freeze написав:

mephala написав: якщо Україна не поверне під свій контроль території ОРДЛО на момент проходження виборів то можливий взагалі фінт - проходять вибори які світ та Україна визнають дійсними як волевиявлення народу а потім НЗФ не дають нікому зайти на території ОРДЛО. Що робити будемо? якщо Україна не поверне під свій контроль території ОРДЛО на момент проходження виборів то можливий взагалі фінт - проходять вибори які світ та Україна визнають дійсними як волевиявлення народу а потім НЗФ не дають нікому зайти на території ОРДЛО. Що робити будемо?



У меня такое чувство, что Вы под любым предлогом не хотите, чтобы ОРДЛО вернулось в лоно материнского государства. Можно придумать тысячи предлогов и причин, почему что-то не надо делать, если не хочется этого делать

Вы всё время забываете, что это выборы местных советов, у них полномочий по украинскому законодательству - асфальт укладывать на дорогах местного значения и мусор убирать.