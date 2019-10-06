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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4217421842194220>
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:01

  lapay написав:
  ЛАД написав:Кто мешает что-то аналогичное Вашим цитатам из старого закона записать в новый?

Формула Штайнмаєра. Ми, або проводимо вибори після нашого контролю над кордоном (зараз), або до (капітуляція).

Формула не мешает ничему. Главное, что будет прописано в законе. Даже если контроль над границей после выборов, то что меняется?
fokus
Милиция всё же не армия. Охранять границу в её функции не входит. Даже в армии пограничники отдельный род войск.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:09

  mephala написав:а тепер читаємо з інших джерел а не помийного кореспонденту:
AP sources: Trump allies sought changes at Ukraine utility
хто має мізки - той прочитає та зрозуміє різницю в інтерпритаціях яку так радісно розтрубив зрадіо.


"Помийний кореспондент"? :shock: По-моему, ничего более помойного, чем писанина порохоботов, не существует из всего чтива мира :mrgreen:

Вот первоисточник. Читай:
https://www.politico.com/news/2019/10/0 ... ump-030230

Among other changes, Perry pushed for Ukraine’s state-owned natural gas company Naftogaz to expand its board to include Americans, two people familiar with the matter said. Two longtime energy executives based in Perry’s home state of Texas were among those under consideration for that role, one source familiar with the administration’s dealings with the company said.

PS: надцатая тщетная потуга мефалы подловить меня, закончившаяся для него, как и все предыдущие, глубокой лужей :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:20

  freeze написав:
  mephala написав:якщо Україна не поверне під свій контроль території ОРДЛО на момент проходження виборів то можливий взагалі фінт - проходять вибори які світ та Україна визнають дійсними як волевиявлення народу а потім НЗФ не дають нікому зайти на території ОРДЛО. Що робити будемо?


Вы всё время забываете, что это выборы местных советов, у них полномочий по украинскому законодательству - асфальт укладывать на дорогах местного значения и мусор убирать.

У меня такое чувство, что Вы под любым предлогом не хотите, чтобы ОРДЛО вернулось в лоно материнского государства. Можно придумать тысячи предлогов и причин, почему что-то не надо делать, если не хочется этого делать.

Вы сомневаетесь, что так и есть?

Вопрос "Що робити будемо?" рассчитан не знаю на кого.
Они входят в состав Украины? - Да.
Обязаны подчиняться украинским законам (пусть даже с какими-то особенностям)? - Да.
Что надо делать в случае отказа подчиняться закону не известно? - Известно.

Так в чем вопрос мефалы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:35

Добавлю.
"Що робити будемо" с Билецким, если он действительно с полком "Азов" не уйдет из Золотого?
И вообще, как это какой-то полк может не подчиняться приказам Главкома или Генштаба?
Если речь идёт не о воинской части, а о добровольцах, то откуда у них оружие и что делать с ними?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:45

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Милиция всё же не армия. Охранять границу в её функции не входит.
Все относительно.. :-)
Вот, на мой взгляд, реальная перспектива:
Поиграем в Донбасс: чего Кремль хочет от Украины
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:47

  ЛАД написав:Козак-характерник
Во многом согласен с Вами, но, думаю, что поиски причин сегодняшней ситуации в 1917 не соответствует действительности.
Там были совершенно другие причины, процессы и люди.
Элита конца Союза очень далека от "комиссаров".

а чому не 1654 ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:48

  ЛАД написав:Что надо делать в случае отказа подчиняться закону не известно? - Известно.


Ну здесь вы неправы. Уже давно - без малого 6 лет - не известно, что делать с нарушителями закона, действующими во благо родине (по крайней мере им так кажется :mrgreen: ).

Таких не трогали на майдане, когда они беркут жгли коктейлями Молотова. Таких не трогали в АТО, когда они действовали самостоятельно без согласования с командованием. Таких не трогали за заказные (Медведько) и бытовые (Стерненко) убийства. Таких берут на поруки даже сейчас ("хулиган" на мосту Метро)...
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:55


О примирении пациента с раковой опухолью в точку.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 07 жов, 2019 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:01

И о Порошенко.
Как сочетать его слова 2 дня назад: "Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, мы должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах", - подчеркнул он" и участие во вчерашнем митинге с достаточно экстремистскими лозунгами?

И зачем в очередной раз в его обращении явная ложь о "российской формуле Штанмайера"?@
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:02

о, какие персонажи. Прихвостень Яныка образца 2004 года - Корчинский решил о себе напомнить.
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