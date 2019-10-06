ти таки дундукуватий. або прикидаєшся на користь пуйла.
яка процедура призначення прем’єра не підкажеш?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 жов, 2019 00:28
Додано: Пон 07 жов, 2019 00:32
тому що коли ворог вже не те що стоїть у воріт а вже зайшов до хати і підпалює то радити сидіти і займатися буквоїдством може тільки ворог.
Додано: Пон 07 жов, 2019 00:57
Статусы будут в зависимости от того, кто победит.
И штурм Рады тоже не будет считаться госпереворотом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:01
Э нет.
Наши националисты от Европы и будущего явно очень далеки. Не буду писать, к чему они близки - забанят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:06
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:14
Народ проголосовал за незалежнисть под влиянием лозунгов "Украина вторая Франция", а не под влиянием националистических идей.
Поэтому, возможно, разрыв был бы меньше, но победа тогда Чорновила крайне маловероятна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 07 жов, 2019 02:43
Скорее наоборот, моральная ответственность - на активистах. Но они, насколько помню, всё же в Раду не вторгались и никого ни к чему физически не принуждали (было моральное давление, но это другое).
А непосредственно Конститиуционный переворот совершили депутаты, которые внесли те незаконные постановления и голосовали за это.
Додано: Пон 07 жов, 2019 02:50
Смешно это обсуждать, вообще-то. В Киеве пришло 10 тысяч, на 4-миллионный город. В Москве этим летом на антипутинские акции пришли 50 тысяч, даже в пропорции к населению это больше.
С рейтингом поддержки Зеленского говорить об угрозе его правлению со стороны народных протестов а-ля 2013-14 - абсурдно. Правда, могут случиться другие формы, вроде вооруженного путча а-ля пиночетовский. Но надеюсь, что мы всё же пока не скатились к уровню Латинской Америки образца середины прошлого века.
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