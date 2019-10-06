Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Если кандидат не имеет достаточных для конкуренции ресурсов (материальных, информационных, административных - последний не обязателен, но при наличии играет роль большую или меньшую), то как он может конкурировать во влиянии на избирателя?!)) Черновол не имел достаточных.
Ще раз перечитав і зрозумів настільки геніальна ця фраза. Напишу коротко: "Щоб перемогти, потрібно мати ДОСТАТНЬО ресурсів!" Геніально! Кант нервово курить в сторонці. Цю фразу можна писати на будь-якому стадіоні, офісі чи будинку президента. Нарешті я зрозумів, що недостойний вести дискусію з такими геніальними людьми, як detroytred
Among other changes, Perry pushed for Ukraine’s state-owned natural gas company Naftogaz to expand its board to include Americans, two people familiar with the matter said. Two longtime energy executives based in Perry’s home state of Texas were among those under consideration for that role, one source familiar with the administration’s dealings with the company said.
PS: надцатая тщетная потуга мефалы подловить меня, закончившаяся для него, как и все предыдущие, глубокой лужей
от хвантазер. та ти жодного разу не вибрався з калюжі коли я тебе туди садив. тужився тужився і кожного разу всирався. як і тепер. перекладаємо твою ж цитату: "Серед інших змін, Перрі наполягав на тому, щоб українська державна компанія з природного газу "Нафтогаз" розширила свою колегію, щоб включити американців. Двоє давніх керівників енергоносіїв, що базуються в домашньому штаті Техаса Перрі, були серед тих, хто розглядав цю роль"
а тепер помийний кореспондент: "Министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании Нафтогаз и включить в него больше граждан США. Об этом сообщает газета Politico"
як то кажуть - різниця в деталях. але сидячому в калюжі зрадіо це не зрозуміти. по версії оригіналу тільки зараз хотіли включити за допомогою зеленого американців. по версії помийного кореспондента американці вже там були та намагалися збільшити їх кількість.
Ну, это только мнение. Хотя, возможно, верное. Но если будет так и Зе не удастся добиться реального возврата Донбасса в Украину и контроля границы, тогда надо будет серьёзно обустраивать линию разграничения, превращая её в настоящую границу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:....... При равных ресурсах не было бы такого разрыва. Ведь народ только недавно проголосовал за незалежнисть...
Народ проголосовал за незалежнисть под влиянием лозунгов "Украина вторая Франция", а не под влиянием националистических идей. Поэтому, возможно, разрыв был бы меньше, но победа тогда Чорновила крайне маловероятна.
Тут 100% згідний. На жаль такі як detroytred не розуміють елементарних речей. "Чорновила крайне маловероятна" - перемога Чорновола була НЕРЕАЛЬНА тоді(навіть з ресурсами ).
ЛАД написав:Что надо делать в случае отказа подчиняться закону не известно? - Известно.
Ну здесь вы неправы. Уже давно - без малого 6 лет - не известно, что делать с нарушителями закона, действующими во благо родине (по крайней мере им так кажется ).
Таких не трогали на майдане, когда они беркут жгли коктейлями Молотова. Таких не трогали в АТО, когда они действовали самостоятельно без согласования с командованием. Таких не трогали за заказные (Медведько) и бытовые (Стерненко) убийства. Таких берут на поруки даже сейчас ("хулиган" на мосту Метро)...
Не так. Что с ними делать, вполне известно. Не делается по 2 причинам. Первую Вы сами назвали - власть их использует в своих целях. Вторая - такая же, как с ОРДЛО. У государства не хватает сил справиться с ними. И это, кстати, большая проблема Украины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.