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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 42254226422742284229> Додано: Пон 07 жов, 2019 19:44 pesikot написав: ЛАД написав: Вы делаете вид, что не способны понять, что я или zРадио пишем?

Ваша цель просто обосрать несогласных с Вами?

Если так, то цель достойная.

Но мне казалось, что Вы способны на более серьёзный разговор. Или я в очередной раз ошибся? Вы делаете вид, что не способны понять, что я или zРадио пишем?Ваша цель просто обосрать несогласных с Вами?Если так, то цель достойная.Но мне казалось, что Вы способны на более серьёзный разговор. Или я в очередной раз ошибся?

Так это вы и обсираете несогласных с вами. Обсираете за приводимые аргументы. Так это вы и обсираете несогласных с вами. Обсираете за приводимые аргументы.

Аргументированно заметил Аргументированно заметил detroytred

Повідомлень: 22221 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 19:48 fokus написав: freeze написав: Но то что его арестовали за стрельбу по уголовнику какому-то, а не за массовые хищения, подкуп, узурпацию власти, непонятные винтовки на майдане. Это позор правоохранительной системе. Но то что его арестовали за стрельбу по уголовнику какому-то, а не за массовые хищения, подкуп, узурпацию власти, непонятные винтовки на майдане. Это позор правоохранительной системе.

Это да..

Но хоть так. Аль Капоне, в конце концов, тоже не по основным преступлениям посадили.



Зы. Что характерно, в «итогах» котособаки данное событие почему–то не упомянуто Это да..Но хоть так. Аль Капоне, в конце концов, тоже не по основным преступлениям посадили.Зы. Что характерно, в «итогах» котособаки данное событие почему–то не упомянуто

посадили за не сплату податків.

в нас за це не садять, а нагороджують посадили за не сплату податків.в нас за це не садять, а нагороджують В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16345 З нами з: 09.03.14 Подякував: 958 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 19:52 Schmit написав: "Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога...

.....

Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.)

Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."



http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/96993/Vidvesty_vijska__ce_zdaty_vse_zroblene

Думаю, нас ждет масштабная военная катастрофа. "Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога........Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.)Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."Думаю, нас ждет масштабная военная катастрофа.

Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!



Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше. Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14387 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 19:58 ЛАД

Если армию распустить, то и убивать некого будет, правильно? komp 1 Повідомлень: 7920 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2061 раз. Подякували: 3076 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 19:59 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Schmit написав: "Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога...

.....

Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.)

Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."



http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/96993/Vidvesty_vijska__ce_zdaty_vse_zroblene

Думаю, нас ждет масштабная военная катастрофа. "Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога........Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.)Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."Думаю, нас ждет масштабная военная катастрофа.

Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!



Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше. Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше. Ну вы и перекрутили.

Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет. Ну вы и перекрутили.Посыл совершенно другой. Закончить боевые действия поражением, ценой потери суверенитета - - означает, что все тысячи погибших погибли зря. Стоит ли стремление сохранить суверенитет продолжения конфликта, и, вероятно, неизбежных новых жертв - вот, собственно, тот вопрос, ответ на который и говорит, человек капитулянт, для которого суверенитет государства ничего не значит, или нет. Faceless

Модератор Повідомлень: 25665 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6035 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 19:59 Schmit написав: .....

Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране. .....Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.

Простите, это Вы о какой армии?

Предыдущий президент, вроде утверждал, что у нас теперь чуть ли не сильнейшая армия в Европе, с большим боевым опытом.

То, что Вы описали, это поведение не армии, а толпы необученных новобранцев, которым выдали трехлинейки и бросили в бой против танков. Простите, это Вы о какой армии?Предыдущий президент, вроде утверждал, что у нас теперь чуть ли не сильнейшая армия в Европе, с большим боевым опытом.То, что Вы описали, это поведение не армии, а толпы необученных новобранцев, которым выдали трехлинейки и бросили в бой против танков. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14387 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 20:00 ЛАД написав: Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!



Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше. Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.

Вы опять врёте о продолжении войны.

Врёте нагло и цинично.

Читайте мои итоги. Это не депутаты от ЕС обстреливают позиции украинских военных, а обстреливают те самые сепары. Вы опять врёте о продолжении войны.Врёте нагло и цинично.Читайте мои итоги. Это не депутаты от ЕС обстреливают позиции украинских военных, а обстреливают те самые сепары. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3094 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 781 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 20:02 sal написав: lapay написав: по соціології, більшість підтримує "імпічмент", то він, само собою, народний. по соціології, більшість підтримує "імпічмент", то він, само собою, народний.

Социлогию в студию! Социлогию в студию!

Зайдите на любой сайт порохоботов или "Свободы", или аналогичный. Вот вам и социология. Зайдите на любой сайт порохоботов или "Свободы", или аналогичный. Вот вам и социология. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14387 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 20:03 ЛАД написав: Простите, это Вы о какой армии?

Предыдущий президент, вроде утверждал, что у нас теперь чуть ли не сильнейшая армия в Европе, с большим боевым опытом.

То, что Вы описали, это поведение не армии, а толпы необученных новобранцев, которым выдали трехлинейки и бросили в бой против танков. Простите, это Вы о какой армии?Предыдущий президент, вроде утверждал, что у нас теперь чуть ли не сильнейшая армия в Европе, с большим боевым опытом.То, что Вы описали, это поведение не армии, а толпы необученных новобранцев, которым выдали трехлинейки и бросили в бой против танков.

ЛАД, вы полный пропагандон. Который вместо аргументов, пишет тупую пропаганду. ЛАД, вы полный пропагандон. Который вместо аргументов, пишет тупую пропаганду. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3094 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 781 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2019 20:03 ЛАД написав: Schmit написав: "Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога...

.....

Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.)

Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."



http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/96993/Vidvesty_vijska__ce_zdaty_vse_zroblene

Думаю, нас ждет масштабная военная катастрофа. "Там за 5 років вирито більше тисячі кілометрів окопів. Протягнуто тисячі кілометрів польових проводів зв'зку. Накрито тисячами кв. метрів масксіток. Обладнане електропостачання. Обладнані бліндажі, ДОТи, ВОПи и т.д. Поставлені буржуйки і відведені димові труби (димові труби - це окрема тема, бо треба в діаметр, відповідні фітінги, щоб не вчаділи і ворог не вичіслив). Пристріляні сектора, розставлені відеокамери. Заміновано підходи ворога........Війська виведуть в чисте поле. Знову все треба з нуля. Хто це робитеме? За які кошти? Скільки буде вкрадено? Чи захочуть і чи зможуть знов волонтери? Нинішня лінія фронту, це роками укріплена і випробувана лінія фортифікаційних споруд (420 км.)Це закопана фортеця, яку ворог в лоб здолати не може."Думаю, нас ждет масштабная военная катастрофа.

Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!



Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше. Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.

так Путін почав, то хай і зупиняє, знову ольгінскька деза,

ах да "Майдан справацировал Путіна" так Путін почав, то хай і зупиняє, знову ольгінскька деза,ах да "Майдан справацировал Путіна" Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 жов, 2019 20:04, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16345 З нами з: 09.03.14 Подякував: 958 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 42254226422742284229> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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