Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:....... При равных ресурсах не было бы такого разрыва. Ведь народ только недавно проголосовал за незалежнисть...
Народ проголосовал за незалежнисть под влиянием лозунгов "Украина вторая Франция", а не под влиянием националистических идей. Поэтому, возможно, разрыв был бы меньше, но победа тогда Чорновила крайне маловероятна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:На лидерах майдана, разумеется, ответственность есть, но больше моральная, чем уголовная, ИМХО. Это называется авантюризм. Где-то подстрекательство. Но переворот они не совершали (точнее сказать - совершили не они )
Скорее наоборот, моральная ответственность - на активистах. Но они, насколько помню, всё же в Раду не вторгались и никого ни к чему физически не принуждали (было моральное давление, но это другое). А непосредственно Конститиуционный переворот совершили депутаты, которые внесли те незаконные постановления и голосовали за это.
Schmit написав:Вообще-то, когда они будут штурмовать раду, у них будет статус защитников Конституции, а у подписантов формулы - госизменников.
Смешно это обсуждать, вообще-то. В Киеве пришло 10 тысяч, на 4-миллионный город. В Москве этим летом на антипутинские акции пришли 50 тысяч, даже в пропорции к населению это больше. С рейтингом поддержки Зеленского говорить об угрозе его правлению со стороны народных протестов а-ля 2013-14 - абсурдно. Правда, могут случиться другие формы, вроде вооруженного путча а-ля пиночетовский. Но надеюсь, что мы всё же пока не скатились к уровню Латинской Америки образца середины прошлого века.
Tegularius написав:Смешно это обсуждать, вообще-то. В Киеве пришло 10 тысяч, на 4-миллионный город. В Москве этим летом на антипутинские акции пришли 50 тысяч, даже в пропорции к населению это больше. С рейтингом поддержки Зеленского говорить об угрозе его правлению со стороны народных протестов а-ля 2013-14 - абсурдно. Правда, могут случиться другие формы, вроде вооруженного путча а-ля пиночетовский. Но надеюсь, что мы всё же пока не скатились к уровню Латинской Америки образца середины прошлого века.
Не треба плутати рейтинг Зеленського з рейтингом підтримки Мінських угод. Якщо, в новому законі про особливий статус, не буде чітко записано, що вибори проводяться тільки після того, як українські прикордонникі беруть під контроль кордон з РФ (не ОБСЄ, не білоруські "миротворці"), то буде блокування трибуни силами ЄС, Голосу і БЮТ. Плюс потужна підтримка під стінами Ради. Коли Самопоміч заблокувала торгівлю з Лугандоном, Порошенко пішов на поступки, хоч Україна і його партнер Ахметов несли чималі збитки. Бо, так само, як і сьогодні, пройшла хвиля підтримки блокувальників. Порошенко міг, силовим методом, розблокувати торгівлю, і навіть зробив це на одному з блок постів, але він політик, мудрий політик, і зробив так, як краще для України. Якщо Зеля так впевнений, що формулу Штайнмаєра підтримує більшість українців, а проти тільки "купка", то нехай проводить референдум по Мінським угодам чи автономії Лугандона. Він же про це, про референдуми, триндів перед виборами.
Коротше кажучи - пора Зеленському ставати Політиком, якщо вже впрягся.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Почув сьогодні думку , яка на мій погляд буде найкращим варіантом : точно не сформулюю , але приблизно - визнати райони ОРДЛО аналогічно Криму - окупованими - зі всіми відповідними наслідками . Довести цю думку до всіх у світі і діяти як з Кримом .
lapay написав:Якщо, в новому законі про особливий статус, не буде чітко записано, що вибори проводяться тільки після того, як українські прикордонникі беруть під контроль кордон з РФ (не ОБСЄ, не білоруські "миротворці"),
Честно говоря совсем непонятно, почему столько внимания уделяется этим местным выборам в ОРДЛО. Неужели кто-то в действительности в сомневается в их результатах ? Что с контролем границы, что без контроля границы Голос, Порошенко, Тимошенко получат там болт с резьбой, а подавляющее большинство получить Оппоблок с ОПЗЖ.
Эти местные выборы дело шестнадцатое - основное это контроль над границей.
Всё это типично украинская бадега, сказки и анекдоты про хитрых украинцев остались давно в фольклоре, сейчас предпочитают два месяца ругаться над коалиционным соглашением как в 2014 году, чтобы потом большую часть из подписанного даже не пытаться выполнить.
В тайм-менеджменте как - устанавливаем главную цель 1а. Все остальные действия подчинены одной главной цели.
Поэтому пусть там себе проводят эти выборы, хоть по любому законодательству, после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль над границей, за год-два ВСУ на границе окапывается и усиливается сколько возможно, проводится за год-два небольшая зачистка самых буйных, год-два ведется интенсивная пропаганда с нашей стороны и всевозможная блокада российских СМИ. А потом через пару лет уже проводятся настоящие местные выборы. А шо опять Путин нападёт ? Да хер, все уже поймут что блицкрига уже точно не получится, Вове уже будет 70 лет, не факт, что он к этому времени будет у власти.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.