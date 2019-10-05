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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4210421142124213
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:50

  antey1969 написав:
  zРадио написав:Интересно девки пляшут - Андрийко продолжает доставать вас, но порохоботу, обвинившему его в работе на ольгино, не ответил ни слова...

Он ему щелбан в реале отвесил. Соседние столы и все такое прочее)))


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ахаха. Точняк
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:55

  zРадио написав:
  detroytred написав:Вы такой же глупый, как и Ваше предположение о моей жизни в рф.


Интересно девки пляшут - Андрийко продолжает доставать вас, но порохоботу, обвинившему его в работе на ольгино, не ответил ни слова...

Они со своей тупой клеветой, сдаётся мне, не понимают в каком глупом положении себя выставляют.
Похоже реально не понимают...
Не троллят таким)) усилением аргументации, а реально не понимают.

Даже неловко после этого с ними дискутировать.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:55

  mephala написав:
  Тракторист написав:
  mephala написав:это относится к незаконному, неконституционному захвату власти ... политической фракцией

список путчистов см. список голосовавших "за" 21 февраля 2014...

а з якого дива парламентарі які проголосували "за" стали політичною фракцією?
якщо ви таки наполягаєте що стали - дайте тоді визначення цього терміну як ви його трактуєте.
і таки влада не була захоплена - а призначений ВО президента в той час коли Яник самоусунувся спакувавши свої речі та змившись.і оголошено про позачергові вибори де народ України і обрав собі президента.

можно и по фракциям:
ВО «Батькивщина»
УДАР (Украинский демократический альянс за реформы)
ВО «Свобода»
и примкнувшие к ним переворотчики...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:55

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Украина отказалась от введения миротворцев на линию разграничения, а после выборов уже миротворцев на границу.
РФ отказалась от введения миротворцев сначала на границу, а потом проведение выборов.

Вот и весь удачный вариант, удача быстро улетучилась.

Та дурня всі ці суперечки. Максимум - поміняють полонених, скоріше за все, навіть не всіх, і розведуть війська, і то, на кругом.
Не пропихне Зеля, через Парламент, те, що хоче Путя, тому все заглохне, в тому числі і поступово заглохнуть і обстріли. Санкції теж даром не проходять. У Путі останній шанс пропихнути свої хотєлкі. Не вийде - почне виконувати Мінські угоди, з першого пункта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:57

  Вкладчик1234 написав:Таксист отказался везти Порошенко с Майдана

побольше бы таких таксистов!
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:59

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:побольше бы таких таксистов!

Побільше би таких трактористів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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