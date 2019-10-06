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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4214421542164217
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:30

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Если кандидат не имеет достаточных для конкуренции ресурсов (материальных, информационных, административных - последний не обязателен, но при наличии играет роль большую или меньшую), то как он может конкурировать во влиянии на избирателя?!))
Черновол не имел достаточных.

Це точно дитячий садок.
Зрозуміло що якщо кандидат немає ДОСТАТНІХ ресурсів він не переможе. Наприклад, якщо я піду на вибори, я не переможу.
Але які такі ресурси є ДОСТАТНІМИ???
Які ресурси були потрібні Порошенко в 2019 щоб перемогти?
Які ресурси були потрібні Тимошенко в 2014,2010 щоб перемогти?
.
.
.
Які ресурси були потрібні Чорноволу 1991 щоб перемогти?
Поконкретніше, будь-ласка.

Достаточных для конкуренции на уровне победителя.
Достаточных, чтобы компенсировать свои слабые позиции.
Для этого и нанимают лучших специалистов.
Для этого ищут идею по влиянию на избирателя.
Для этого увеличивают объём рекламы.
Для этого привлекают звёзд спорта и т.д.
Для этого вводят сетки.
Для этого находят компромат
Для этого ....

На всё это нужны ресурсы.

По Черноволу.
Сколько было ещё госпредприятий с красными директорами?
Сколько ТВ каналов освещало и как Кравчука и Черновола?
Сколько помощников было у Кравчука и Черновола?
Сами ответьте на эти вопросы.
Они и укажут Вам каких ресурсов не хватало последнему, чтобы подать себя избирателю также, как и Кравчук.

При равных ресурсах не было бы такого разрыва. Ведь народ только недавно проголосовал за незалежнисть...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:31

  lapay написав:Ой, не корчіть з себе дівчинку. Яник, з порога, змінив Конституцію, на свою користь, а подовжити царювання, як Лукашенко, йому сам бог велів.

в отличии от госпереворотчиков в 2014 году, янукович в 2010 хотя бы пытался действовать в рамках закона, а всё остальное это ваши фантазии...

если же вы считаете что янукович был неправ вернувшись к редакции 1996 года, то тогда претензии надо предъявлять членам конституционого суда, решение которых позволило януковичу отменить конституционную реформу 2004...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:33

  mephala написав:в законі ж чітко написано "є: підозрюваними або обвинуваченими (підсудними)"
тобто звільнити від обвинувачення тих людей кому СТАРА влада ВЖЕ вліпила обвинувачення або підозру.
а як ліпили обвинувачення під час майдану мені вам нагадати чи сами пригадаєте?


Не читал ты Закон! Увидел только зацитированный мной фрагмент, и умничаешь. А между тем, бОльшая часть текста Закона касается запрета на сбор информации, расследование и привлечение к ответственности "участников протеста".

Т.е. Закон не то, что там закрывает открытые дела - он запрещает службам юстиции даже собирать улики, не говоря уже о расследовании по факту событий и открытии уголовных дел на конкретных лиц.

Не поленись хоть раз предметно изучить вопрос! Если, конечно, тебе это интересно, а не лишь бы отгавкаться...
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