Додано: Пон 07 жов, 2019 16:54

zРадио написав: andrijk777 написав: Так це

mephala написав: щоб українська державна компанія з природного газу "Нафтогаз" розширила свою колегію, щоб включити американців

щоб українська державна компанія з природного газу "Нафтогаз"

і це

zРадио написав: "расширить ЕГО (Нефтегаза) наблюдательный совет для добавления американцев"



є еквівалентно. Я не бачу різниці в змісті. Так цеі цеє еквівалентно. Я не бачу різниці в змісті.



Еще один необразованный - когда расширяют "свой" набсовет, то решение принимают сами, а когда "его", то решение принимают за него.



Еще один необразованный - когда расширяют "свой" набсовет, то решение принимают сами, а когда "его", то решение принимают за него.

А вообще смысла вам обоим что-то доказывать нет - адекватные люди и без этой новости понимали, кто дирижирует Нефтегазом. А платные тролли и грантоеды все равно своей позиции не имеют. Учитывайте только, что вы зарабатываете свои копейки на пропаганде того, на что и потратите

Ти точно неадекват"Perry pushed for Ukraine’s state-owned natural gas company Naftogaz to expand its board to include Americans"це перекладається:"Пері наполягав щоб Українська державна компанія Нафтогаз розширила свою колегію, включивши туди Американців"