Додано: Пон 07 жов, 2019 09:22

lapay написав: Якщо, в новому законі про особливий статус, не буде чітко записано, що вибори проводяться тільки після того, як українські прикордонникі беруть під контроль кордон з РФ (не ОБСЄ, не білоруські "миротворці"), Якщо, в новому законі про особливий статус, не буде чітко записано, що вибори проводяться тільки після того, як українські прикордонникі беруть під контроль кордон з РФ (не ОБСЄ, не білоруські "миротворці"),

Честно говоря совсем непонятно, почему столько внимания уделяется этим местным выборам в ОРДЛО.Неужели кто-то в действительности в сомневается в их результатах ?Что с контролем границы, что без контроля границы Голос, Порошенко, Тимошенко получат там болт с резьбой, а подавляющее большинство получить Оппоблок с ОПЗЖ.Эти местные выборы дело шестнадцатое - основное это контроль над границей.Всё это типично украинская бадега, сказки и анекдоты про хитрых украинцев остались давно в фольклоре, сейчас предпочитают два месяца ругаться над коалиционным соглашением как в 2014 году, чтобы потом большую часть из подписанного даже не пытаться выполнить.В тайм-менеджменте как - устанавливаем главную цель 1а.Все остальные действия подчинены одной главной цели.Поэтому пусть там себе проводят эти выборы, хоть по любому законодательству, после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль над границей, за год-два ВСУ на границе окапывается и усиливается сколько возможно, проводится за год-два небольшая зачистка самых буйных, год-два ведется интенсивная пропаганда с нашей стороны и всевозможная блокада российских СМИ. А потом через пару лет уже проводятся настоящие местные выборы. А шо опять Путин нападёт ? Да хер, все уже поймут что блицкрига уже точно не получится, Вове уже будет 70 лет, не факт, что он к этому времени будет у власти.