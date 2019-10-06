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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4212421342144215 Додано: Пон 07 жов, 2019 00:28 Тракторист написав: а что мешало 21 февраля провести голосование по премьер-министру и действовать в рамках конституции? или госпереворотчики не могли договориться кому какая должность достанеться? а что мешало 21 февраля провести голосование по премьер-министру и действовать в рамках конституции? или госпереворотчики не могли договориться кому какая должность достанеться?

ти таки дундукуватий. або прикидаєшся на користь пуйла.

яка процедура призначення прем’єра не підкажеш? ти таки дундукуватий. або прикидаєшся на користь пуйла.яка процедура призначення прем’єра не підкажеш? mephala Повідомлень: 5611 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 00:32 Тракторист написав: mephala написав: тільки мені одному здається що ваша упертість у вимогах слідувати букві Закону дещо дивна та викликає підозру що ви граєте за команду пуйла? тільки мені одному здається що ваша упертість у вимогах слідувати букві Закону дещо дивна та викликає підозру що ви граєте за команду пуйла?

откуда такая страная логика, что если ты хочешь что бы твоя страна уважала собственные законы, то ты агент кремля? вы в этом ничего странного не видите?... откуда такая страная логика, что если ты хочешь что бы твоя страна уважала собственные законы, то ты агент кремля? вы в этом ничего странного не видите?...

тому що коли ворог вже не те що стоїть у воріт а вже зайшов до хати і підпалює то радити сидіти і займатися буквоїдством може тільки ворог. тому що коли ворог вже не те що стоїть у воріт а вже зайшов до хати і підпалює то радити сидіти і займатися буквоїдством може тільки ворог. mephala Повідомлень: 5611 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 00:57 Schmit написав: Тракторист написав: имеет ли будущее страна в которой организованые преступные группы диктуют парламенту как работать?... имеет ли будущее страна в которой организованые преступные группы диктуют парламенту как работать?...

Это по вашему преступная группировка?



Вообще-то, когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников. Это по вашему преступная группировка?Вообще-то, когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников.

Статусы будут в зависимости от того, кто победит.



И штурм Рады тоже не будет считаться госпереворотом? Статусы будут в зависимости от того, кто победит.И штурм Рады тоже не будет считаться госпереворотом? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14370 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 01:01 detroytred написав: ....

Нюанс: там *давили ватанов* с целью европейского будущего, у нас же - с целью недопущения рфянского будущего.



То есть к чудовому европейскому будущему ... але низенько-низенько)) ....Нюанс: там *давили ватанов* с целью европейского будущего, у нас же - с целью недопущения рфянского будущего.То есть к чудовому европейскому будущему ... але низенько-низенько))

Э нет.

Наши националисты от Европы и будущего явно очень далеки. Не буду писать, к чему они близки - забанят. Э нет.Наши националисты от Европы и будущего явно очень далеки. Не буду писать, к чему они близки - забанят. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14370 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 01:06 lapay написав: .....

Тим паче, що Майдан за ЄС, а не проти. .....Тим паче, що Майдан за ЄС, а не проти.

Який Майдан? Сьогодняшнiй? Який Майдан? Сьогодняшнiй? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14370 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 01:14 detroytred написав: .......

При равных ресурсах не было бы такого разрыва. Ведь народ только недавно проголосовал за незалежнисть... .......При равных ресурсах не было бы такого разрыва. Ведь народ только недавно проголосовал за незалежнисть...

Народ проголосовал за незалежнисть под влиянием лозунгов "Украина вторая Франция", а не под влиянием националистических идей.

Поэтому, возможно, разрыв был бы меньше, но победа тогда Чорновила крайне маловероятна. Народ проголосовал за незалежнисть под влиянием лозунгов "Украина вторая Франция", а не под влиянием националистических идей.Поэтому, возможно, разрыв был бы меньше, но победа тогда Чорновила крайне маловероятна. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14370 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 02:43 zРадио написав: На лидерах майдана, разумеется, ответственность есть, но больше моральная, чем уголовная, ИМХО. Это называется авантюризм. Где-то подстрекательство. Но переворот они не совершали (точнее сказать - совершили не они ) На лидерах майдана, разумеется, ответственность есть, но больше моральная, чем уголовная, ИМХО. Это называется авантюризм. Где-то подстрекательство. Но переворот они не совершали (точнее сказать - совершили не они

Скорее наоборот, моральная ответственность - на активистах. Но они, насколько помню, всё же в Раду не вторгались и никого ни к чему физически не принуждали (было моральное давление, но это другое).

А непосредственно Конститиуционный переворот совершили депутаты, которые внесли те незаконные постановления и голосовали за это. Скорее наоборот, моральная ответственность - на активистах. Но они, насколько помню, всё же в Раду не вторгались и никого ни к чему физически не принуждали (было моральное давление, но это другое).А непосредственно Конститиуционный переворот совершили депутаты, которые внесли те незаконные постановления и голосовали за это. Tegularius Повідомлень: 953 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 02:50 Schmit написав: Вообще-то, когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников. Вообще-то, когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников.

Смешно это обсуждать, вообще-то. В Киеве пришло 10 тысяч, на 4-миллионный город. В Москве этим летом на антипутинские акции пришли 50 тысяч, даже в пропорции к населению это больше.

С рейтингом поддержки Зеленского говорить об угрозе его правлению со стороны народных протестов а-ля 2013-14 - абсурдно. Правда, могут случиться другие формы, вроде вооруженного путча а-ля пиночетовский. Но надеюсь, что мы всё же пока не скатились к уровню Латинской Америки образца середины прошлого века. Смешно это обсуждать, вообще-то. В Киеве пришло 10 тысяч, на 4-миллионный город. В Москве этим летом на антипутинские акции пришли 50 тысяч, даже в пропорции к населению это больше.С рейтингом поддержки Зеленского говорить об угрозе его правлению со стороны народных протестов а-ля 2013-14 - абсурдно. Правда, могут случиться другие формы, вроде вооруженного путча а-ля пиночетовский. Но надеюсь, что мы всё же пока не скатились к уровню Латинской Америки образца середины прошлого века. Tegularius Повідомлень: 953 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4212421342144215 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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