ЛАД написав:
Вы там призывали учить историю. Но Вы хотя бы не искажайте её.
Забыли, как тогда работали депутаты ВР?
Когда на улице стояла разгоряченная толпа и депутаты не знали пройдут ли они целыми.
Не депутаты тогда решали, а улица.
Вот это эмоциональное последнее предложение и есть переписывание истории. 16 января принимать драконовские законы митингующие никак не мешали. А 22 февраля, вдруг, "улица решала". Да и кого там можно запугать, зубров из ПР ?
К тому же, и после 22.02 ВР тем же составом продолжила работу. Перевороты как-то по-другому выглядят. Хотя бы как переворот в октябре 1917 года. Чуть позже и Учредительное собрание разогнали
Действительно, как-то резко поменялся.
А вы вспомните, почему 22 февраля в субботу собралась ВР ? 21.02 было подписано соглашение о преодолении кризиса и депутаты ВР собрались для голосования законов, согласно соглашения. Но 22.02 выяснилось, что ни спикер, ни Президент не выходят на связь.