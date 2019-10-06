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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4223422442254226
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:13

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Зброя була легальна, у обох були легкі тілесні ушкодження. Тут чиста політика, яка заглохне в апеляціях.

Возможно.. Но пусть посидит пока в местах не столь отдаленных..
А там, глядишь, отменят закон о недопущении расследования преступлений, совершенных при проведении переворота...
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:14

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Но это обычно условный срок, но в крайнем случае очень-очень маленький реальный срок.
Но тут уже два месяца в СИЗО, и без права внесения залога.

Ну так і я про це. Чиста політика з нульовим результатом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:16

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:А там, глядишь, отменят закон о недопущении расследования преступлений, совершенных при проведении переворота...

Аааа, ну мрійте, мрійте, що атошників і майданівців всіх посадят. Кремлівські мрійники. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:20

Любителя отстрела пересичных на дорогах неожиданно взяли под арест.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/7/7228378/
Даже как-то удивлен)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:22

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:що атошників і майданівців всіх посадят

Зачем всех? Всех не надо. Только совершивших государственные и военные преступления.
Или вы против того, что за преступлением должно неотвратимо следовать наказание?
«Все животные равны, но некоторые равнее других»?
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:22

  antey1969 написав:Любителя отстрела пересичных на дорогах неожиданно взяли под арест.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/7/7228378/
Даже как-то удивлен)))

Баян :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:26

  lapay написав:Аааа, ну мрійте, мрійте, що атошників і майданівців всіх посадят.


Манипулируешь. АТО-шники - это АТО-шники, а майдановцы - это майдановцы. Причем майдановцы тоже очень разные. Кто-то с транспарантом стоял, кто-то призывал захватывать админздания, кто-то в беркут зажигательные смеси бросал. В общем, должна быть неотвратимость наказания. Политика здесь не причем.
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 07 жов, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:28

При равных ресурсах не было бы такого разрыва. Ведь народ только недавно проголосовал за незалежнисть...

Народ проголосовал за незалежнисть под влиянием лозунгов "Украина вторая Франция", а не под влиянием националистических исдей.
Поэтому, возможно, разрыв был бы меньше, но победа тогда Чорновила крайне маловероятна.[/quote]
Тут 100% згідний. На жаль такі як detroytred не розуміють елементарних речей.
"Чорновила крайне маловероятна" - перемога Чорновола була НЕРЕАЛЬНА тоді(навіть з ресурсами :mrgreen: :mrgreen: ).[/quote]


Ага))
Вторая Франция-то вторая, но не под предводительством идеолога-комми Кравчука.

Я указал на то, что с равными ресурсами не было бы такого разрыва.
У Чорновола реально были малые ресурсы для конкуренции с Кравчуком на тот момент.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:30

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:навіщо його тоді ліквідували?


Так, в ДАНОМУ випадку народу ОБМЕЖИЛИ вибір. Але:
По-перше народ еліт не вибирає, він вибирає тільки президента і депутатів(навіть не прямо). А ми говоримо саме про президента, а не еліти.
По-друге вбивство це все-таки форс-мажор, навіть в США вбивали вже ДІЮЧОГО президента.
По-третє, чим більше розвинуте суспільство, ти менше воно залежить від конкретних особистостей.

ясно, в тебе та саме тема що в зРадіо та ЛАДа: "винуватий нарід", а як так, то він не заслуговоє свободи, і Путєн спасе от Майданов

Уважаемый, сегодня Ваши комментарии "отличаются умом и сообразительностью" и глубиной аргументации.
Вы делаете вид, что не способны понять, что я или zРадио пишем?
Ваша цель просто обосрать несогласных с Вами?
Если так, то цель достойная. :)
Но мне казалось, что Вы способны на более серьёзный разговор. Или я в очередной раз ошибся?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:35

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Зачем всех? Всех не надо. Только совершивших государственные и военные преступления.
Или вы против того, что за преступлением должно неотвратимо следовать наказание?
«Все животные равны, но некоторые равнее других»?

Я не проти. Коли будуть сидіти хоч хтось із ланцюга від Януковича до беркутівців, тоді, можливо, хтось сяде і з іншого боку. Справедливо? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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