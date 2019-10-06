Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Так, в ДАНОМУ випадку народу ОБМЕЖИЛИ вибір. Але: По-перше народ еліт не вибирає, він вибирає тільки президента і депутатів(навіть не прямо). А ми говоримо саме про президента, а не еліти. По-друге вбивство це все-таки форс-мажор, навіть в США вбивали вже ДІЮЧОГО президента. По-третє, чим більше розвинуте суспільство, ти менше воно залежить від конкретних особистостей.
ясно, в тебе та саме тема що в зРадіо та ЛАДа: "винуватий нарід", а як так, то він не заслуговоє свободи, і Путєн спасе от Майданов
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога... ..... Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.) Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."
Так, в ДАНОМУ випадку народу ОБМЕЖИЛИ вибір. Але: По-перше народ еліт не вибирає, він вибирає тільки президента і депутатів(навіть не прямо). А ми говоримо саме про президента, а не еліти. По-друге вбивство це все-таки форс-мажор, навіть в США вбивали вже ДІЮЧОГО президента. По-третє, чим більше розвинуте суспільство, ти менше воно залежить від конкретних особистостей.
ясно, в тебе та саме тема що в зРадіо та ЛАДа: "винуватий нарід", а як так, то він не заслуговоє свободи, і Путєн спасе от Майданов
Звідки такі висновки??? Тим більше я написав що народ прямо обирає тільки президента. І яке відношення мої пости мають до зовнішньої агресії з боку Росії?? Короче, ти фантазер.
Schmit написав:"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога... ..... Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.) Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."
Schmit написав:"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога... ..... Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.) Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."
Своеобразная логика. Следуя ей, войны вообще нельзя заканчивать - СКОЛЬКО ОКОПОВ НАРЫТО!
Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 07 жов, 2019 16:13, всього редагувалось 2 разів.
Schmit написав:"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога... ..... Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.) Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."
mephala написав: щоб українська державна компанія з природного газу "Нафтогаз" розширила свою колегію, щоб включити американців
і це
zРадио написав:"расширить ЕГО (Нефтегаза) наблюдательный совет для добавления американцев"
є еквівалентно. Я не бачу різниці в змісті.
Еще один необразованный - когда расширяют "свой" набсовет, то решение принимают сами, а когда "его", то решение принимают за него.
А вообще смысла вам обоим что-то доказывать нет - адекватные люди и без этой новости понимали, кто дирижирует Нефтегазом. А платные тролли и грантоеды все равно своей позиции не имеют. Учитывайте только, что вы зарабатываете свои копейки на пропаганде того, на что и потратите