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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4212421342144215> Додано: Нед 06 жов, 2019 23:30 andrijk777 написав: detroytred написав: Если кандидат не имеет достаточных для конкуренции ресурсов (материальных, информационных, административных - последний не обязателен, но при наличии играет роль большую или меньшую), то как он может конкурировать во влиянии на избирателя?!))

Черновол не имел достаточных.

Если кандидат не имеет достаточных для конкуренции ресурсов (материальных, информационных, административных - последний не обязателен, но при наличии играет роль большую или меньшую), то как он может конкурировать во влиянии на избирателя?!))Черновол не имел достаточных.

Це точно дитячий садок.

Зрозуміло що якщо кандидат немає ДОСТАТНІХ ресурсів він не переможе. Наприклад, якщо я піду на вибори, я не переможу.

Але які такі ресурси є ДОСТАТНІМИ???

Які ресурси були потрібні Порошенко в 2019 щоб перемогти?

Які ресурси були потрібні Тимошенко в 2014,2010 щоб перемогти?

.

.

.

Які ресурси були потрібні Чорноволу 1991 щоб перемогти?

Поконкретніше, будь-ласка. Це точно дитячий садок.Зрозуміло що якщо кандидат немає ДОСТАТНІХ ресурсів він не переможе. Наприклад, якщо я піду на вибори, я не переможу.Але які такі ресурси є ДОСТАТНІМИ???Які ресурси були потрібні Порошенко в 2019 щоб перемогти?Які ресурси були потрібні Тимошенко в 2014,2010 щоб перемогти?Які ресурси були потрібні Чорноволу 1991 щоб перемогти?Поконкретніше, будь-ласка.

Достаточных для конкуренции на уровне победителя.

Достаточных, чтобы компенсировать свои слабые позиции.

Для этого и нанимают лучших специалистов.

Для этого ищут идею по влиянию на избирателя.

Для этого увеличивают объём рекламы.

Для этого привлекают звёзд спорта и т.д.

Для этого вводят сетки.

Для этого находят компромат

Для этого ....



На всё это нужны ресурсы.



По Черноволу.

Сколько было ещё госпредприятий с красными директорами?

Сколько ТВ каналов освещало и как Кравчука и Черновола?

Сколько помощников было у Кравчука и Черновола?

Сами ответьте на эти вопросы.

Они и укажут Вам каких ресурсов не хватало последнему, чтобы подать себя избирателю также, как и Кравчук.



При равных ресурсах не было бы такого разрыва. Ведь народ только недавно проголосовал за незалежнисть... Достаточных для конкуренции на уровне победителя.Достаточных, чтобы компенсировать свои слабые позиции.Для этого и нанимают лучших специалистов.Для этого ищут идею по влиянию на избирателя.Для этого увеличивают объём рекламы.Для этого привлекают звёзд спорта и т.д.Для этого вводят сетки.Для этого находят компроматДля этого ....На всё это нужны ресурсы.По Черноволу.Сколько было ещё госпредприятий с красными директорами?Сколько ТВ каналов освещало и как Кравчука и Черновола?Сколько помощников было у Кравчука и Черновола?Сами ответьте на эти вопросы.Они и укажут Вам каких ресурсов не хватало последнему, чтобы подать себя избирателю также, как и Кравчук.При равных ресурсах не было бы такого разрыва. Ведь народ только недавно проголосовал за незалежнисть... detroytred

Повідомлень: 22216 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 23:33 mephala написав: в законі ж чітко написано "є: підозрюваними або обвинуваченими (підсудними)"

тобто звільнити від обвинувачення тих людей кому СТАРА влада ВЖЕ вліпила обвинувачення або підозру.

а як ліпили обвинувачення під час майдану мені вам нагадати чи сами пригадаєте? в законі ж чітко написано "є: підозрюваними або обвинуваченими (підсудними)"тобто звільнити від обвинувачення тих людей кому СТАРА влада ВЖЕ вліпила обвинувачення або підозру.а як ліпили обвинувачення під час майдану мені вам нагадати чи сами пригадаєте?



Не читал ты Закон! Увидел только зацитированный мной фрагмент, и умничаешь. А между тем, бОльшая часть текста Закона касается запрета на сбор информации, расследование и привлечение к ответственности "участников протеста".



Т.е. Закон не то, что там закрывает открытые дела - он запрещает службам юстиции даже собирать улики, не говоря уже о расследовании по факту событий и открытии уголовных дел на конкретных лиц.



Не поленись хоть раз предметно изучить вопрос! Если, конечно, тебе это интересно, а не лишь бы отгавкаться... Не читал ты Закон! Увидел только зацитированный мной фрагмент, и умничаешь. А между тем, бОльшая часть текста Закона касается запрета на сбор информации, расследование и привлечение к ответственности "участников протеста".Т.е. Закон не то, что там закрывает открытые дела - он запрещает службам юстиции даже собирать улики, не говоря уже о расследовании по факту событий и открытии уголовных дел на конкретных лиц.Не поленись хоть раз предметно изучить вопрос! Если, конечно, тебе это интересно, а не лишь бы отгавкаться... zРадио

Повідомлень: 3756 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 23:35 lapay написав: detroytred написав: Мне кажется, что проблема не столько в баласте сколько в наличии реального желания к европейским стандартам, в Европу.

То есть путь к Европе выбран лишь, как инструмент ухода от рашки.



С исчезновением угрозы интеграции с рашкой, с исчезновением угрозы от прорашенских сил движение в Европу станет ещё медленнее медленного сейчас.



То есть евровектор не цель, а инструмент, который растает с исчезновением потребности в нём.



Если уж агрессия и война стимулировали всего лишь ползти, а не бежать в Европу... Мне кажется, что проблема не столько в баласте сколько в наличии реального желания к европейским стандартам, в Европу.То есть путь к Европе выбран лишь, как инструмент ухода от рашки.С исчезновением угрозы интеграции с рашкой, с исчезновением угрозы от прорашенских сил движение в Европу станет ещё медленнее медленного сейчас.То есть евровектор не цель, а инструмент, который растает с исчезновением потребности в нём.Если уж агрессия и война стимулировали всего лишь ползти, а не бежать в Европу...

З кожним Майданом наш рух в ЄС прискорюється. Бо ватний баласт стає все меншим. Зеля теж ще може стати прискорювачем реформ, а не тормозом. Його на цю роль і обирали.

Тракторист написав: откуда такие фантазии? 2 срока по 5 лет - это максимум 10 лет...



а почему вы считаете что он бы победил в 2004? в соответвии с законом вместо 3-го тура выборов должны были бы назначены новые выборы и в этом случае более вероятна была бы победа тимошенко, которая тогда смотрелась намного лучше чем розмазня ющенко.. откуда такие фантазии? 2 срока по 5 лет - это максимум 10 лет...а почему вы считаете что он бы победил в 2004? в соответвии с законом вместо 3-го тура выборов должны были бы назначены новые выборы и в этом случае более вероятна была бы победа тимошенко, которая тогда смотрелась намного лучше чем розмазня ющенко..

Ой, не корчіть з себе дівчинку. Яник, з порога, змінив Конституцію, на свою користь, а подовжити царювання, як Лукашенко, йому сам бог велів. Ющенко чи Тимошенко - результат майже однаковий, бо економікою керувала саме Тимошенко. З кожним Майданом наш рух в ЄС прискорюється. Бо ватний баласт стає все меншим. Зеля теж ще може стати прискорювачем реформ, а не тормозом. Його на цю роль і обирали.Ой, не корчіть з себе дівчинку. Яник, з порога, змінив Конституцію, на свою користь, а подовжити царювання, як Лукашенко, йому сам бог велів. Ющенко чи Тимошенко - результат майже однаковий, бо економікою керувала саме Тимошенко.

Так ведь Майданы - это ответ на агрессивность рашки и активность *ватанов*.

Поэтому рух и ускорялся. Так ведь Майданы - это ответ на агрессивность рашки и активность *ватанов*.Поэтому рух и ускорялся. detroytred

Повідомлень: 22216 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 23:37 lapay написав: В них немає вибору. Віддати Україну Раші - посунути загрозу від Прибалтики на всю Східну Європу. Тому будуть підтримувати при любому розвитку подій. В них немає вибору. Віддати Україну Раші - посунути загрозу від Прибалтики на всю Східну Європу. Тому будуть підтримувати при любому розвитку подій.

То есть с одной стороны у них хоть и нарциссичный, но довольно понятный и прогнозируемый Путин, от которого в целом знаешь, чего ожидать, и который если и отдаст власть в обозримом будующем, то кому-то похожему.

С другой стороны - страна, где избранного 73% населения президента через полгода свергает тысяча непонятных активистов. И где не имеет смысла с кем-то договариваться, потому что тот, с кем ты порешал, в любой момент может потерять власть, а пришедшие на смену отрекутся от взятых им обязательств.

С кем они предпочтут иметь дело, думаю очевидно. То есть с одной стороны у них хоть и нарциссичный, но довольно понятный и прогнозируемый Путин, от которого в целом знаешь, чего ожидать, и который если и отдаст власть в обозримом будующем, то кому-то похожему.С другой стороны - страна, где избранного 73% населения президента через полгода свергает тысяча непонятных активистов. И где не имеет смысла с кем-то договариваться, потому что тот, с кем ты порешал, в любой момент может потерять власть, а пришедшие на смену отрекутся от взятых им обязательств.С кем они предпочтут иметь дело, думаю очевидно. Tegularius Повідомлень: 951 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 23:46 zРадио написав: экономические преступники Яценюк, Гонтарева, Гройсман, Свинарчук, Порошенко... экономические преступники Яценюк, Гонтарева, Гройсман, Свинарчук, Порошенко...

яценюк и порошенко не только экономические преступники, но и непосредственные участники госпереворота 2014... яценюк и порошенко не только экономические преступники, но и непосредственные участники госпереворота 2014... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Заблокований Повідомлень: 4233 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 23:51

https://twitter.com/NikoHunta/status/11 ... 28128?s=09 Да, забавно. airmax78 Повідомлень: 31931 З нами з: 25.10.12 Подякував: 815 раз. Подякували: 3686 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2019 23:53 Тракторист написав: zРадио написав: экономические преступники Яценюк, Гонтарева, Гройсман, Свинарчук, Порошенко... экономические преступники Яценюк, Гонтарева, Гройсман, Свинарчук, Порошенко...

яценюк и порошенко не только экономические преступники, но и непосредственные участники госпереворота 2014... яценюк и порошенко не только экономические преступники, но и непосредственные участники госпереворота 2014...



Этого, вероятно, нельзя было избежать. Если помните, то лидеры майдана были более законопослушные и договороспособные, чем радикалы майдана. Не было бы фамилий Яценюк и Порошенко, были бы другие, а череда событий была бы все той же.



На лидерах майдана, разумеется, ответственность есть, но больше моральная, чем уголовная, ИМХО. Это называется авантюризм. Где-то подстрекательство. Но переворот они не совершали (точнее сказать - совершили не они ) Этого, вероятно, нельзя было избежать. Если помните, то лидеры майдана были более законопослушные и договороспособные, чем радикалы майдана. Не было бы фамилий Яценюк и Порошенко, были бы другие, а череда событий была бы все той же.На лидерах майдана, разумеется, ответственность есть, но больше моральная, чем уголовная, ИМХО. Это называется авантюризм. Где-то подстрекательство. Но переворот они не совершали (точнее сказать - совершили не они zРадио

Повідомлень: 3756 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 00:17 fokus написав: .....

vano80 написав: Тут не школьники Тут не школьники ну..не уверен .....ну..не уверен

Тут действительно не школьники.

По уровню аргументации и логичности эти ребята до школы ещё не доросли. Тут действительно не школьники.По уровню аргументации и логичности эти ребята до школы ещё не доросли. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14369 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 00:26 zРадио написав: mephala написав: в законі ж чітко написано "є: підозрюваними або обвинуваченими (підсудними)"

тобто звільнити від обвинувачення тих людей кому СТАРА влада ВЖЕ вліпила обвинувачення або підозру.

а як ліпили обвинувачення під час майдану мені вам нагадати чи сами пригадаєте? в законі ж чітко написано "є: підозрюваними або обвинуваченими (підсудними)"тобто звільнити від обвинувачення тих людей кому СТАРА влада ВЖЕ вліпила обвинувачення або підозру.а як ліпили обвинувачення під час майдану мені вам нагадати чи сами пригадаєте?



Не читал ты Закон! Увидел только зацитированный мной фрагмент, и умничаешь. А между тем, бОльшая часть текста Закона касается запрета на сбор информации, расследование и привлечение к ответственности "участников протеста".



Т.е. Закон не то, что там закрывает открытые дела - он запрещает службам юстиции даже собирать улики, не говоря уже о расследовании по факту событий и открытии уголовных дел на конкретных лиц.



Не поленись хоть раз предметно изучить вопрос! Если, конечно, тебе это интересно, а не лишь бы отгавкаться... Не читал ты Закон! Увидел только зацитированный мной фрагмент, и умничаешь. А между тем, бОльшая часть текста Закона касается запрета на сбор информации, расследование и привлечение к ответственности "участников протеста".Т.е. Закон не то, что там закрывает открытые дела - он запрещает службам юстиции даже собирать улики, не говоря уже о расследовании по факту событий и открытии уголовных дел на конкретных лиц.Не поленись хоть раз предметно изучить вопрос! Если, конечно, тебе это интересно, а не лишь бы отгавкаться...

це якраз ти починаєш юлити коли тебе носом натовкли в твої ж цитати.

ти з чого почав? про звільнення від відповідальності по статті 109 ПО ВЖЕ ВІДКРИТИМ СПРАВАМ. то і відповідай за свої цитати. а не починаєш з теми зприскувати. це якраз ти починаєш юлити коли тебе носом натовкли в твої ж цитати.ти з чого почав? про звільнення від відповідальності по статті 109 ПО ВЖЕ ВІДКРИТИМ СПРАВАМ. то і відповідай за свої цитати. а не починаєш з теми зприскувати. mephala Повідомлень: 5610 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 00:27 pesikot написав: ......

Только госпереворота не было. Депутаты ВР работали, принимали законы. Объявлены досрочные выборы Президента и потом, досрочные выборы Верховной Рады. ......Только госпереворота не было. Депутаты ВР работали, принимали законы. Объявлены досрочные выборы Президента и потом, досрочные выборы Верховной Рады.

Вы там призывали учить историю. Но Вы хотя бы не искажайте её.

Забыли, как тогда работали депутаты ВР?

Когда на улице стояла разгоряченная толпа и депутаты не знали пройдут ли они целыми.

Не депутаты тогда решали, а улица.



Ну и то, что спикер ВР как-то резко поменялся и 22 февраля уже стал Турчинов, Вы тоже забыли?



P.s. Я, по-моему, уже как-то напоминал Вам, что мы с Вами свиней вместе не пасли. Вы там призывали учить историю. Но Вы хотя бы не искажайте её.Забыли, как тогда работали депутаты ВР?Когда на улице стояла разгоряченная толпа и депутаты не знали пройдут ли они целыми.Не депутаты тогда решали, а улица.Ну и то, что спикер ВР как-то резко поменялся и 22 февраля уже стал Турчинов, Вы тоже забыли?P.s. Я, по-моему, уже как-то напоминал Вам, что мы с Вами свиней вместе не пасли. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 жов, 2019 00:31, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14369 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4212421342144215> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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