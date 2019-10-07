Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Вы делаете вид, что не способны понять, что я или zРадио пишем? Ваша цель просто обосрать несогласных с Вами? Если так, то цель достойная. Но мне казалось, что Вы способны на более серьёзный разговор. Или я в очередной раз ошибся?
Так это вы и обсираете несогласных с вами. Обсираете за приводимые аргументы.
freeze написав:Но то что его арестовали за стрельбу по уголовнику какому-то, а не за массовые хищения, подкуп, узурпацию власти, непонятные винтовки на майдане. Это позор правоохранительной системе.
Это да.. Но хоть так. Аль Капоне, в конце концов, тоже не по основным преступлениям посадили.
Зы. Что характерно, в «итогах» котособаки данное событие почему–то не упомянуто
посадили за не сплату податків. в нас за це не садять, а нагороджують
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Schmit написав:"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога... ..... Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.) Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."
Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!
Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Schmit написав:"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога... ..... Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.) Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."
Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!
Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.
Ну вы и перекрутили. Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет.
Schmit написав:..... Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.
Простите, это Вы о какой армии? Предыдущий президент, вроде утверждал, что у нас теперь чуть ли не сильнейшая армия в Европе, с большим боевым опытом. То, что Вы описали, это поведение не армии, а толпы необученных новобранцев, которым выдали трехлинейки и бросили в бой против танков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!
Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.
Вы опять врёте о продолжении войны. Врёте нагло и цинично. Читайте мои итоги. Это не депутаты от ЕС обстреливают позиции украинских военных, а обстреливают те самые сепары.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:Простите, это Вы о какой армии? Предыдущий президент, вроде утверждал, что у нас теперь чуть ли не сильнейшая армия в Европе, с большим боевым опытом. То, что Вы описали, это поведение не армии, а толпы необученных новобранцев, которым выдали трехлинейки и бросили в бой против танков.
ЛАД, вы полный пропагандон. Который вместо аргументов, пишет тупую пропаганду.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Schmit написав:"Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога... ..... Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.) Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."
Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!
Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.
так Путін почав, то хай і зупиняє, знову ольгінскька деза, ах да "Майдан справацировал Путіна"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 жов, 2019 20:04, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.