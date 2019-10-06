Політичні дискусії
+ Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 жов, 2019 00:28
Тракторист написав:
а что мешало 21 февраля провести голосование по премьер-министру и действовать в рамках конституции? или госпереворотчики не могли договориться кому какая должность достанеться?
ти таки дундукуватий. або прикидаєшся на користь пуйла.
яка процедура призначення прем’єра не підкажеш?
mephala
Повідомлень: 5610
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 жов, 2019 00:32
Тракторист написав: mephala написав:
тільки мені одному здається що ваша упертість у вимогах слідувати букві Закону дещо дивна та викликає підозру що ви граєте за команду пуйла?
откуда такая страная логика, что если ты хочешь что бы твоя страна уважала собственные законы, то ты агент кремля? вы в этом ничего странного не видите?...
тому що коли ворог вже не те що стоїть у воріт а вже зайшов до хати і підпалює то радити сидіти і займатися буквоїдством може тільки ворог.
mephala
Повідомлень: 5610
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 жов, 2019 00:57
Schmit написав: Тракторист написав:
имеет ли будущее страна в которой организованые преступные группы диктуют парламенту как работать?...
Это по вашему преступная группировка?
Вообще-то, когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников.
Статусы будут в зависимости от того, кто победит.
И штурм Рады тоже не будет считаться госпереворотом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
Повідомлень: 14369
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4281 раз.
Подякували: 3976 раз.
Профіль
2
2
5
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:01
detroytred написав:
....
Нюанс: там *давили ватанов* с целью европейского будущего, у нас же - с целью недопущения рфянского будущего.
То есть к чудовому европейскому будущему ... але низенько-низенько))
Э нет.
Наши националисты от Европы и будущего явно очень далеки. Не буду писать, к чему они близки - забанят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
Повідомлень: 14369
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4281 раз.
Подякували: 3976 раз.
Профіль
2
2
5
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:06
lapay написав:
.....
Тим паче, що Майдан за ЄС, а не проти.
Який Майдан? Сьогодняшнiй?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
Повідомлень: 14369
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4281 раз.
Подякували: 3976 раз.
Профіль
2
2
5
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор