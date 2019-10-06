Это только арест, а не посадка. Но дальше будем посмотреть
Возьму приём себе на заметку. Про визуальные ассоциации.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:49
Это только арест, а не посадка. Но дальше будем посмотреть
Возьму приём себе на заметку. Про визуальные ассоциации.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:54
там в тебе в РФ ще з танків Думу розстрілювали, теж забув?
+ дві чеченські війни...
а він все про розпятих мальчіков[/quote]
В РФ???
Не понимаю почему тупые аргументы так популярны...
Ответ напрашивается только один -- у тупых и популярны.
Которых не понимаю.
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:59
Re: Політичні дискусії
Ця вся хрінь зі стрільбою развалиться в апеляціях, бо свідків не було, а на клієнті, якого витягли з нафталіну, проби нема куди ставити.
Зеля, схоже, вирішив твердо підти по стежці Яника. Ну що ж, щасливої дороги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:59
Re: Політичні дискусії
Это да..
Но хоть так. Аль Капоне, в конце концов, тоже не по основным преступлениям посадили.
Зы. Что характерно, в «итогах» котособаки данное событие почему–то не упомянуто
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:00
По этим фактам нельзя даже следствие начинать - я буквально вчера приводил выдержку из закона о недопущении преследования "мирних мітінгувальників"
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:04
freeze гораздо лучше представил это событие Столько экспрессии было в его сообщении
И мои итоги не претендуют на истину в последней инстанции. Пишите свои итоги
Но вижу, что мои итоги уже начали раздражать - это хорошо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:05
Re: Політичні дискусії
Зброя була легальна, у обох були легкі тілесні ушкодження. Тут чиста політика, яка заглохне в апеляціях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:08
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:09
Там свидетелей и не надо, у одного пуля в ноге, у другого шишка на лбу от бутылки.
Превышение пределов необходимой самообороны, но пострадавший-то живой. Большее доказать сложно.
Но это обычно условный срок, но в крайнем случае очень-очень маленький реальный срок.
Но тут уже два месяца в СИЗО, и без права внесения залога.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:10
Интересная статья на тему нынешних митингов и не только -
Не хочу сказать, что со всем согласен, Авакова выставляют чуть ли не главным человеком в стране, но кое-что интересно. Статья, правда, большая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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