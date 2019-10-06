Додано: Пон 07 жов, 2019 16:49

mephala написав: адекватні люди розуміють що ти транслюєш сюди брехню кореспондента який подає інформацію так що у читача складається враження начебто в наглядовій раді ВЖЕ є громадяни США а тепер хочуть їх ще збільшити. Але насправді в оригіналі йдеться мова що тільки було бажання розширити наглядову раду і тільки тоді завести американців туді. І робити це вирішили не під час пороха а в часи зелі. Це так зеля планує розрахуватися за те що йому дали сфоткатися з трампом?

і доречі що з перекладом - а то якось так тихо зприснув. адекватні люди розуміють що ти транслюєш сюди брехню кореспондента який подає інформацію так що у читача складається враження начебто в наглядовій раді ВЖЕ є громадяни США а тепер хочуть їх ще збільшити. Але насправді в оригіналі йдеться мова що тільки було бажання розширити наглядову раду і тільки тоді завести американців туді. І робити це вирішили не під час пороха а в часи зелі. Це так зеля планує розрахуватися за те що йому дали сфоткатися з трампом?і доречі що з перекладом - а то якось так тихо зприснув.

Я обещал не оставлять твое вранье без внимания, и не буду, несмотря на то, что ты уже достал и меня, и большинство форумчан.Новости&На первом заседании нового состава наблюдательного совета Нафтогаза, которое состоялось, председателем наблюдательного совета была избрана Клэр Споттисвуд. Должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года. В заседании принимали участие все члены наблюдательного совета, а именно:, Бруно Лескуа (Франция),, Стивен Хейсом (Канада), Владимир Кудрицкий, Сергей Попик и Владимир Демчишин (Украина).Так что американец пребывает в составе наблюдательного совета Нефтегаза с 2017-го года. А возглавляет его гражданка Британии. Еще в составе НС есть канадец, француз и 3 украинца. 4 иностранца, 3 украинца.Поэтому министр энергетики США требовал добавить еще одного американца, а не ввести хотя бы одного!PS: зашкварился ты, тролль, по самое не балуйся!