаконному, неконституционному захвату власти ... политической фракцией
список путчистов см. список голосовавших "за" 21 февраля 2014...
а з якого дива парламентарі які проголосували "за" стали політичною фракцією?
якщо ви таки наполягаєте що стали - дайте тоді визначення цього терміну як ви його трактуєте.
і таки влада не була захоплена - а призначений ВО президента в той час коли Яник самоусунувся спакувавши свої речі та змившись.і оголошено про позачергові вибори де народ України і обрав собі президента.
можно и по фракциям:
ВО «Батькивщина»
УДАР (Украинский демократический альянс за реформы)
ВО «Свобода»
и примкнувшие к ним переворотчики...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:55
freeze написав:
Украина отказалась от введения миротворцев на линию разграничения, а после выборов уже миротворцев на границу.
РФ отказалась от введения миротворцев сначала на границу, а потом проведение выборов.
Вот и весь удачный вариант, удача быстро улетучилась.
Та дурня всі ці суперечки. Максимум - поміняють полонених, скоріше за все, навіть не всіх, і розведуть війська, і то, на кругом.
Не пропихне Зеля, через Парламент, те, що хоче Путя, тому все заглохне, в тому числі і поступово заглохнуть і обстріли. Санкції теж даром не проходять. У Путі останній шанс пропихнути свої хотєлкі. Не вийде - почне виконувати Мінські угоди, з першого пункта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:57
Вкладчик1234 написав:
Таксист отказался везти Порошенко с Майдана
побольше бы таких таксистов!
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:59
Тракторист написав:
побольше бы таких таксистов!
Побільше би таких трактористів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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