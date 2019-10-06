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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4214421542164217>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:54

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:проблема не лично в януковиче, а том что всё надо делать в соответствии с законом, но к сожалению попробовав поиздеваться над конституцией в 2004 у некоторых политических деятелей возникла иллюзия вседозволиности и сейчас мы пожинаем плоды этих эксперементов...

Ну, звісно, вічнолегітимний вже б 19 років правив, а так і п'яти не протримався -
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:56

  lapay написав:Вона має чудове європейське майбутнє. Задавити ватанів, в ідеалі, як в Прибалтиці - і все буде добре. :)

трактористы из бурятии не согласны.
хотят грабить не только в донецко-луганске.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:56

Re: Політичні дискусії

Тракторист написав:
  lapay написав:
  Tegularius написав:Если какая-то кучка бузотеров начнет шантажировать Парламент "штурмом", то это уже покушение на реальный путч, и реакция силовиков и судебных органов должна быть соответствующей.

На попереджувальний Майдан прийшло 10 тис. На голосування прийде і приїде 50 тис, і зброю теж захоплять. Проти такої кількості не буде спротиву, тим паче, що Аваков не горить бажанням таке робити. Зеля ж не повний ідіот, щоб повторити долю Яника.

имеет ли будущее страна в которой организованые преступные группы диктуют парламенту как работать?...


Если группа вооруженных или даже невооруженных людей захватит парламент или просто будет угрожать депутатам с целью вымогания от них какого то решения, то можно сразу сушить весла и сливать воду, поддержка бюргеров, Макрона, Трампа сразу улетучится как дым, а партию Европейская солидарность сразу надо будут переименовывать в Антиевропейская солидарность.

Если честно у Европы уже очень явно проглядывает усталость и раздражение от украинского срача и многолетней ругани внутри страны, от майданов и угрозы майданами.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:58

  Тракторист написав:
  mephala написав:парламентарі голосували в рамках Конституції коли призначали турчинова ВО президента.

в соответствии с действующей редакцией конституции на момент голосования турчинов не мог исполнять обязаности президента Украины...

ну да.
згідно вашого трактування послідовності дій потрібно було сидіти склавши лапки і дивитися як утворюється "новоросія". чи пуйлу ці декілька днів стали поперек горла що ви за них так мазу тягнете?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:00

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Если честно у Европы уже очень явно проглядывает усталость и раздражение от украинского срача и многолетней ругани внутри страны, от майданов и угрозы майданами.

В них немає вибору. Віддати Україну Раші - посунути загрозу від Прибалтики на всю Східну Європу. Тому будуть підтримувати при любому розвитку подій.
Тим паче, що Майдан за ЄС, а не проти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:00

  lapay написав:
  detroytred написав:Нюанс: там *давили ватанов* с целью европейского будущего, у нас же - с целью недопущения рфянского будущего.

То есть к чудовому европейскому будущему ... але низенько-низенько))

Без баласта - ривок до ешелона висоти. :)

Мне кажется, что проблема не столько в баласте сколько в наличии реального желания к европейским стандартам, в Европу.
То есть путь к Европе выбран лишь, как инструмент ухода от рашки.

С исчезновением угрозы интеграции с рашкой, с исчезновением угрозы от прорашенских сил движение в Европу станет ещё медленнее медленного сейчас.

То есть евровектор не цель, а инструмент, который растает с исчезновением потребности в нём.

Если уж агрессия и война стимулировали всего лишь ползти, а не бежать в Европу...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:01

  lapay написав:Ну, звісно, вічнолегітимний вже б 19 років правив

откуда такие фантазии? 2 срока по 5 лет - это максимум 10 лет...

а почему вы считаете что он бы победил в 2004? в соответвии с законом вместо 3-го тура выборов должны были бы назначены новые выборы и в этом случае более вероятна была бы победа тимошенко, которая тогда смотрелась намного лучше чем розмазня ющенко...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:05

  mephala написав:
  Тракторист написав:
  mephala написав:парламентарі голосували в рамках Конституції коли призначали турчинова ВО президента.

в соответствии с действующей редакцией конституции на момент голосования турчинов не мог исполнять обязаности президента Украины...

ну да.
згідно вашого трактування послідовності дій потрібно було сидіти склавши лапки і дивитися як утворюється "новоросія". чи пуйлу ці декілька днів стали поперек горла що ви за них так мазу тягнете?

у органов государственной власти было достаточно возможностей действовать в рамках законодательства Украины, но проблема в том что госпереворотчикам надо было побыстрее добраться до "кормушки" и побыстрее начать лично обогащаться...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:10

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Мне кажется, что проблема не столько в баласте сколько в наличии реального желания к европейским стандартам, в Европу.
То есть путь к Европе выбран лишь, как инструмент ухода от рашки.

С исчезновением угрозы интеграции с рашкой, с исчезновением угрозы от прорашенских сил движение в Европу станет ещё медленнее медленного сейчас.

То есть евровектор не цель, а инструмент, который растает с исчезновением потребности в нём.

Если уж агрессия и война стимулировали всего лишь ползти, а не бежать в Европу...

З кожним Майданом наш рух в ЄС прискорюється. Бо ватний баласт стає все меншим. Зеля теж ще може стати прискорювачем реформ, а не тормозом. Його на цю роль і обирали.
  Тракторист написав:откуда такие фантазии? 2 срока по 5 лет - это максимум 10 лет...

а почему вы считаете что он бы победил в 2004? в соответвии с законом вместо 3-го тура выборов должны были бы назначены новые выборы и в этом случае более вероятна была бы победа тимошенко, которая тогда смотрелась намного лучше чем розмазня ющенко..

Ой, не корчіть з себе дівчинку. Яник, з порога, змінив Конституцію, на свою користь, а подовжити царювання, як Лукашенко, йому сам бог велів. Ющенко чи Тимошенко - результат майже однаковий, бо економікою керувала саме Тимошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:22

  Тракторист написав:
  mephala написав:ну да.
згідно вашого трактування послідовності дій потрібно було сидіти склавши лапки і дивитися як утворюється "новоросія". чи пуйлу ці декілька днів стали поперек горла що ви за них так мазу тягнете?

у органов государственной власти было достаточно возможностей действовать в рамках законодательства Украины, но проблема в том что госпереворотчикам надо было побыстрее добраться до "кормушки" и побыстрее начать лично обогащаться...

згідно вашої версії - потрібно було чекати до 02 березня 2014 щоб вступила в дію нова редакція Конституції і вже тоді призначати голову ВР виконуючим обов’язки Президента.
нагадаю що парламент Криму був захоплений 27 лютого 2014 року.
тільки мені одному здається що ваша упертість у вимогах слідувати букві Закону дещо дивна та викликає підозру що ви граєте за команду пуйла?
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