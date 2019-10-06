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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4221422242234224
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:44

  ЛАД написав:
  pesikot написав:......
Только госпереворота не было. Депутаты ВР работали, принимали законы. Объявлены досрочные выборы Президента и потом, досрочные выборы Верховной Рады.

Вы там призывали учить историю. Но Вы хотя бы не искажайте её.
Забыли, как тогда работали депутаты ВР?
Когда на улице стояла разгоряченная толпа и депутаты не знали пройдут ли они целыми.
Не депутаты тогда решали, а улица.

Вот это эмоциональное последнее предложение и есть переписывание истории. 16 января принимать драконовские законы митингующие никак не мешали. А 22 февраля, вдруг, "улица решала". Да и кого там можно запугать, зубров из ПР ?
К тому же, и после 22.02 ВР тем же составом продолжила работу. Перевороты как-то по-другому выглядят. Хотя бы как переворот в октябре 1917 года. Чуть позже и Учредительное собрание разогнали

  ЛАД написав:Ну и то, что спикер ВР как-то резко поменялся и 22 февраля уже стал Турчинов, Вы тоже забыли?

Действительно, как-то резко поменялся.
А вы вспомните, почему 22 февраля в субботу собралась ВР ? 21.02 было подписано соглашение о преодолении кризиса и депутаты ВР собрались для голосования законов, согласно соглашения. Но 22.02 выяснилось, что ни спикер, ни Президент не выходят на связь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:50

Re: Політичні дискусії

mephala написав:Щось я не зрозумів - а з ким тоді домовилися про розведення військ?
Кремль признал определенное влияние на ЛДНР, но отвод войск гарантировать не может


С ОРДЛО договорились, они же члены трехконтактной группы в Минске, в которую и входит Украина.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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