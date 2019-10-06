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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:19
Tegularius написав:
Даже если часть фракции СН взбунтуется, у Зели есть "резерв" - фракция ОПЗЖ. Ему очень не хочется ассоциироваться с Медведчуком, но в случае необходимости - вполне возможно.
Если Украина съедет с договоренностей, Путин не прекратит обстрелы, вероятно даже усилит. Потому что ему проще будет валить вину на Украину: мол видите, мы почти договорились о мире, пошли на встречу, а они негодяи отказались.
Санкции против РФ будут ослабляться, они невыгодны многим в Европе и процесс уже пошел (возврат России в ПАСЕ). А выход Украины из договоренностей существенно усилит позиции противников санкций: видите, Россия и хотела бы мира, да Украина не желает.
Парламент вже не прийме навіть імплементацію формули Штаймаера у новий закон про особливий статус. Віче, з Майдану, перекочує до Парламента, і, тому, ніхто цих змін не прийме, бо буде штурм Ради.
Путін, звісно, відреагує на це обстрілами, але вони потроху затихнуть. Він теж не дурень - поки будуть обстріли, доки і будуть санкції. Перестануть стріляти - знімуть санкції, бо, тоді, у не виконанні Мінськіх угод, буде винна Україна, а не РФ.
Поки ще у Путіна є надія пропихнути свій план. Помре надія - поступово заглохнуть і обстріли, бо вони вже стануть безглуздими.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:30
lapay написав:
Парламент вже не прийме навіть імплементацію формули Штаймаера у новий закон про особливий статус. Віче, з Майдану, перекочує до Парламента, і, тому, ніхто цих змін не прийме, бо буде штурм Ради.
Если какая-то кучка бузотеров начнет шантажировать Парламент "штурмом", то это уже покушение на реальный путч, и реакция силовиков и судебных органов должна быть соответствующей.
Впрочем, это сильно вряд-ли, "майдан" получился жиденьким и никак не тянет на сравнение в 2014 годом.
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Tegularius
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:30
zРадио написав: mephala написав:
і таки влада не була захоплена
Чтобы расставить все точки над "е", не нужно фантазировать - достаточно обратиться к закону.
21-го февраля 2014-го года одним из первых нормативных документов страны победившего майдана стал Закон:Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України
Открываем Статью 1 данного Закона:Звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, та є:
підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада 2013 року по день набрання чинності цим Законом включно дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 151-1, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 197-1, 231, 236, 239, 241, 255, 256, 257, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 259, 260, 261, 264, 267, 270, 270-1, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 376, 377, 382, 386, 396, 436 Кримінального кодексу України, за умови, що ці дії пов’язані з участю у масових акціях протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року
Далее открываем первую же статью, ответственность за нарушение которой снимается с митингующих - 109-ю статью ККУ пункт 1
:Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
И о чем тут еще бенефициары и апологеты майдана собрались спорить? Сами же себя и раскрыли, заметая следы...
к сожалению маловероятно посадка переворотчиков на нары на срок от 5 до 10 лет, но мы как народ Украины должны их в первую очередь предать политической анафеме, так как эти люди виноваты в развале страны и обнищании народа Украины...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:32
lapay написав:
бо буде штурм Ради
и эти люди говорят про европейский выбор?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:34
Tegularius написав:
Впрочем, это сильно вряд-ли, "майдан" получился жиденьким и никак не тянет на сравнение в 2014 годом.
основная причина в патологической петиной жадности, а в ноябре 2013 года это замутили более "щедрые" люди...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:34
Tegularius написав:
Если какая-то кучка бузотеров начнет шантажировать Парламент "штурмом", то это уже покушение на реальный путч, и реакция силовиков и судебных органов должна быть соответствующей.
На попереджувальний Майдан прийшло 10 тис. На голосування прийде і приїде 50 тис, і зброю теж захоплять. Проти такої кількості не буде спротиву, тим паче, що Аваков не горить бажанням таке робити. Зеля ж не повний ідіот, щоб повторити долю Яника.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:36
lapay написав: Tegularius написав:
Если какая-то кучка бузотеров начнет шантажировать Парламент "штурмом", то это уже покушение на реальный путч, и реакция силовиков и судебных органов должна быть соответствующей.
На попереджувальний Майдан прийшло 10 тис. На голосування прийде і приїде 50 тис, і зброю теж захоплять. Проти такої кількості не буде спротиву, тим паче, що Аваков не горить бажанням таке робити. Зеля ж не повний ідіот, щоб повторити долю Яника.
имеет ли будущее страна в которой организованые преступные группы диктуют парламенту как работать?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:37
Тракторист написав: mephala написав: Тракторист написав:
список путчистов см. список голосовавших "за" 21 февраля 2014...
а з якого дива парламентарі які проголосували "за" стали політичною фракцією?
якщо ви таки наполягаєте що стали - дайте тоді визначення цього терміну як ви його трактуєте.
і таки влада не була захоплена - а призначений ВО президента в той час коли Яник самоусунувся спакувавши свої речі та змившись.і оголошено про позачергові вибори де народ України і обрав собі президента.
можно и по фракциям:
ВО «Батькивщина»
УДАР (Украинский демократический альянс за реформы)
ВО «Свобода»
и примкнувшие к ним переворотчики...
ще раз - дайте визначення терміну "політична фракція"
а потім вже натягуйте його на перелік тих хто проголосував "за"
це по перше. а по друге - ключове у державному перевороті це антиконституційний. а парламентарі голосували в рамках Конституції коли призначали турчинова ВО президента.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:40
Тракторист написав:
имеет ли будущее страна в которой организованые преступные группы диктуют парламенту как работать?...
Вона має чудове європейське майбутнє. Задавити ватанів, в ідеалі, як в Прибалтиці - і все буде добре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:41
mephala написав:
а по друге - ключове у державному перевороті це антиконституційний. а парламентарі голосували в рамках Конституції коли призначали турчинова ВО президента.
Та не перейматесь - у них Янукович не втік, а поїхав у планове відрядження.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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