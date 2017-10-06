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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4214421542164217> Додано: Пон 07 жов, 2019 09:22 lapay написав: Якщо, в новому законі про особливий статус, не буде чітко записано, що вибори проводяться тільки після того, як українські прикордонникі беруть під контроль кордон з РФ (не ОБСЄ, не білоруські "миротворці"), Якщо, в новому законі про особливий статус, не буде чітко записано, що вибори проводяться тільки після того, як українські прикордонникі беруть під контроль кордон з РФ (не ОБСЄ, не білоруські "миротворці"),



Честно говоря совсем непонятно, почему столько внимания уделяется этим местным выборам в ОРДЛО.

Неужели кто-то в действительности в сомневается в их результатах ?

Что с контролем границы, что без контроля границы Голос, Порошенко, Тимошенко получат там болт с резьбой, а подавляющее большинство получить Оппоблок с ОПЗЖ.



Эти местные выборы дело шестнадцатое - основное это контроль над границей.



Всё это типично украинская бадега, сказки и анекдоты про хитрых украинцев остались давно в фольклоре, сейчас предпочитают два месяца ругаться над коалиционным соглашением как в 2014 году, чтобы потом большую часть из подписанного даже не пытаться выполнить.



В тайм-менеджменте как - устанавливаем главную цель 1а.

Все остальные действия подчинены одной главной цели.



Поэтому пусть там себе проводят эти выборы, хоть по любому законодательству, после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль над границей, за год-два ВСУ на границе окапывается и усиливается сколько возможно, проводится за год-два небольшая зачистка самых буйных, год-два ведется интенсивная пропаганда с нашей стороны и всевозможная блокада российских СМИ. А потом через пару лет уже проводятся настоящие местные выборы. А шо опять Путин нападёт ? Да хер, все уже поймут что блицкрига уже точно не получится, Вове уже будет 70 лет, не факт, что он к этому времени будет у власти. Честно говоря совсем непонятно, почему столько внимания уделяется этим местным выборам в ОРДЛО.Неужели кто-то в действительности в сомневается в их результатах ?Что с контролем границы, что без контроля границы Голос, Порошенко, Тимошенко получат там болт с резьбой, а подавляющее большинство получить Оппоблок с ОПЗЖ.Эти местные выборы дело шестнадцатое - основное это контроль над границей.Всё это типично украинская бадега, сказки и анекдоты про хитрых украинцев остались давно в фольклоре, сейчас предпочитают два месяца ругаться над коалиционным соглашением как в 2014 году, чтобы потом большую часть из подписанного даже не пытаться выполнить.В тайм-менеджменте как - устанавливаем главную цель 1а.Все остальные действия подчинены одной главной цели.Поэтому пусть там себе проводят эти выборы, хоть по любому законодательству, после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль над границей, за год-два ВСУ на границе окапывается и усиливается сколько возможно, проводится за год-два небольшая зачистка самых буйных, год-два ведется интенсивная пропаганда с нашей стороны и всевозможная блокада российских СМИ. А потом через пару лет уже проводятся настоящие местные выборы. А шо опять Путин нападёт ? Да хер, все уже поймут что блицкрига уже точно не получится, Вове уже будет 70 лет, не факт, что он к этому времени будет у власти. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13036 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3692 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 09:29 Re: Політичні дискусії freeze написав: Честно говоря совсем непонятно, почему столько внимания уделяется этим местным выборам в ОРДЛО. Честно говоря совсем непонятно, почему столько внимания уделяется этим местным выборам в ОРДЛО.

Бо це легалізує бойовиків і знімає санкції з РФ. Їх там нєт стає офіційно, а є там легітимна, демократично обрана, влада.

freeze написав: Поэтому пусть там себе проводят эти выборы, хоть по любому законодательству, после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль над границей, за год-два ВСУ на границе окапывается и усиливается сколько возможно, проводится за год-два небольшая зачистка самых буйных, год-два ведется интенсивная пропаганда с нашей стороны и всевозможная блокада российских СМИ. А потом через пару лет уже проводятся настоящие местные выборы. А шо опять Путин нападёт ? Да хер, все уже поймут что блицкрига уже точно не получится, Вове уже будет 70 лет, не факт, что он к этому времени будет у власти. Поэтому пусть там себе проводят эти выборы, хоть по любому законодательству, после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль над границей, за год-два ВСУ на границе окапывается и усиливается сколько возможно, проводится за год-два небольшая зачистка самых буйных, год-два ведется интенсивная пропаганда с нашей стороны и всевозможная блокада российских СМИ. А потом через пару лет уже проводятся настоящие местные выборы. А шо опять Путин нападёт ? Да хер, все уже поймут что блицкрига уже точно не получится, Вове уже будет 70 лет, не факт, что он к этому времени будет у власти.

"после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль" - оце і є фантастика. Бойовики не дадуть цього зробити - за лінію розмежування не зайде жоден український силовик. Ми отримаємо повністю автономне утворення, яке повинні будемо годувати, ще й з правом блокування наших міжнародних ініциатив. Воно нам треба? Бо це легалізує бойовиків і знімає санкції з РФ. Їх там нєт стає офіційно, а є там легітимна, демократично обрана, влада."после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль" - оце і є фантастика. Бойовики не дадуть цього зробити - за лінію розмежування не зайде жоден український силовик. Ми отримаємо повністю автономне утворення, яке повинні будемо годувати, ще й з правом блокування наших міжнародних ініциатив. Воно нам треба? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8518 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1074 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 09:43 lapay написав: .....

Якщо Зеля так впевнений, що формулу Штайнмаєра підтримує більшість українців, а проти тільки "купка", то нехай проводить референдум по Мінським угодам чи автономії Лугандона. Він же про це, про референдуми, триндів перед виборами.



Коротше кажучи - пора Зеленському ставати Політиком, якщо вже впрягся. .....Якщо Зеля так впевнений, що формулу Штайнмаєра підтримує більшість українців, а проти тільки "купка", то нехай проводить референдум по Мінським угодам чи автономії Лугандона. Він же про це, про референдуми, триндів перед виборами.Коротше кажучи - пора Зеленському ставати Політиком, якщо вже впрягся.

Пока что не о чем проводить референдум - не о формуле же.

Такой вопрос можно ставить при принятии закона об особом статусе Донбасса.

Но 3 года назад этот закон принимали, вроде, без референдумов и опросов. Пока что не о чем проводить референдум - не о формуле же.Такой вопрос можно ставить при принятии закона об особом статусе Донбасса.Но 3 года назад этот закон принимали, вроде, без референдумов и опросов. ЛАД 2 Повідомлень: 14372 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 09:45 Puente написав: Почув сьогодні думку , яка на мій погляд буде найкращим варіантом :

точно не сформулюю , але приблизно - визнати райони ОРДЛО аналогічно Криму - окупованими - зі всіми відповідними наслідками . Довести цю думку до всіх у світі і діяти як з Кримом . Почув сьогодні думку , яка на мій погляд буде найкращим варіантом :точно не сформулюю , але приблизно - визнати райони ОРДЛО аналогічно Криму - окупованими - зі всіми відповідними наслідками . Довести цю думку до всіх у світі і діяти як з Кримом .

Если можно, объясните, пожалуйста, чем это будет отличаться от сегодняшней ситуации и что это даст. Если можно, объясните, пожалуйста, чем это будет отличаться от сегодняшней ситуации и что это даст. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14372 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 10:02 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: И вина за это в бОльшей мере лежит не в росс. пропаганде, а в политике наших "элит" и их грубых ошибках. И вина за это в бОльшей мере лежит не в росс. пропаганде, а в политике наших "элит" и их грубых ошибках.



дада, Путіна справаціровали. дада, Путіна справаціровали. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16320 З нами з: 09.03.14 Подякував: 957 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 10:04 ЛАД написав: Puente написав: Почув сьогодні думку , яка на мій погляд буде найкращим варіантом :

точно не сформулюю , але приблизно - визнати райони ОРДЛО аналогічно Криму - окупованими - зі всіми відповідними наслідками . Довести цю думку до всіх у світі і діяти як з Кримом . Почув сьогодні думку , яка на мій погляд буде найкращим варіантом :точно не сформулюю , але приблизно - визнати райони ОРДЛО аналогічно Криму - окупованими - зі всіми відповідними наслідками . Довести цю думку до всіх у світі і діяти як з Кримом .

Если можно, объясните, пожалуйста, чем это будет отличаться от сегодняшней ситуации и что это даст. Если можно, объясните, пожалуйста, чем это будет отличаться от сегодняшней ситуации и что это даст.

Присоединяюсь к вопросу. А также уточните, если можно: аналогично Крыму - не воевать или воевать - неаналогично Крыму? Присоединяюсь к вопросу. А также уточните, если можно: аналогично Крыму - не воевать или воевать - неаналогично Крыму? fokus Повідомлень: 454 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 10:08 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Такой вопрос можно ставить при принятии закона об особом статусе Донбасса.

Но 3 года назад этот закон принимали, вроде, без референдумов и опросов. Такой вопрос можно ставить при принятии закона об особом статусе Донбасса.Но 3 года назад этот закон принимали, вроде, без референдумов и опросов.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18#n30

4. Статті 2-9 цього Закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов’язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням:

...

виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України;

...



Потім ще раз:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2167-19

2. Встановити, що відповідно до статті 10 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набирає чинності виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 зазначеного Закону, зокрема у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.



3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.



Президент України





П.ПОРОШЕНКО



м. Київ

6 жовтня 2017 року

№ 2167-VIII







Потім ще раз: Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8518 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1074 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 10:09 lapay написав: "после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль" - оце і є фантастика. Бойовики не дадуть цього зробити - за лінію розмежування не зайде жоден український силовик. "после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль" - оце і є фантастика. Бойовики не дадуть цього зробити - за лінію розмежування не зайде жоден український силовик.



Вы еще не попробовали, а уже испугались. Нельзя жить в постоянном страхе и неуверенности.

Если будут подписи лидеров Нормандской четверки, в том числе и персонально Путина, то боевиков никто особо и спрашивать не будет. Особо непонятливых и плохо контролируемых ФСБ уже на тот свет отправило. Остались те, кто понимает. Вы еще не попробовали, а уже испугались. Нельзя жить в постоянном страхе и неуверенности.Если будут подписи лидеров Нормандской четверки, в том числе и персонально Путина, то боевиков никто особо и спрашивать не будет. Особо непонятливых и плохо контролируемых ФСБ уже на тот свет отправило. Остались те, кто понимает. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13036 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3692 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 10:10 freeze

Насколько понимаю, главный вопрос не в выборах, а во всём остальном - амнистия, местная полиция, какие-то дополнительные права, для простых людей - язык.

В результатах выборов, думаю, сомнений ни у кого нет, но важно, что они будут признанными официально, в отличие от сегодняшней ситуации. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14372 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 10:14 ЛАД написав: Puente написав: Почув сьогодні думку , яка на мій погляд буде найкращим варіантом :

точно не сформулюю , але приблизно - визнати райони ОРДЛО аналогічно Криму - окупованими - зі всіми відповідними наслідками . Довести цю думку до всіх у світі і діяти як з Кримом . Почув сьогодні думку , яка на мій погляд буде найкращим варіантом :точно не сформулюю , але приблизно - визнати райони ОРДЛО аналогічно Криму - окупованими - зі всіми відповідними наслідками . Довести цю думку до всіх у світі і діяти як з Кримом .

Если можно, объясните, пожалуйста, чем это будет отличаться от сегодняшней ситуации и что это даст. Если можно, объясните, пожалуйста, чем это будет отличаться от сегодняшней ситуации и что это даст.

Ну - Крим же офіційно російський . У нас з ним офіційний мирний кордон з прикордонниками . Питання про ОРДЛО (зараз є два погляди - окупація та громадянський конфлікт наш ) - визначення статусу юридичного - не тільки у нас , а в світі - як окупованої території . Для того - щоб повісити реально всі наслідки війни на РФ . Не можу сказати , що це буде просто , але якщо бити в одну точку всюди і скрізь - то може вийти . Зараз світ дивиться на ОРДЛО - як на громадянську війну , а РФ їм просто допомагає , і то - "не доведено" - хіба ні ? Ну - Крим же офіційно російський . У нас з ним офіційний мирний кордон з прикордонниками . Питання про ОРДЛО (зараз є два погляди - окупація та громадянський конфлікт наш ) - визначення статусу юридичного - не тільки у нас , а в світі - як окупованої території . Для того - щоб повісити реально всі наслідки війни на РФ . Не можу сказати , що це буде просто , але якщо бити в одну точку всюди і скрізь - то може вийти . Зараз світ дивиться на ОРДЛО - як на громадянську війну , а РФ їм просто допомагає , і то - "не доведено" - хіба ні ? Puente Повідомлень: 1877 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4214421542164217> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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