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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4214421542164217 Додано: Пон 07 жов, 2019 10:14 freeze написав: lapay написав: Якщо, в новому законі про особливий статус, не буде чітко записано, що вибори проводяться тільки після того, як українські прикордонникі беруть під контроль кордон з РФ (не ОБСЄ, не білоруські "миротворці"), Якщо, в новому законі про особливий статус, не буде чітко записано, що вибори проводяться тільки після того, як українські прикордонникі беруть під контроль кордон з РФ (не ОБСЄ, не білоруські "миротворці"),



Честно говоря совсем непонятно, почему столько внимания уделяется этим местным выборам в ОРДЛО. Честно говоря совсем непонятно, почему столько внимания уделяется этим местным выборам в ОРДЛО.

суть не в самих виборах. ІМХО суть в тому законі який вступає в дію після виборів. і якраз навколо цього закону буде найбільше проблем. он представники ОРДЛО вже заявили що його потрібно з ними погоджувати. а те що там проголосують за опоблоківців то і так зрозуміло. достатньо подивитися на результати виборів на підконтрольній території. але це краще ніж в парламент зайдуть ряжені кукли які зараз поставлені мацквою. суть не в самих виборах. ІМХО суть в тому законі який вступає в дію після виборів. і якраз навколо цього закону буде найбільше проблем. он представники ОРДЛО вже заявили що його потрібно з ними погоджувати. а те що там проголосують за опоблоківців то і так зрозуміло. достатньо подивитися на результати виборів на підконтрольній території. але це краще ніж в парламент зайдуть ряжені кукли які зараз поставлені мацквою. mephala Повідомлень: 5610 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 10:17 lapay написав: ......

"после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль" - оце і є фантастика. Бойовики не дадуть цього зробити - за лінію розмежування не зайде жоден український силовик. Ми отримаємо повністю автономне утворення, яке повинні будемо годувати, ще й з правом блокування наших міжнародних ініциатив. Воно нам треба? ......"после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль" - оце і є фантастика.Ми отримаємо повністю автономне утворення, яке повинні будемо годувати, ще й з правом блокування наших міжнародних ініциатив. Воно нам треба?

Почему Вы решили, что боевики (в виде вооруженных формирований) останутся и каким образом не дадут войти укр . армии на укр . территорию?



Кто мешает что-то аналогичное Вашим цитатам из старого закона записать в новый? Почему Вы решили, что боевики (в виде вооруженных формирований) останутся и каким образом не дадут войти. армии на. территорию?Кто мешает что-то аналогичное Вашим цитатам из старого закона записать в новый? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14372 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 10:18 Re: Політичні дискусії freeze написав: за год-два ВСУ на границе окапывается и усиливается сколько возможно, проводится за год-два небольшая зачистка самых буйных, за год-два ВСУ на границе окапывается и усиливается сколько возможно, проводится за год-два небольшая зачистка самых буйных,

Ага. А Путин и буйные - дураки, лапки сложат, сдадутся на милость Украины и будут ждать пока окопаются, пока зачистят?

Да не пустит никто ВСУ на границу. Если мне память не изменяет, в минских и особом статусе прописана местная "милиция". Вот она то, думаю, по замыслу Путина, и будет порядок на территории соблюдать и границу Украины охранять. Больше чем уверен, что пока Украина на это не согласится (а она не согласится никогда), Путин будет сохранять текущее status quo. Ну, возможно, без стрельбы - тогда санкции снимут и вообще..

Думаю, что и Порошенко это отлично понимает (он же сам подписывал минские и особый статус - и не просто подписывал, они все там обсуждали и проговаривали в нормандской четверке), и прочие деятели. Отсюда и весь сыр бор. Потому как сама формула Штайнмайера действительно ни о чем. Ага. А Путин и буйные - дураки, лапки сложат, сдадутся на милость Украины и будут ждать пока окопаются, пока зачистят?Да не пустит никто ВСУ на границу. Если мне память не изменяет, в минских и особом статусе прописана местная "милиция". Вот она то, думаю, по замыслу Путина, и будет порядок на территории соблюдать и границу Украины охранять. Больше чем уверен, что пока Украина на это не согласится (а она не согласится никогда), Путин будет сохранять текущее status quo. Ну, возможно, без стрельбы - тогда санкции снимут и вообще..Думаю, что и Порошенко это отлично понимает (он же сам подписывал минские и особый статус - и не просто подписывал, они все там обсуждали и проговаривали в нормандской четверке), и прочие деятели. Отсюда и весь сыр бор. Потому как сама формула Штайнмайера действительно ни о чем. fokus Повідомлень: 454 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4214421542164217 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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