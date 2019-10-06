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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:49
Schmit написав:
О примирении пациента с раковой опухолью в точку.
Корчинський ? Гнуснішого типа взагалі важко знайти ...
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:57
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
И вина за это в бОльшей мере лежит не в росс. пропаганде, а в политике наших "элит" и их грубых ошибках.
дада, Путіна справаціровали.
Не притворяйтесь, что не понимаете.
Уже 100 раз объяснялось - Путина не спровоцировали, а ему помогли, создавая подходящие условия для реализации его планов. Без этих условий, реализация его планов была бы, как минимум, сильно затруднена
ага жертва ман"яка помогла йому себе згвалтувати
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:00
andrijk777 написав: ЛАД написав: detroytred написав:
.......
При равных ресурсах не было бы такого разрыва. Ведь народ только недавно проголосовал за незалежнисть...
Народ проголосовал за незалежнисть под влиянием лозунгов "Украина вторая Франция", а не под влиянием националистических идей.
Поэтому, возможно, разрыв был бы меньше, но победа тогда Чорновила крайне маловероятна.
Тут 100% згідний. На жаль такі як detroytred не розуміють елементарних речей.
"Чорновила крайне маловероятна" - перемога Чорновола була НЕРЕАЛЬНА тоді(навіть з ресурсами
).
навіщо його тоді ліквідували?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:21
flyman написав: andrijk777 написав:
Тут 100% згідний. На жаль такі як detroytred не розуміють елементарних речей.
"Чорновила крайне маловероятна" - перемога Чорновола була НЕРЕАЛЬНА ТОДІ
(навіть з ресурсами
).
навіщо його тоді ліквідували?
Я вже написав вище - менталітет і погляди українців почали мінятись. Вони стали більш готові до змін і радикальних політиків. Тому Чорновіл став загрозою режиму Кучми.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:25
andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав:
Тут 100% згідний. На жаль такі як detroytred не розуміють елементарних речей.
"Чорновила крайне маловероятна" - перемога Чорновола була НЕРЕАЛЬНА ТОДІ
(навіть з ресурсами
).
навіщо його тоді ліквідували?
Я вже написав вище - менталітет і погляди українців почали мінятись. Вони стали більш готові до змін і радикальних політиків. Тому Чорновіл став загрозою режиму Кучми.
тобто народу не дали правлячі еліти зробити вибір, а не народ вибирає своїх еліт, нє?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:38
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:57
andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав:
Тут 100% згідний. На жаль такі як detroytred не розуміють елементарних речей.
"Чорновила крайне маловероятна" - перемога Чорновола була НЕРЕАЛЬНА ТОДІ
(навіть з ресурсами
).
навіщо його тоді ліквідували?
Я вже написав вище - менталітет і погляди українців почали мінятись. Вони стали більш готові до змін і радикальних політиків. Тому Чорновіл став загрозою режиму Кучми.
При 2 турі Чорновіл - Кучма - більш імовірний вибір був Чорновіл ...
Кучма тоді багато чого накрутив ( канівська 4 , Симоненко) - і почався 2 термін ...
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:05
detroytred написав:
Волонтеры, работники общественных организаций и вовсе бесплатно работают.
В волонтерских организациях сотрудники получают з/п.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:08
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:29
flyman написав: andrijk777 написав: flyman написав:
навіщо його тоді ліквідували?
Я вже написав вище - менталітет і погляди українців почали мінятись. Вони стали більш готові до змін і радикальних політиків. Тому Чорновіл став загрозою режиму Кучми.
тобто народу не дали правлячі еліти зробити вибір, а не народ вибирає своїх еліт, нє?
Так, в ДАНОМУ випадку народу ОБМЕЖИЛИ вибір. Але:
По-перше народ еліт не вибирає, він вибирає тільки президента і депутатів(навіть не прямо). А ми говоримо саме про президента, а не еліти.
По-друге вбивство це все-таки форс-мажор, навіть в США вбивали вже ДІЮЧОГО президента.
По-третє, чим більше розвинуте суспільство, ти менше воно залежить від конкретних особистостей.
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