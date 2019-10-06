andrijk777 написав:
Це точно дитячий садок.
Зрозуміло що якщо кандидат немає ДОСТАТНІХ ресурсів він не переможе. Наприклад, якщо я піду на вибори, я не переможу.
Але які такі ресурси є ДОСТАТНІМИ???
Які ресурси були потрібні Порошенко в 2019 щоб перемогти?
Які ресурси були потрібні Тимошенко в 2014,2010 щоб перемогти?
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Які ресурси були потрібні Чорноволу 1991 щоб перемогти?
Поконкретніше, будь-ласка.
Достаточных для конкуренции на уровне победителя.
Достаточных, чтобы компенсировать свои слабые позиции.
Для этого и нанимают лучших специалистов.
Для этого ищут идею по влиянию на избирателя.
Для этого увеличивают объём рекламы.
Для этого привлекают звёзд спорта и т.д.
Для этого вводят сетки.
Для этого находят компромат
Для этого ....
На всё это нужны ресурсы.
По Черноволу.
Сколько было ещё госпредприятий с красными директорами?
Сколько ТВ каналов освещало и как Кравчука и Черновола?
Сколько помощников было у Кравчука и Черновола?
Сами ответьте на эти вопросы.
Они и укажут Вам каких ресурсов не хватало последнему, чтобы подать себя избирателю также, как и Кравчук.
При равных ресурсах не было бы такого разрыва. Ведь народ только недавно проголосовал за незалежнисть...