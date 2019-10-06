Ахаха. Точняк
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:50
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:55
Они со своей тупой клеветой, сдаётся мне, не понимают в каком глупом положении себя выставляют.
Похоже реально не понимают...
Не троллят таким)) усилением аргументации, а реально не понимают.
Даже неловко после этого с ними дискутировать.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:55
можно и по фракциям:
ВО «Батькивщина»
УДАР (Украинский демократический альянс за реформы)
ВО «Свобода»
и примкнувшие к ним переворотчики...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:55
Re: Політичні дискусії
Та дурня всі ці суперечки. Максимум - поміняють полонених, скоріше за все, навіть не всіх, і розведуть війська, і то, на кругом.
Не пропихне Зеля, через Парламент, те, що хоче Путя, тому все заглохне, в тому числі і поступово заглохнуть і обстріли. Санкції теж даром не проходять. У Путі останній шанс пропихнути свої хотєлкі. Не вийде - почне виконувати Мінські угоди, з першого пункта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:57
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:59
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:04
Будут или нет миротворцы - это не важно. Это не либерия, где полуголые дикари с калашами и мачете. Если какая-то из сторон пойдет на другую войной - миротворцы ничем не помогут.
Конечный результат прописан в МС: особый статус, амнистия, выборы, вот это всё. Он на международном уровне не обсуждается. А каким образом этот результат будет достигнут, какими путями и формулами - дело десятое. Можно только искусственно тормозить этот процесс, поскольку сроки не прописаны, что и делалось в последние 5 лет.
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:10
Re: Політичні дискусії
Ну Зе мог бы вернуться к тому варианту. Все равно это лучше позорной формулы.
Но даже с миротворцами на линии разграничения, я не представляю, как можно провести выборы по украинскому законодательству, с украинскими партиями на неподконтрольной территории.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 06 жов, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:10
Даже если часть фракции СН взбунтуется, у Зели есть "резерв" - фракция ОПЗЖ. Ему очень не хочется ассоциироваться с Медведчуком, но в случае необходимости - вполне возможно.
Если Украина съедет с договоренностей, Путин не прекратит обстрелы, вероятно даже усилит. Потому что ему проще будет валить вину на Украину: мол видите, мы почти договорились о мире, пошли на встречу, а они негодяи отказались.
Санкции против РФ будут ослабляться, они невыгодны многим в Европе и процесс уже пошел (возврат России в ПАСЕ). А выход Украины из договоренностей существенно усилит позиции противников санкций: видите, Россия и хотела бы мира, да Украина не желает.
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:14
Чтобы расставить все точки над "е", не нужно фантазировать - достаточно обратиться к закону.
21-го февраля 2014-го года одним из первых нормативных документов страны победившего майдана стал Закон:
Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України
Открываем Статью 1 данного Закона:
Звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, та є:
підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада 2013 року по день набрання чинності цим Законом включно дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 151-1, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 197-1, 231, 236, 239, 241, 255, 256, 257, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 259, 260, 261, 264, 267, 270, 270-1, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 376, 377, 382, 386, 396, 436 Кримінального кодексу України, за умови, що ці дії пов’язані з участю у масових акціях протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року
Далее открываем первую же статью, ответственность за нарушение которой снимается с митингующих - 109-ю статью ККУ пункт 1:
Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
И о чем тут еще бенефициары и апологеты майдана собрались спорить? Сами же себя и раскрыли, заметая следы...
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