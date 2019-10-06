Возможно.. Но пусть посидит пока в местах не столь отдаленных..
А там, глядишь, отменят закон о недопущении расследования преступлений, совершенных при проведении переворота...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:13
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:14
Re: Політичні дискусії
Ну так і я про це. Чиста політика з нульовим результатом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:16
Re: Політичні дискусії
Аааа, ну мрійте, мрійте, що атошників і майданівців всіх посадят. Кремлівські мрійники.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:20
Любителя отстрела пересичных на дорогах неожиданно взяли под арест.
Даже как-то удивлен)))
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:22
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:22
Баян
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:26
Манипулируешь. АТО-шники - это АТО-шники, а майдановцы - это майдановцы. Причем майдановцы тоже очень разные. Кто-то с транспарантом стоял, кто-то призывал захватывать админздания, кто-то в беркут зажигательные смеси бросал. В общем, должна быть неотвратимость наказания. Политика здесь не причем.
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 07 жов, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:28
Народ проголосовал за незалежнисть под влиянием лозунгов "Украина вторая Франция", а не под влиянием националистических исдей.
Поэтому, возможно, разрыв был бы меньше, но победа тогда Чорновила крайне маловероятна.[/quote]
Тут 100% згідний. На жаль такі як detroytred не розуміють елементарних речей.
"Чорновила крайне маловероятна" - перемога Чорновола була НЕРЕАЛЬНА тоді(навіть з ресурсами ).[/quote]
Ага))
Вторая Франция-то вторая, но не под предводительством идеолога-комми Кравчука.
Я указал на то, что с равными ресурсами не было бы такого разрыва.
У Чорновола реально были малые ресурсы для конкуренции с Кравчуком на тот момент.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:30
Уважаемый, сегодня Ваши комментарии "отличаются умом и сообразительностью" и глубиной аргументации.
Вы делаете вид, что не способны понять, что я или zРадио пишем?
Ваша цель просто обосрать несогласных с Вами?
Если так, то цель достойная.
Но мне казалось, что Вы способны на более серьёзный разговор. Или я в очередной раз ошибся?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:35
Re: Політичні дискусії
Я не проти. Коли будуть сидіти хоч хтось із ланцюга від Януковича до беркутівців, тоді, можливо, хтось сяде і з іншого боку. Справедливо?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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