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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4220422142224223>
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:33

Re: первичности

  Козак-характерник написав:кажучи, батьки виховують дітей? Чи діти батьків?

В идеальном случае дети и родители продолжают развиваться вместе.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:33

  andrijk777 написав:
  flyman написав:навіщо його тоді ліквідували?


Так, в ДАНОМУ випадку народу ОБМЕЖИЛИ вибір. Але:
По-перше народ еліт не вибирає, він вибирає тільки президента і депутатів(навіть не прямо). А ми говоримо саме про президента, а не еліти.
По-друге вбивство це все-таки форс-мажор, навіть в США вбивали вже ДІЮЧОГО президента.
По-третє, чим більше розвинуте суспільство, ти менше воно залежить від конкретних особистостей.

ясно, в тебе та саме тема що в зРадіо та ЛАДа: "винуватий нарід", а як так, то він не заслуговоє свободи, і Путєн спасе от Майданов
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:38

Відвести війська - це здати все, зроблене за роки, ворогу.

"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога...
.....
Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.)
Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/96993/Vidvesty_vijska__ce_zdaty_vse_zroblene
Думаю, нас ждет масштабная военная катастрофа.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 07 жов, 2019 15:56, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:45

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:навіщо його тоді ліквідували?


Так, в ДАНОМУ випадку народу ОБМЕЖИЛИ вибір. Але:
По-перше народ еліт не вибирає, він вибирає тільки президента і депутатів(навіть не прямо). А ми говоримо саме про президента, а не еліти.
По-друге вбивство це все-таки форс-мажор, навіть в США вбивали вже ДІЮЧОГО президента.
По-третє, чим більше розвинуте суспільство, ти менше воно залежить від конкретних особистостей.

ясно, в тебе та саме тема що в зРадіо та ЛАДа: "винуватий нарід", а як так, то він не заслуговоє свободи, і Путєн спасе от Майданов

Звідки такі висновки??? Тим більше я написав що народ прямо обирає тільки президента.
І яке відношення мої пости мають до зовнішньої агресії з боку Росії??
Короче, ти фантазер.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:48

Re: якщо

  lapay написав:по соціології, більшість підтримує "імпічмент", то він, само собою, народний.

Социлогию в студию!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:03

  Schmit написав:"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога...
.....
Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.)
Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/96993/Vidvesty_vijska__ce_zdaty_vse_zroblene
Думаю, нас ждет масштабная военная катастрофа.

Своеобразная логика. Следуя ей, войны вообще нельзя заканчивать - СКОЛЬКО ОКОПОВ НАРЫТО!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:08

Re: акценти

  Козак-характерник написав:На наші території, для наших людей.

Некоторые сказали что там наших нет. Все наши давно в Польше)
Правда, чет когда в Польшу приезжают, то по-русски начинают говорить и красночерные флаги прятать.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:10

  Волгарь написав:
  Schmit написав:"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога...
.....
Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.)
Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/96993/Vidvesty_vijska__ce_zdaty_vse_zroblene
Думаю, нас ждет масштабная военная катастрофа.

Своеобразная логика. Следуя ей, войны вообще нельзя заканчивать - СКОЛЬКО ОКОПОВ НАРЫТО!

Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 07 жов, 2019 16:13, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:11

  Волгарь написав:
  Schmit написав:"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога...
.....
Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.)
Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/96993/Vidvesty_vijska__ce_zdaty_vse_zroblene
Думаю, нас ждет масштабная военная катастрофа.

Своеобразная логика. Следуя ей, войны вообще нельзя заканчивать - СКОЛЬКО ОКОПОВ НАРЫТО!

В точку, Волгарь.
Разведение - оно же двустороннее.
и с той стороны такие же опасения есть, уверен. со своими свидетелями зрады.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:14

  andrijk777 написав:Так це
  mephala написав: щоб українська державна компанія з природного газу "Нафтогаз" розширила свою колегію, щоб включити американців

і це
  zРадио написав:"расширить ЕГО (Нефтегаза) наблюдательный совет для добавления американцев"

є еквівалентно. Я не бачу різниці в змісті.


Еще один необразованный - когда расширяют "свой" набсовет, то решение принимают сами, а когда "его", то решение принимают за него.

А вообще смысла вам обоим что-то доказывать нет - адекватные люди и без этой новости понимали, кто дирижирует Нефтегазом. А платные тролли и грантоеды все равно своей позиции не имеют. Учитывайте только, что вы зарабатываете свои копейки на пропаганде того, на что и потратите :mrgreen:
zРадио
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