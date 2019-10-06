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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4215421642174218
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:59

  zРадио написав:Для budivelnik, mephala и Sommer:

Минэнерго США требовало включить больше американцев в правление Нафтогаза

https://korrespondent.net/ukraine/41468 ... v-naftohaz
Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico.

По сведениям источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут Нафтогазу "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в набсовет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

Именно эти форумчане обвиняли меня в предвзятости и зрадофилии, когда я расписывал свои предположения о влиянии американцев на Нефтегаз, в частности, транзитный статус Украины, мешающий СПГ из США продаваться на рынке ЕС.

Каких я только оскорблений в свой адрес не получал. Теперь пусть получат они - только не оскорбления (не мой стиль), а фактаж!

а тепер читаємо з інших джерел а не помийного кореспонденту:
AP sources: Trump allies sought changes at Ukraine utility
хто має мізки - той прочитає та зрозуміє різницю в інтерпритаціях яку так радісно розтрубив зрадіо.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:00

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Все стремления "в ЕС" суть попытка присосаться к жирной сиське с дотированием региональных бюджетов и карманов вливаниями Евросоюза.

Ага. Це Яник з Зелею мріють про цицьку, причому навіть не важливо, з якого боку. Про чесні суди і антикорупцію, звісно, ніхто не мріяв, і не за це люди гинули, а за цицьку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:05

  lapay написав:..
Ага. Це Яник з Зелею мріють про цицьку, причому навіть не важливо, з якого боку. Про чесні суди і антикорупцію, звісно, ніхто не мріяв, і не за це люди гинули, а за цицьку.

не-а, Лепэн. Это споконвична мрия любого украинского гетьмана - к кому-то присосаться. Начиная с Богдана Хмельницкого, может раньше :)
За что люди гибли - ума не приложу, и не уверен, что большинство повторили бы свои ратные подвиги, если бы им дали текущие расклады.
А то ли еще будет!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:07

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Это споконвична мрия любого украинского гетьмана - к кому-то присосаться.

Жги ще.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:09

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:дядю Петю уже уволили и он пытается таксистам рассказать куда его везти, но тем пох

А шо, лугандонські таксисти зовсім погані, чи YKK втратив мову після звільнення?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:10

  freeze написав:
  mephala написав:якщо Україна не поверне під свій контроль території ОРДЛО на момент проходження виборів то можливий взагалі фінт - проходять вибори які світ та Україна визнають дійсними як волевиявлення народу а потім НЗФ не дають нікому зайти на території ОРДЛО. Що робити будемо?


Вы всё время забываете, что это выборы местных советов, у них полномочий по украинскому законодательству - асфальт укладывать на дорогах местного значения и мусор убирать.

У меня такое чувство, что Вы под любым предлогом не хотите, чтобы ОРДЛО вернулось в лоно материнского государства. Можно придумать тысячи предлогов и причин, почему что-то не надо делать, если не хочется этого делать.

ну по перше не потрібно прикидуватися валянком.
а по друге вони вимагають закон про особливий статус. вибори без цього закону взагалі не будуть проходити так як це прямо прописано в формулі штанмайєра.
ну і по трете одне коли перемовини йдуть з людьми яких умовно визнають представниками регіону і зовсім інше коли їх признають офіційно та чесно обраними.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:10

  flyman написав:
  ЛАД написав:И вина за это в бОльшей мере лежит не в росс. пропаганде, а в политике наших "элит" и их грубых ошибках.


дада, Путіна справаціровали.

Не притворяйтесь, что не понимаете.
Уже 100 раз объяснялось - Путина не спровоцировали, а ему помогли, создавая подходящие условия для реализации его планов. Без этих условий, реализация его планов была бы, как минимум, сильно затруднена
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:16

  lapay написав:
  sequence написав:Это споконвична мрия любого украинского гетьмана - к кому-то присосаться.

Жги ще.

жгу!
могу добавить, что эта картина вполне коррелирует с желанием нормального украинца свалить куда подальше и оттуда давать советы, как жить лучше! как вам такое, Илон? :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:48

  Puente написав:......
Ну - Крим же офіційно російський . У нас з ним офіційний мирний кордон з прикордонниками . Питання про ОРДЛО (зараз є два погляди - окупація та громадянський конфлікт наш ) - визначення статусу юридичного - не тільки у нас , а в світі - як окупованої території . Для того - щоб повісити реально всі наслідки війни на РФ . Не можу сказати , що це буде просто , але якщо бити в одну точку всюди і скрізь - то може вийти . Зараз світ дивиться на ОРДЛО - як на громадянську війну , а РФ їм просто допомагає , і то - "не доведено" - хіба ні ?

Понятно, но сомневаюсь, что наше решение о статусе ОРДЛО что-то изменит во взглядах мирового сообщества.
Что при этом изменится в Украине тоже не очень понятно. По-моему, ничего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:55

  Вкладчик1234 написав:
  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Так это они боролись, или путен?
Война ж то вроде с путеным (армией РФ)?

Треба хоч іноді переключатись з російських на українські канали. Бо тільки глухий тоді не почує, що ми воюємо за російсько-терористичними військами.

На отдельных территориях Украины проходит ССО. А до этого было АТО.

Насколько я знаю, Украина никому войны не объявляла, и ни в какую войну ни с кем не вступала.
Уточните, если можно, когда и с кем Украина вступила в войну? (Дата, противник, союзники?)

гражданський конфлікт?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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