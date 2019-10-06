Ну, звісно, вічнолегітимний вже б 19 років правив, а так і п'яти не протримався -
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:54
Re: Політичні дискусії
Ну, звісно, вічнолегітимний вже б 19 років правив, а так і п'яти не протримався -
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:56
трактористы из бурятии не согласны.
хотят грабить не только в донецко-луганске.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:56
Re: Політичні дискусії
Если группа вооруженных или даже невооруженных людей захватит парламент или просто будет угрожать депутатам с целью вымогания от них какого то решения, то можно сразу сушить весла и сливать воду, поддержка бюргеров, Макрона, Трампа сразу улетучится как дым, а партию Европейская солидарность сразу надо будут переименовывать в Антиевропейская солидарность.
Если честно у Европы уже очень явно проглядывает усталость и раздражение от украинского срача и многолетней ругани внутри страны, от майданов и угрозы майданами.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:58
ну да.
згідно вашого трактування послідовності дій потрібно було сидіти склавши лапки і дивитися як утворюється "новоросія". чи пуйлу ці декілька днів стали поперек горла що ви за них так мазу тягнете?
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:00
Re: Політичні дискусії
В них немає вибору. Віддати Україну Раші - посунути загрозу від Прибалтики на всю Східну Європу. Тому будуть підтримувати при любому розвитку подій.
Тим паче, що Майдан за ЄС, а не проти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:00
Мне кажется, что проблема не столько в баласте сколько в наличии реального желания к европейским стандартам, в Европу.
То есть путь к Европе выбран лишь, как инструмент ухода от рашки.
С исчезновением угрозы интеграции с рашкой, с исчезновением угрозы от прорашенских сил движение в Европу станет ещё медленнее медленного сейчас.
То есть евровектор не цель, а инструмент, который растает с исчезновением потребности в нём.
Если уж агрессия и война стимулировали всего лишь ползти, а не бежать в Европу...
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:01
откуда такие фантазии? 2 срока по 5 лет - это максимум 10 лет...
а почему вы считаете что он бы победил в 2004? в соответвии с законом вместо 3-го тура выборов должны были бы назначены новые выборы и в этом случае более вероятна была бы победа тимошенко, которая тогда смотрелась намного лучше чем розмазня ющенко...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:05
у органов государственной власти было достаточно возможностей действовать в рамках законодательства Украины, но проблема в том что госпереворотчикам надо было побыстрее добраться до "кормушки" и побыстрее начать лично обогащаться...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:10
Re: Політичні дискусії
З кожним Майданом наш рух в ЄС прискорюється. Бо ватний баласт стає все меншим. Зеля теж ще може стати прискорювачем реформ, а не тормозом. Його на цю роль і обирали.
Ой, не корчіть з себе дівчинку. Яник, з порога, змінив Конституцію, на свою користь, а подовжити царювання, як Лукашенко, йому сам бог велів. Ющенко чи Тимошенко - результат майже однаковий, бо економікою керувала саме Тимошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:22
згідно вашої версії - потрібно було чекати до 02 березня 2014 щоб вступила в дію нова редакція Конституції і вже тоді призначати голову ВР виконуючим обов’язки Президента.
нагадаю що парламент Криму був захоплений 27 лютого 2014 року.
тільки мені одному здається що ваша упертість у вимогах слідувати букві Закону дещо дивна та викликає підозру що ви граєте за команду пуйла?
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