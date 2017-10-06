Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Якщо, в новому законі про особливий статус, не буде чітко записано, що вибори проводяться тільки після того, як українські прикордонникі беруть під контроль кордон з РФ (не ОБСЄ, не білоруські "миротворці"),
Честно говоря совсем непонятно, почему столько внимания уделяется этим местным выборам в ОРДЛО. Неужели кто-то в действительности в сомневается в их результатах ? Что с контролем границы, что без контроля границы Голос, Порошенко, Тимошенко получат там болт с резьбой, а подавляющее большинство получить Оппоблок с ОПЗЖ.
Эти местные выборы дело шестнадцатое - основное это контроль над границей.
Всё это типично украинская бадега, сказки и анекдоты про хитрых украинцев остались давно в фольклоре, сейчас предпочитают два месяца ругаться над коалиционным соглашением как в 2014 году, чтобы потом большую часть из подписанного даже не пытаться выполнить.
В тайм-менеджменте как - устанавливаем главную цель 1а. Все остальные действия подчинены одной главной цели.
Поэтому пусть там себе проводят эти выборы, хоть по любому законодательству, после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль над границей, за год-два ВСУ на границе окапывается и усиливается сколько возможно, проводится за год-два небольшая зачистка самых буйных, год-два ведется интенсивная пропаганда с нашей стороны и всевозможная блокада российских СМИ. А потом через пару лет уже проводятся настоящие местные выборы. А шо опять Путин нападёт ? Да хер, все уже поймут что блицкрига уже точно не получится, Вове уже будет 70 лет, не факт, что он к этому времени будет у власти.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Честно говоря совсем непонятно, почему столько внимания уделяется этим местным выборам в ОРДЛО.
Бо це легалізує бойовиків і знімає санкції з РФ. Їх там нєт стає офіційно, а є там легітимна, демократично обрана, влада.
freeze написав:Поэтому пусть там себе проводят эти выборы, хоть по любому законодательству, после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль над границей, за год-два ВСУ на границе окапывается и усиливается сколько возможно, проводится за год-два небольшая зачистка самых буйных, год-два ведется интенсивная пропаганда с нашей стороны и всевозможная блокада российских СМИ. А потом через пару лет уже проводятся настоящие местные выборы. А шо опять Путин нападёт ? Да хер, все уже поймут что блицкрига уже точно не получится, Вове уже будет 70 лет, не факт, что он к этому времени будет у власти.
"после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль" - оце і є фантастика. Бойовики не дадуть цього зробити - за лінію розмежування не зайде жоден український силовик. Ми отримаємо повністю автономне утворення, яке повинні будемо годувати, ще й з правом блокування наших міжнародних ініциатив. Воно нам треба?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:..... Якщо Зеля так впевнений, що формулу Штайнмаєра підтримує більшість українців, а проти тільки "купка", то нехай проводить референдум по Мінським угодам чи автономії Лугандона. Він же про це, про референдуми, триндів перед виборами.
Коротше кажучи - пора Зеленському ставати Політиком, якщо вже впрягся.
Пока что не о чем проводить референдум - не о формуле же. Такой вопрос можно ставить при принятии закона об особом статусе Донбасса. Но 3 года назад этот закон принимали, вроде, без референдумов и опросов.
Puente написав:Почув сьогодні думку , яка на мій погляд буде найкращим варіантом : точно не сформулюю , але приблизно - визнати райони ОРДЛО аналогічно Криму - окупованими - зі всіми відповідними наслідками . Довести цю думку до всіх у світі і діяти як з Кримом .
Если можно, объясните, пожалуйста, чем это будет отличаться от сегодняшней ситуации и что это даст.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:И вина за это в бОльшей мере лежит не в росс. пропаганде, а в политике наших "элит" и их грубых ошибках.
дада, Путіна справаціровали.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Puente написав:Почув сьогодні думку , яка на мій погляд буде найкращим варіантом : точно не сформулюю , але приблизно - визнати райони ОРДЛО аналогічно Криму - окупованими - зі всіми відповідними наслідками . Довести цю думку до всіх у світі і діяти як з Кримом .
Если можно, объясните, пожалуйста, чем это будет отличаться от сегодняшней ситуации и что это даст.
Присоединяюсь к вопросу. А также уточните, если можно: аналогично Крыму - не воевать или воевать - неаналогично Крыму?
4. Статті 2-9 цього Закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов’язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням: ... виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України; ...
2. Встановити, що відповідно до статті 10 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набирає чинності виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 зазначеного Закону, зокрема у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 6 жовтня 2017 року № 2167-VIII
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:"после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль" - оце і є фантастика. Бойовики не дадуть цього зробити - за лінію розмежування не зайде жоден український силовик.
Вы еще не попробовали, а уже испугались. Нельзя жить в постоянном страхе и неуверенности. Если будут подписи лидеров Нормандской четверки, в том числе и персонально Путина, то боевиков никто особо и спрашивать не будет. Особо непонятливых и плохо контролируемых ФСБ уже на тот свет отправило. Остались те, кто понимает.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze Насколько понимаю, главный вопрос не в выборах, а во всём остальном - амнистия, местная полиция, какие-то дополнительные права, для простых людей - язык. В результатах выборов, думаю, сомнений ни у кого нет, но важно, что они будут признанными официально, в отличие от сегодняшней ситуации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:Почув сьогодні думку , яка на мій погляд буде найкращим варіантом : точно не сформулюю , але приблизно - визнати райони ОРДЛО аналогічно Криму - окупованими - зі всіми відповідними наслідками . Довести цю думку до всіх у світі і діяти як з Кримом .
Если можно, объясните, пожалуйста, чем это будет отличаться от сегодняшней ситуации и что это даст.
Ну - Крим же офіційно російський . У нас з ним офіційний мирний кордон з прикордонниками . Питання про ОРДЛО (зараз є два погляди - окупація та громадянський конфлікт наш ) - визначення статусу юридичного - не тільки у нас , а в світі - як окупованої території . Для того - щоб повісити реально всі наслідки війни на РФ . Не можу сказати , що це буде просто , але якщо бити в одну точку всюди і скрізь - то може вийти . Зараз світ дивиться на ОРДЛО - як на громадянську війну , а РФ їм просто допомагає , і то - "не доведено" - хіба ні ?