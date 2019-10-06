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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 42134214421542164217>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:43

  Тракторист написав:...но мы как народ Украины...

о вас с критикусом, и остальной местной п..добратией, о "народе Украины" из славных мест, соседствующих с приморским районом Питера, Жванецкий много лет назад уже всё написал:
Голова. Мы, молодые штуцерщики... (Падает.)
Председательствующий. Жаль, что он ушел.
Голова (поднимается). Я никогда не забуду своего учителя смесителя Валобуева Григория Григорьевича. Он уже на пенсии в больнице в тяжелом состоянии, но его заветы-указания... Управление штуцером высокого напора он завещал нам, молодым. (Исчезает, затем вновь появляется.) И мы, молодые... Мы, молодые... (Исчезает.)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:44

  mephala написав:парламентарі голосували в рамках Конституції коли призначали турчинова ВО президента.

в соответствии с действующей редакцией конституции на момент голосования турчинов не мог исполнять обязаности президента Украины...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:44

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:имеет ли будущее страна в которой организованые преступные группы диктуют парламенту как работать?...

Это по вашему преступная группировка?
Зображення
Вообще-то, когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 06 жов, 2019 22:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:45

  lapay написав:
  Тракторист написав:имеет ли будущее страна в которой организованые преступные группы диктуют парламенту как работать?...

Вона має чудове європейське майбутнє. Задавити ватанів, в ідеалі, як в Прибалтиці - і все буде добре. :)

Нюанс: там *давили ватанов* с целью европейского будущего, у нас же - с целью недопущения рфянского будущего.

То есть к чудовому европейскому будущему ... але низенько-низенько))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:47

  lapay написав:
  Тракторист написав:имеет ли будущее страна в которой организованые преступные группы диктуют парламенту как работать?...

Вона має чудове європейське майбутнє. Задавити ватанів, в ідеалі, як в Прибалтиці - і все буде добре. :)

это вряд ли... страна не уважающая собственные законы вряд ли будет жить хорошо...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:49

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Нюанс: там *давили ватанов* с целью европейского будущего, у нас же - с целью недопущения рфянского будущего.

То есть к чудовому европейскому будущему ... але низенько-низенько))

Без баласта - ривок до ешелона висоти. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:50

  lapay написав:
  mephala написав:а по друге - ключове у державному перевороті це антиконституційний. а парламентарі голосували в рамках Конституції коли призначали турчинова ВО президента.

Та не перейматесь - у них Янукович не втік, а поїхав у планове відрядження. :)

проблема не лично в януковиче, а том что всё надо делать в соответствии с законом, но к сожалению попробовав поиздеваться над конституцией в 2004 у некоторых политических деятелей возникла иллюзия вседозволиности и сейчас мы пожинаем плоды этих эксперементов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:51

  zРадио написав:
  mephala написав:і таки влада не була захоплена


Чтобы расставить все точки над "е", не нужно фантазировать - достаточно обратиться к закону.

21-го февраля 2014-го года одним из первых нормативных документов страны победившего майдана стал Закон:

Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України

Открываем Статью 1 данного Закона:

Звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, та є:
підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада 2013 року по день набрання чинності цим Законом включно дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 151-1, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 197-1, 231, 236, 239, 241, 255, 256, 257, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 259, 260, 261, 264, 267, 270, 270-1, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 376, 377, 382, 386, 396, 436 Кримінального кодексу України, за умови, що ці дії пов’язані з участю у масових акціях протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року

Далее открываем первую же статью, ответственность за нарушение которой снимается с митингующих - 109-ю статью ККУ пункт 1:

Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

И о чем тут еще бенефициары и апологеты майдана собрались спорить? Сами же себя и раскрыли, заметая следы...

в законі ж чітко написано "є: підозрюваними або обвинуваченими (підсудними)"
тобто звільнити від обвинувачення тих людей кому СТАРА влада ВЖЕ вліпила обвинувачення або підозру.
а як ліпили обвинувачення під час майдану мені вам нагадати чи сами пригадаєте?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:54

  detroytred написав:Если кандидат не имеет достаточных для конкуренции ресурсов (материальных, информационных, административных - последний не обязателен, но при наличии играет роль большую или меньшую), то как он может конкурировать во влиянии на избирателя?!))
Черновол не имел достаточных.

Це точно дитячий садок.
Зрозуміло що якщо кандидат немає ДОСТАТНІХ ресурсів він не переможе. Наприклад, якщо я піду на вибори, я не переможу.
Але які такі ресурси є ДОСТАТНІМИ???
Які ресурси були потрібні Порошенко в 2019 щоб перемогти?
Які ресурси були потрібні Тимошенко в 2014,2010 щоб перемогти?
.
.
.
Які ресурси були потрібні Чорноволу 1991 щоб перемогти?
Поконкретніше, будь-ласка.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:54

  Schmit написав:
  Тракторист написав:имеет ли будущее страна в которой организованые преступные группы диктуют парламенту как работать?...

Это по вашему преступная группировка?
Зображення
Вообще-то, когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников.

в данном случае закон диалектики о переходе количества в качество не действует, а количественный состав преступной группировки лишь должен повлиять на строгость наказания (в особенностиорганизаторов)...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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