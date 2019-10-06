RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4221422242234224>
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:19

Re: Політичні дискусії

  Клиент_ написав:В точку, Волгарь.
Разведение - оно же двустороннее.
и с той стороны такие же опасения есть, уверен. со своими свидетелями зрады.

Только вооруженные миротворцы хотя бы на линии разграничения могут гарантировать невозможность такого сценария.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 597
З нами з: 08.09.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:25

  Schmit написав:
  Клиент_ написав:В точку, Волгарь.
Разведение - оно же двустороннее.
и с той стороны такие же опасения есть, уверен. со своими свидетелями зрады.

Только вооруженные миротворцы хотя бы на линии разграничения могут гарантировать невозможность такого сценария.

Вы думаете, что такой вариант никто не просчитывал из профессиональных военных?
Клиент_
 
Повідомлень: 83
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:25

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Так це
  mephala написав: щоб українська державна компанія з природного газу "Нафтогаз" розширила свою колегію, щоб включити американців

і це
  zРадио написав:"расширить ЕГО (Нефтегаза) наблюдательный совет для добавления американцев"

є еквівалентно. Я не бачу різниці в змісті.


Еще один необразованный - когда расширяют "свой" набсовет, то решение принимают сами, а когда "его", то решение принимают за него.

А вообще смысла вам обоим что-то доказывать нет - адекватные люди и без этой новости понимали, кто дирижирует Нефтегазом. А платные тролли и грантоеды все равно своей позиции не имеют. Учитывайте только, что вы зарабатываете свои копейки на пропаганде того, на что и потратите :mrgreen:

адекватні люди розуміють що ти транслюєш сюди брехню кореспондента який подає інформацію так що у читача складається враження начебто в наглядовій раді ВЖЕ є громадяни США а тепер хочуть їх ще збільшити. Але насправді в оригіналі йдеться мова що тільки було бажання розширити наглядову раду і тільки тоді завести американців туді. І робити це вирішили не під час пороха а в часи зелі. Це так зеля планує розрахуватися за те що йому дали сфоткатися з трампом?
і доречі що з перекладом - а то якось так тихо зприснув.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 07 жов, 2019 16:26, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 5619
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:25

  Schmit написав:
  Клиент_ написав:В точку, Волгарь.
Разведение - оно же двустороннее.
и с той стороны такие же опасения есть, уверен. со своими свидетелями зрады.

Только вооруженные миротворцы хотя бы на линии разграничения могут гарантировать невозможность такого сценария.

Опыт последних 50+ лет наглядно доказывает, что миротворцы НИКОГДА И НИГДЕ не были сдерживающим фактором в военном противостоянии. Особенно при таком градусе взаимной ненависти. Единственный удачный пример прекращения военных действий - российские миротворцы в Приднестровье и Абхазии в 90-ые. Война действительно прекратилась, но не конфликт.
Волгарь
 
Повідомлень: 7194
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:30

  Волгарь написав:
  Schmit написав:
  Клиент_ написав:В точку, Волгарь.
Разведение - оно же двустороннее.
и с той стороны такие же опасения есть, уверен. со своими свидетелями зрады.

Только вооруженные миротворцы хотя бы на линии разграничения могут гарантировать невозможность такого сценария.

Опыт последних 50+ лет наглядно доказывает, что миротворцы НИКОГДА И НИГДЕ не были сдерживающим фактором в военном противостоянии. Особенно при таком градусе взаимной ненависти. Единственный удачный пример прекращения военных действий - российские миротворцы в Приднестровье и Абхазии в 90-ые. Война действительно прекратилась, но не конфликт.

росіяни самі і були тими хто заколотив збройний конфлікт. то звісно перестали стріляти коли самі заколотники і вирішили перестати
mephala
 
Повідомлень: 5619
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:49

  mephala написав:адекватні люди розуміють що ти транслюєш сюди брехню кореспондента який подає інформацію так що у читача складається враження начебто в наглядовій раді ВЖЕ є громадяни США а тепер хочуть їх ще збільшити. Але насправді в оригіналі йдеться мова що тільки було бажання розширити наглядову раду і тільки тоді завести американців туді. І робити це вирішили не під час пороха а в часи зелі. Це так зеля планує розрахуватися за те що йому дали сфоткатися з трампом?
і доречі що з перекладом - а то якось так тихо зприснув.


Я обещал не оставлять твое вранье без внимания, и не буду, несмотря на то, что ты уже достал и меня, и большинство форумчан.

http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru. ... nth=01&nt=Новости&

На первом заседании нового состава наблюдательного совета Нафтогаза, которое состоялось 22 декабря 2017 года, председателем наблюдательного совета была избрана Клэр Споттисвуд. Должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года. В заседании принимали участие все члены наблюдательного совета, а именно: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Кудрицкий, Сергей Попик и Владимир Демчишин (Украина).

Так что американец пребывает в составе наблюдательного совета Нефтегаза с 2017-го года. А возглавляет его гражданка Британии. Еще в составе НС есть канадец, француз и 3 украинца. 4 иностранца, 3 украинца.

Поэтому министр энергетики США требовал добавить еще одного американца, а не ввести хотя бы одного!

PS: зашкварился ты, тролль, по самое не балуйся!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3761
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:54

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Так це
  mephala написав: щоб українська державна компанія з природного газу "Нафтогаз" розширила свою колегію, щоб включити американців

і це
  zРадио написав:"расширить ЕГО (Нефтегаза) наблюдательный совет для добавления американцев"

є еквівалентно. Я не бачу різниці в змісті.


Еще один необразованный - когда расширяют "свой" набсовет, то решение принимают сами, а когда "его", то решение принимают за него.

А вообще смысла вам обоим что-то доказывать нет - адекватные люди и без этой новости понимали, кто дирижирует Нефтегазом. А платные тролли и грантоеды все равно своей позиции не имеют. Учитывайте только, что вы зарабатываете свои копейки на пропаганде того, на что и потратите :mrgreen:

Ти точно неадекват
"Perry pushed for Ukraine’s state-owned natural gas company Naftogaz to expand its board to include Americans"
це перекладається:
"Пері наполягав щоб Українська державна компанія Нафтогаз розширила свою колегію, включивши туди Американців"
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1613
З нами з: 11.11.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:57

  Волгарь написав:российские миротворцы в Приднестровье и Абхазии в 90-ые.

:mrgreen: :mrgreen: Це мем!!!
* Через 30 років в російських підручниках з історії напишуть: "российские миротворцы в 2014-15 спасли Донбасс от украинских националистов"
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 07 жов, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1613
З нами з: 11.11.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:58

andrijk777

Я уже посадил в лужу вас обоих постом выше. Тема закрыта. Если после этого вы еще претедуете на адекватность, то принесете извинения за клевету!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3761
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:02

  Schmit написав:"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога...
.....
Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.)
Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/96993/Vidvesty_vijska__ce_zdaty_vse_zroblene
Думаю, нас ждет масштабная военная катастрофа.

якщо відводити війська, то тре вводити в зону розмежування голубі каски ООН
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16336
З нами з: 09.03.14
Подякував: 958 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4221422242234224>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.