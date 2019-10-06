Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав: щоб українська державна компанія з природного газу "Нафтогаз" розширила свою колегію, щоб включити американців
і це
zРадио написав:"расширить ЕГО (Нефтегаза) наблюдательный совет для добавления американцев"
є еквівалентно. Я не бачу різниці в змісті.
Еще один необразованный - когда расширяют "свой" набсовет, то решение принимают сами, а когда "его", то решение принимают за него.
А вообще смысла вам обоим что-то доказывать нет - адекватные люди и без этой новости понимали, кто дирижирует Нефтегазом. А платные тролли и грантоеды все равно своей позиции не имеют. Учитывайте только, что вы зарабатываете свои копейки на пропаганде того, на что и потратите
адекватні люди розуміють що ти транслюєш сюди брехню кореспондента який подає інформацію так що у читача складається враження начебто в наглядовій раді ВЖЕ є громадяни США а тепер хочуть їх ще збільшити. Але насправді в оригіналі йдеться мова що тільки було бажання розширити наглядову раду і тільки тоді завести американців туді. І робити це вирішили не під час пороха а в часи зелі. Це так зеля планує розрахуватися за те що йому дали сфоткатися з трампом? і доречі що з перекладом - а то якось так тихо зприснув.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 07 жов, 2019 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Клиент_ написав:В точку, Волгарь. Разведение - оно же двустороннее. и с той стороны такие же опасения есть, уверен. со своими свидетелями зрады.
Только вооруженные миротворцы хотя бы на линии разграничения могут гарантировать невозможность такого сценария.
Опыт последних 50+ лет наглядно доказывает, что миротворцы НИКОГДА И НИГДЕ не были сдерживающим фактором в военном противостоянии. Особенно при таком градусе взаимной ненависти. Единственный удачный пример прекращения военных действий - российские миротворцы в Приднестровье и Абхазии в 90-ые. Война действительно прекратилась, но не конфликт.
Клиент_ написав:В точку, Волгарь. Разведение - оно же двустороннее. и с той стороны такие же опасения есть, уверен. со своими свидетелями зрады.
Только вооруженные миротворцы хотя бы на линии разграничения могут гарантировать невозможность такого сценария.
Опыт последних 50+ лет наглядно доказывает, что миротворцы НИКОГДА И НИГДЕ не были сдерживающим фактором в военном противостоянии. Особенно при таком градусе взаимной ненависти. Единственный удачный пример прекращения военных действий - российские миротворцы в Приднестровье и Абхазии в 90-ые. Война действительно прекратилась, но не конфликт.
росіяни самі і були тими хто заколотив збройний конфлікт. то звісно перестали стріляти коли самі заколотники і вирішили перестати
mephala написав:адекватні люди розуміють що ти транслюєш сюди брехню кореспондента який подає інформацію так що у читача складається враження начебто в наглядовій раді ВЖЕ є громадяни США а тепер хочуть їх ще збільшити. Але насправді в оригіналі йдеться мова що тільки було бажання розширити наглядову раду і тільки тоді завести американців туді. І робити це вирішили не під час пороха а в часи зелі. Це так зеля планує розрахуватися за те що йому дали сфоткатися з трампом? і доречі що з перекладом - а то якось так тихо зприснув.
Я обещал не оставлять твое вранье без внимания, и не буду, несмотря на то, что ты уже достал и меня, и большинство форумчан.
На первом заседании нового состава наблюдательного совета Нафтогаза, которое состоялось 22 декабря 2017 года, председателем наблюдательного совета была избрана Клэр Споттисвуд. Должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года. В заседании принимали участие все члены наблюдательного совета, а именно: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Кудрицкий, Сергей Попик и Владимир Демчишин (Украина).
Так что американец пребывает в составе наблюдательного совета Нефтегаза с 2017-го года. А возглавляет его гражданка Британии. Еще в составе НС есть канадец, француз и 3 украинца. 4 иностранца, 3 украинца.
Поэтому министр энергетики США требовал добавить еще одного американца, а не ввести хотя бы одного!
mephala написав: щоб українська державна компанія з природного газу "Нафтогаз" розширила свою колегію, щоб включити американців
і це
zРадио написав:"расширить ЕГО (Нефтегаза) наблюдательный совет для добавления американцев"
є еквівалентно. Я не бачу різниці в змісті.
Еще один необразованный - когда расширяют "свой" набсовет, то решение принимают сами, а когда "его", то решение принимают за него.
А вообще смысла вам обоим что-то доказывать нет - адекватные люди и без этой новости понимали, кто дирижирует Нефтегазом. А платные тролли и грантоеды все равно своей позиции не имеют. Учитывайте только, что вы зарабатываете свои копейки на пропаганде того, на что и потратите
Ти точно неадекват "Perry pushed for Ukraine’s state-owned natural gas company Naftogaz to expand its board to include Americans" це перекладається: "Пері наполягав щоб Українська державна компанія Нафтогаз розширила свою колегію, включивши туди Американців"
Schmit написав:"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога... ..... Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.) Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."
якщо відводити війська, то тре вводити в зону розмежування голубі каски ООН
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.