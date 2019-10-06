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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:19
Клиент_ написав:
В точку, Волгарь.
Разведение - оно же двустороннее.
и с той стороны такие же опасения есть, уверен. со своими свидетелями зрады.
Только вооруженные миротворцы хотя бы на линии разграничения могут гарантировать невозможность такого сценария.
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Schmit
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:25
Schmit написав: Клиент_ написав:
В точку, Волгарь.
Разведение - оно же двустороннее.
и с той стороны такие же опасения есть, уверен. со своими свидетелями зрады.
Только вооруженные миротворцы хотя бы на линии разграничения могут гарантировать невозможность такого сценария.
Вы думаете, что такой вариант никто не просчитывал из профессиональных военных?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:25
zРадио написав: andrijk777 написав:
Так це
mephala написав:
щоб українська державна компанія з природного газу "Нафтогаз" розширила свою колегію, щоб включити американців
і це
zРадио написав:
"расширить ЕГО (Нефтегаза) наблюдательный совет для добавления американцев
"
є еквівалентно. Я не бачу різниці в змісті.
Еще один необразованный - когда расширяют "свой" набсовет, то решение принимают сами, а когда "его", то решение принимают за него.
А вообще смысла вам обоим что-то доказывать нет - адекватные люди и без этой новости понимали, кто дирижирует Нефтегазом. А платные тролли и грантоеды все равно своей позиции не имеют. Учитывайте только, что вы зарабатываете свои копейки на пропаганде того, на что и потратите
адекватні люди розуміють що ти транслюєш сюди брехню кореспондента який подає інформацію так що у читача складається враження начебто в наглядовій раді ВЖЕ є громадяни США а тепер хочуть їх ще збільшити. Але насправді в оригіналі йдеться мова що тільки було бажання розширити наглядову раду і тільки тоді завести американців туді. І робити це вирішили не під час пороха а в часи зелі. Це так зеля планує розрахуватися за те що йому дали сфоткатися з трампом?
і доречі що з перекладом - а то якось так тихо зприснув.
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 07 жов, 2019 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:25
Schmit написав: Клиент_ написав:
В точку, Волгарь.
Разведение - оно же двустороннее.
и с той стороны такие же опасения есть, уверен. со своими свидетелями зрады.
Только вооруженные миротворцы хотя бы на линии разграничения могут гарантировать невозможность такого сценария.
Опыт последних 50+ лет наглядно доказывает, что миротворцы НИКОГДА И НИГДЕ не были сдерживающим фактором в военном противостоянии. Особенно при таком градусе взаимной ненависти. Единственный удачный пример прекращения военных действий - российские миротворцы в Приднестровье и Абхазии в 90-ые. Война действительно прекратилась, но не конфликт.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:30
Волгарь написав: Schmit написав: Клиент_ написав:
В точку, Волгарь.
Разведение - оно же двустороннее.
и с той стороны такие же опасения есть, уверен. со своими свидетелями зрады.
Только вооруженные миротворцы хотя бы на линии разграничения могут гарантировать невозможность такого сценария.
Опыт последних 50+ лет наглядно доказывает, что миротворцы НИКОГДА И НИГДЕ не были сдерживающим фактором в военном противостоянии. Особенно при таком градусе взаимной ненависти. Единственный удачный пример прекращения военных действий - российские миротворцы в Приднестровье и Абхазии в 90-ые. Война действительно прекратилась, но не конфликт.
росіяни самі і були тими хто заколотив збройний конфлікт. то звісно перестали стріляти коли самі заколотники і вирішили перестати
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