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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:30
andrijk777 написав: detroytred написав:
Если кандидат не имеет достаточных для конкуренции ресурсов (материальных, информационных, административных - последний не обязателен, но при наличии играет роль большую или меньшую), то как он может конкурировать во влиянии на избирателя?!))
Черновол не имел достаточных.
Це точно дитячий садок.
Зрозуміло що якщо кандидат немає ДОСТАТНІХ ресурсів він не переможе. Наприклад, якщо я піду на вибори, я не переможу.
Але які такі ресурси є ДОСТАТНІМИ???
Які ресурси були потрібні Порошенко в 2019 щоб перемогти?
Які ресурси були потрібні Тимошенко в 2014,2010 щоб перемогти?
.
.
.
Які ресурси були потрібні Чорноволу 1991 щоб перемогти?
Поконкретніше, будь-ласка.
Достаточных для конкуренции на уровне победителя.
Достаточных, чтобы компенсировать свои слабые позиции.
Для этого и нанимают лучших специалистов.
Для этого ищут идею по влиянию на избирателя.
Для этого увеличивают объём рекламы.
Для этого привлекают звёзд спорта и т.д.
Для этого вводят сетки.
Для этого находят компромат
Для этого ....
На всё это нужны ресурсы.
По Черноволу.
Сколько было ещё госпредприятий с красными директорами?
Сколько ТВ каналов освещало и как Кравчука и Черновола?
Сколько помощников было у Кравчука и Черновола?
Сами ответьте на эти вопросы.
Они и укажут Вам каких ресурсов не хватало последнему, чтобы подать себя избирателю также, как и Кравчук.
При равных ресурсах не было бы такого разрыва. Ведь народ только недавно проголосовал за незалежнисть...
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Додано: Нед 06 жов, 2019 23:33
mephala написав:
в законі ж чітко написано "є: підозрюваними або обвинуваченими (підсудними)"
тобто звільнити від обвинувачення тих людей кому СТАРА влада ВЖЕ вліпила обвинувачення або підозру.
а як ліпили обвинувачення під час майдану мені вам нагадати чи сами пригадаєте?
Не читал ты Закон! Увидел только зацитированный мной фрагмент, и умничаешь. А между тем, бОльшая часть текста Закона касается запрета на сбор информации, расследование и привлечение к ответственности "участников протеста".
Т.е. Закон не то, что там закрывает открытые дела - он запрещает службам юстиции даже собирать улики, не говоря уже о расследовании по факту событий и открытии уголовных дел на конкретных лиц.
Не поленись хоть раз предметно изучить вопрос! Если, конечно, тебе это интересно, а не лишь бы отгавкаться...
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Додано: Нед 06 жов, 2019 23:35
lapay написав: detroytred написав:
Мне кажется, что проблема не столько в баласте сколько в наличии реального желания к европейским стандартам, в Европу.
То есть путь к Европе выбран лишь, как инструмент ухода от рашки.
С исчезновением угрозы интеграции с рашкой, с исчезновением угрозы от прорашенских сил движение в Европу станет ещё медленнее медленного сейчас.
То есть евровектор не цель, а инструмент, который растает с исчезновением потребности в нём.
Если уж агрессия и война стимулировали всего лишь ползти, а не бежать в Европу...
З кожним Майданом наш рух в ЄС прискорюється. Бо ватний баласт стає все меншим. Зеля теж ще може стати прискорювачем реформ, а не тормозом. Його на цю роль і обирали.
Тракторист написав:
откуда такие фантазии? 2 срока по 5 лет - это максимум 10 лет...
а почему вы считаете что он бы победил в 2004? в соответвии с законом вместо 3-го тура выборов должны были бы назначены новые выборы и в этом случае более вероятна была бы победа тимошенко, которая тогда смотрелась намного лучше чем розмазня ющенко..
Ой, не корчіть з себе дівчинку. Яник, з порога, змінив Конституцію, на свою користь, а подовжити царювання, як Лукашенко, йому сам бог велів. Ющенко чи Тимошенко - результат майже однаковий, бо економікою керувала саме Тимошенко.
Так ведь Майданы - это ответ на агрессивность рашки и активность *ватанов*.
Поэтому рух и ускорялся.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 23:37
lapay написав:
В них немає вибору. Віддати Україну Раші - посунути загрозу від Прибалтики на всю Східну Європу. Тому будуть підтримувати при любому розвитку подій.
То есть с одной стороны у них хоть и нарциссичный, но довольно понятный и прогнозируемый Путин, от которого в целом знаешь, чего ожидать, и который если и отдаст власть в обозримом будующем, то кому-то похожему.
С другой стороны - страна, где избранного 73% населения президента через полгода свергает тысяча непонятных активистов. И где не имеет смысла с кем-то договариваться, потому что тот, с кем ты порешал, в любой момент может потерять власть, а пришедшие на смену отрекутся от взятых им обязательств.
С кем они предпочтут иметь дело, думаю очевидно.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 23:46
zРадио написав:
экономические преступники Яценюк, Гонтарева, Гройсман, Свинарчук, Порошенко...
яценюк и порошенко не только экономические преступники, но и непосредственные участники госпереворота 2014...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 06 жов, 2019 23:51
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Додано: Нед 06 жов, 2019 23:53
Тракторист написав: zРадио написав:
экономические преступники Яценюк, Гонтарева, Гройсман, Свинарчук, Порошенко...
яценюк и порошенко не только экономические преступники, но и непосредственные участники госпереворота 2014...
Этого, вероятно, нельзя было избежать. Если помните, то лидеры майдана были более законопослушные и договороспособные, чем радикалы майдана. Не было бы фамилий Яценюк и Порошенко, были бы другие, а череда событий была бы все той же.
На лидерах майдана, разумеется, ответственность есть, но больше моральная, чем уголовная, ИМХО. Это называется авантюризм. Где-то подстрекательство. Но переворот они не совершали (точнее сказать - совершили не они
)
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Додано: Пон 07 жов, 2019 00:17
fokus написав:
.....
vano80 написав:
Тут не школьники
ну..не уверен
Тут действительно не школьники.
По уровню аргументации и логичности эти ребята до школы ещё не доросли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 00:26
zРадио написав: mephala написав:
в законі ж чітко написано "є: підозрюваними або обвинуваченими (підсудними)"
тобто звільнити від обвинувачення тих людей кому СТАРА влада ВЖЕ вліпила обвинувачення або підозру.
а як ліпили обвинувачення під час майдану мені вам нагадати чи сами пригадаєте?
Не читал ты Закон! Увидел только зацитированный мной фрагмент, и умничаешь. А между тем, бОльшая часть текста Закона касается запрета на сбор информации, расследование и привлечение к ответственности "участников протеста".
Т.е. Закон не то, что там закрывает открытые дела - он запрещает службам юстиции даже собирать улики, не говоря уже о расследовании по факту событий и открытии уголовных дел на конкретных лиц.
Не поленись хоть раз предметно изучить вопрос! Если, конечно, тебе это интересно, а не лишь бы отгавкаться...
це якраз ти починаєш юлити коли тебе носом натовкли в твої ж цитати.
ти з чого почав? про звільнення від відповідальності по статті 109 ПО ВЖЕ ВІДКРИТИМ СПРАВАМ. то і відповідай за свої цитати. а не починаєш з теми зприскувати.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 00:27
pesikot написав:
......
Только госпереворота не было. Депутаты ВР работали, принимали законы. Объявлены досрочные выборы Президента и потом, досрочные выборы Верховной Рады.
Вы там призывали учить историю. Но Вы хотя бы не искажайте её.
Забыли, как тогда работали депутаты ВР?
Когда на улице стояла разгоряченная толпа и депутаты не знали пройдут ли они целыми.
Не депутаты тогда решали, а улица.
Ну и то, что спикер ВР как-то резко поменялся и 22 февраля уже стал Турчинов, Вы тоже забыли?
P.s. Я, по-моему, уже как-то напоминал Вам, что мы с Вами свиней вместе не пасли.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 07 жов, 2019 00:31, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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