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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:14
freeze написав: lapay написав:
Якщо, в новому законі про особливий статус, не буде чітко записано, що вибори проводяться тільки після того, як українські прикордонникі беруть під контроль кордон з РФ (не ОБСЄ, не білоруські "миротворці"),
Честно говоря совсем непонятно, почему столько внимания уделяется этим местным выборам в ОРДЛО.
суть не в самих виборах. ІМХО суть в тому законі який вступає в дію після виборів. і якраз навколо цього закону буде найбільше проблем. он представники ОРДЛО вже заявили що його потрібно з ними погоджувати. а те що там проголосують за опоблоківців то і так зрозуміло. достатньо подивитися на результати виборів на підконтрольній території. але це краще ніж в парламент зайдуть ряжені кукли які зараз поставлені мацквою.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:17
lapay написав:
......
"после этого по формуле Штайнмайера устанавливается контроль" - оце і є фантастика. Бойовики не дадуть цього зробити - за лінію розмежування не зайде жоден український силовик.
Ми отримаємо повністю автономне утворення, яке повинні будемо годувати, ще й з правом блокування наших міжнародних ініциатив. Воно нам треба?
Почему Вы решили, что боевики (в виде вооруженных формирований) останутся и каким образом не дадут войти укр
. армии на укр
. территорию?
Кто мешает что-то аналогичное Вашим цитатам из старого закона записать в новый?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:18
freeze написав:
за год-два ВСУ на границе окапывается и усиливается сколько возможно, проводится за год-два небольшая зачистка самых буйных,
Ага. А Путин и буйные - дураки, лапки сложат, сдадутся на милость Украины и будут ждать пока окопаются, пока зачистят?
Да не пустит никто ВСУ на границу. Если мне память не изменяет, в минских и особом статусе прописана местная "милиция". Вот она то, думаю, по замыслу Путина, и будет порядок на территории соблюдать и границу Украины охранять. Больше чем уверен, что пока Украина на это не согласится (а она не согласится никогда), Путин будет сохранять текущее status quo. Ну, возможно, без стрельбы - тогда санкции снимут и вообще..
Думаю, что и Порошенко это отлично понимает (он же сам подписывал минские и особый статус - и не просто подписывал, они все там обсуждали и проговаривали в нормандской четверке), и прочие деятели. Отсюда и весь сыр бор. Потому как сама формула Штайнмайера действительно ни о чем.
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