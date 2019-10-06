Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
о вас с критикусом, и остальной местной п..добратией, о "народе Украины" из славных мест, соседствующих с приморским районом Питера, Жванецкий много лет назад уже всё написал:
Голова. Мы, молодые штуцерщики... (Падает.) Председательствующий. Жаль, что он ушел. Голова (поднимается). Я никогда не забуду своего учителя смесителя Валобуева Григория Григорьевича. Он уже на пенсии в больнице в тяжелом состоянии, но его заветы-указания... Управление штуцером высокого напора он завещал нам, молодым. (Исчезает, затем вновь появляется.) И мы, молодые... Мы, молодые... (Исчезает.)
mephala написав:а по друге - ключове у державному перевороті це антиконституційний. а парламентарі голосували в рамках Конституції коли призначали турчинова ВО президента.
Та не перейматесь - у них Янукович не втік, а поїхав у планове відрядження.
проблема не лично в януковиче, а том что всё надо делать в соответствии с законом, но к сожалению попробовав поиздеваться над конституцией в 2004 у некоторых политических деятелей возникла иллюзия вседозволиности и сейчас мы пожинаем плоды этих эксперементов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Чтобы расставить все точки над "е", не нужно фантазировать - достаточно обратиться к закону.
21-го февраля 2014-го года одним из первых нормативных документов страны победившего майдана стал Закон:
Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України
Открываем Статью 1 данного Закона:
Звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, та є: підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада 2013 року по день набрання чинності цим Законом включно дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 151-1, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 197-1, 231, 236, 239, 241, 255, 256, 257, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 259, 260, 261, 264, 267, 270, 270-1, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 376, 377, 382, 386, 396, 436 Кримінального кодексу України, за умови, що ці дії пов’язані з участю у масових акціях протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року
Далее открываем первую же статью, ответственность за нарушение которой снимается с митингующих - 109-ю статью ККУ пункт 1:
Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
И о чем тут еще бенефициары и апологеты майдана собрались спорить? Сами же себя и раскрыли, заметая следы...
в законі ж чітко написано "є: підозрюваними або обвинуваченими (підсудними)" тобто звільнити від обвинувачення тих людей кому СТАРА влада ВЖЕ вліпила обвинувачення або підозру. а як ліпили обвинувачення під час майдану мені вам нагадати чи сами пригадаєте?
detroytred написав:Если кандидат не имеет достаточных для конкуренции ресурсов (материальных, информационных, административных - последний не обязателен, но при наличии играет роль большую или меньшую), то как он может конкурировать во влиянии на избирателя?!)) Черновол не имел достаточных.
Це точно дитячий садок. Зрозуміло що якщо кандидат немає ДОСТАТНІХ ресурсів він не переможе. Наприклад, якщо я піду на вибори, я не переможу. Але які такі ресурси є ДОСТАТНІМИ??? Які ресурси були потрібні Порошенко в 2019 щоб перемогти? Які ресурси були потрібні Тимошенко в 2014,2010 щоб перемогти? . . . Які ресурси були потрібні Чорноволу 1991 щоб перемогти? Поконкретніше, будь-ласка.
Тракторист написав:имеет ли будущее страна в которой организованые преступные группы диктуют парламенту как работать?...
Это по вашему преступная группировка? Вообще-то, когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников.
в данном случае закон диалектики о переходе количества в качество не действует, а количественный состав преступной группировки лишь должен повлиять на строгость наказания (в особенностиорганизаторов)...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен