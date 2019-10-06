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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4223422442254226>
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:49

  freeze написав:Первый пошел.

Это только арест, а не посадка. Но дальше будем посмотреть

  freeze написав:Пашинский визуально мне всегда напоминал крысу, из иллюстраций к знаменитой сказке Ганса Андерсена про волшебную дудочку.

Возьму приём себе на заметку. Про визуальные ассоциации.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:54

  flyman написав:
  freeze написав:
  flyman написав:[quote="4765131:freeze"

Если группа вооруженных или даже невооруженных людей захватит парламент или просто будет угрожать депутатам с целью вымогания от них какого то решения, то можно сразу сушить весла и сливать воду, поддержка бюргеров, Макрона, Трампа сразу улетучится как дым, а партию Европейская солидарность сразу надо будут переименовывать в Антиевропейская солидарность.

Если честно у Европы уже очень явно проглядывает усталость и раздражение от украинского срача и многолетней ругани внутри страны, от майданов и угрозы майданами.

ватан, забув:
Крим 2014


Тебе, дружок, надо учиться, много учиться и развивать свой мозг, чтобы никто тебя не смог называть рагулём необразованным. Потому что ты пока не можешь понять, что если кто-то в Крыму сделал плохо, то это совсем не повод, чтобы такие плохие действия сделать и самим в Киеве.

там в тебе в РФ ще з танків Думу розстрілювали, теж забув?
+ дві чеченські війни...
а він все про розпятих мальчіков[/quote]

В РФ???
Не понимаю почему тупые аргументы так популярны...

Ответ напрашивается только один -- у тупых и популярны.
Которых не понимаю.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:59

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Но то что его арестовали за стрельбу по уголовнику какому-то, а не за массовые хищения, подкуп, узурпацию власти, непонятные винтовки на майдане. Это позор правоохранительной системе.

Ця вся хрінь зі стрільбою развалиться в апеляціях, бо свідків не було, а на клієнті, якого витягли з нафталіну, проби нема куди ставити.
Зеля, схоже, вирішив твердо підти по стежці Яника. Ну що ж, щасливої дороги. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:59

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Но то что его арестовали за стрельбу по уголовнику какому-то, а не за массовые хищения, подкуп, узурпацию власти, непонятные винтовки на майдане. Это позор правоохранительной системе.

Это да..
Но хоть так. Аль Капоне, в конце концов, тоже не по основным преступлениям посадили.

Зы. Что характерно, в «итогах» котособаки данное событие почему–то не упомянуто :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:00

  freeze написав:Но то что его арестовали за стрельбу по уголовнику какому-то, а не за массовые хищения, подкуп, узурпацию власти, непонятные винтовки на майдане. Это позор правоохранительной системе.


По этим фактам нельзя даже следствие начинать - я буквально вчера приводил выдержку из закона о недопущении преследования "мирних мітінгувальників"
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:04

  fokus написав:
  freeze написав:Но то что его арестовали за стрельбу по уголовнику какому-то, а не за массовые хищения, подкуп, узурпацию власти, непонятные винтовки на майдане. Это позор правоохранительной системе.

Это да..
Но хоть так. Аль Капоне, в конце концов, тоже не по основным преступлениям посадили.

Зы. Что характерно, в «итогах» котособаки данное событие почему–то не упомянуто :)

freeze гораздо лучше представил это событие :) Столько экспрессии было в его сообщении
И мои итоги не претендуют на истину в последней инстанции. Пишите свои итоги
Но вижу, что мои итоги уже начали раздражать - это хорошо :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:05

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Но хоть так. Аль Капоне, в конце концов, тоже не по основным преступлениям посадили.

Зброя була легальна, у обох були легкі тілесні ушкодження. Тут чиста політика, яка заглохне в апеляціях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:08

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Но вижу, что мои итоги уже начали раздражать - это хорошо

Не просто хорошо – отлично :)
Я их жду и читаю с неподдельным интересом. Раньше объяснял почему.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:09

  lapay написав:
  freeze написав:Но то что его арестовали за стрельбу по уголовнику какому-то, а не за массовые хищения, подкуп, узурпацию власти, непонятные винтовки на майдане. Это позор правоохранительной системе.

Ця вся хрінь зі стрільбою развалиться в апеляціях, бо свідків не було, а на клієнті, якого витягли з нафталіну, проби нема куди ставити.
Зеля, схоже, вирішив твердо підти по стежці Яника. Ну що ж, щасливої дороги. :mrgreen:


Там свидетелей и не надо, у одного пуля в ноге, у другого шишка на лбу от бутылки.
Превышение пределов необходимой самообороны, но пострадавший-то живой. Большее доказать сложно.
Но это обычно условный срок, но в крайнем случае очень-очень маленький реальный срок.
Но тут уже два месяца в СИЗО, и без права внесения залога.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:10

Интересная статья на тему нынешних митингов и не только - https://ukraina.ru/exclusive/20191007/1025231517.html.
Не хочу сказать, что со всем согласен, Авакова выставляют чуть ли не главным человеком в стране, но кое-что интересно. Статья, правда, большая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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