Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:...... Только госпереворота не было. Депутаты ВР работали, принимали законы. Объявлены досрочные выборы Президента и потом, досрочные выборы Верховной Рады.
Вы там призывали учить историю. Но Вы хотя бы не искажайте её. Забыли, как тогда работали депутаты ВР? Когда на улице стояла разгоряченная толпа и депутаты не знали пройдут ли они целыми. Не депутаты тогда решали, а улица.
Вот это эмоциональное последнее предложение и есть переписывание истории. 16 января принимать драконовские законы митингующие никак не мешали. А 22 февраля, вдруг, "улица решала". Да и кого там можно запугать, зубров из ПР ? К тому же, и после 22.02 ВР тем же составом продолжила работу. Перевороты как-то по-другому выглядят. Хотя бы как переворот в октябре 1917 года. Чуть позже и Учредительное собрание разогнали
ЛАД написав:Ну и то, что спикер ВР как-то резко поменялся и 22 февраля уже стал Турчинов, Вы тоже забыли?
Действительно, как-то резко поменялся. А вы вспомните, почему 22 февраля в субботу собралась ВР ? 21.02 было подписано соглашение о преодолении кризиса и депутаты ВР собрались для голосования законов, согласно соглашения. Но 22.02 выяснилось, что ни спикер, ни Президент не выходят на связь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав: Если группа вооруженных или даже невооруженных людей захватит парламент или просто будет угрожать депутатам с целью вымогания от них какого то решения, то можно сразу сушить весла и сливать воду, поддержка бюргеров, Макрона, Трампа сразу улетучится как дым, а партию Европейская солидарность сразу надо будут переименовывать в Антиевропейская солидарность.
Если честно у Европы уже очень явно проглядывает усталость и раздражение от украинского срача и многолетней ругани внутри страны, от майданов и угрозы майданами.
ватан, забув: Крим 2014
Тебе, дружок, надо учиться, много учиться и развивать свой мозг, чтобы никто тебя не смог называть рагулём необразованным. Потому что ты пока не можешь понять, что если кто-то в Крыму сделал плохо, то это совсем не повод, чтобы такие плохие действия сделать и самим в Киеве.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Теоретически Черновола могли ликвидировать, чтобы "дать дорогу" Ющенко, которого как раз тогда начали пиарить как будущего кандидата в президенты. У них был практически идентичный электорат. Но думаю, что это все же обычное ДТП, которые могут произойти с любым...
freeze написав: Если группа вооруженных или даже невооруженных людей захватит парламент или просто будет угрожать депутатам с целью вымогания от них какого то решения, то можно сразу сушить весла и сливать воду, поддержка бюргеров, Макрона, Трампа сразу улетучится как дым, а партию Европейская солидарность сразу надо будут переименовывать в Антиевропейская солидарность.
Если честно у Европы уже очень явно проглядывает усталость и раздражение от украинского срача и многолетней ругани внутри страны, от майданов и угрозы майданами.
ватан, забув: Крим 2014
Тебе, дружок, надо учиться, много учиться и развивать свой мозг, чтобы никто тебя не смог называть рагулём необразованным. Потому что ты пока не можешь понять, что если кто-то в Крыму сделал плохо, то это совсем не повод, чтобы такие плохие действия сделать и самим в Киеве.
там в тебе в РФ ще з танків Думу розстрілювали, теж забув? + дві чеченські війни... а він все про розпятих мальчіков
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 жов, 2019 18:33, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Тебе, дружок, надо учиться, много учиться и развивать свой мозг, чтобы никто тебя не смог называть рагулём необразованным. Потому что ты пока не можешь понять, что если кто-то в Крыму сделал плохо, то это совсем не повод, чтобы такие плохие действия сделать и самим в Киеве.
там в тебе в РФ ще з танків Думу розстрілювали, теж забув?
Я в этом веке не был в РФ в отличие от тебя подвального бездаря и лодыря. Заработай уже на нормальный диван, а то приличная девушка в твой гадюшник не спустится. А твой род так на тебе неудачнике и прервётся.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:https://news.liga.net/politics/news/sud-arestoval-pashinskogo Печерский райсуд Киева избрал бывшему народному депутату Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней (до 4 декабря) без альтернативы залога.
Сам Пашинский назвал такое решение суда "преступлением", сообщает Hromadske.
"Материялы дела сфальсифицированы. Судья пошла на заведомое нарушение всех действующих норм законодательства", - сказал он.
Спорю, Порох будет использовать это как красную тряпку для мітінгувальників
Первый пошел. Пашинский визуально мне всегда напоминал крысу, из иллюстраций к знаменитой сказке Ганса Андерсена про волшебную дудочку. Но то что его арестовали за стрельбу по уголовнику какому-то, а не за массовые хищения, подкуп, узурпацию власти, непонятные винтовки на майдане. Это позор правоохранительной системе. По этому делу о стрельбе в уголовника Пашинский не должен сидеть, имхо. Это просто набивают рейтинг Зеленского для когорты глупых избирателей.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Если кандидат не имеет достаточных для конкуренции ресурсов (материальных, информационных, административных - последний не обязателен, но при наличии играет роль большую или меньшую), то как он может конкурировать во влиянии на избирателя?!)) Черновол не имел достаточных.
Ще раз перечитав і зрозумів настільки геніальна ця фраза. Напишу коротко: "Щоб перемогти, потрібно мати ДОСТАТНЬО ресурсів!" Геніально! Кант нервово курить в сторонці. Цю фразу можна писати на будь-якому стадіоні, офісі чи будинку президента. Нарешті я зрозумів, що недостойний вести дискусію з такими геніальними людьми, як detroytred
Так я Вам с самого начала дискуссии на непонимание Вами элементарщины указал. На знАчимый недостаток ресурсов у лучших представителей украинского народа, которые действительно работали бы на высоких посадах во власти в интересах страны, общества, народа. Недостаток для возможности на равных конкурировать с нелучшими))) представителями-кандидатами. Критический недостаток.
Долго до Вас доходило... А когда дошло, Вы не придумали ничего лучше, как ответить сарказмом.
ЗЫ. И я начал даже не о том *щоб перемогти*, а с - для того, чтобы хотя бы получить или иметь возможность конкурировать на равных лучшим представителям необходимо иметь достаточное (сравнимое с конкурентами) количество ресурсов (материальных, информационных, административных с уточнением.)