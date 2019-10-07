Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Опыт последних 50+ лет наглядно доказывает, что миротворцы НИКОГДА И НИГДЕ не были сдерживающим фактором в военном противостоянии. Особенно при таком градусе взаимной ненависти. Единственный удачный пример прекращения военных действий - российские миротворцы в Приднестровье и Абхазии в 90-ые. Война действительно прекратилась, но не конфликт.
Кацапская сволочь detected. Заберите свою московскую падаль из Молдовьі, Грузии, Украиньі, и никаких конфликтов там не будет.
Schmit написав:..... Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.
Простите, это Вы о какой армии? Предыдущий президент, вроде утверждал, что у нас теперь чуть ли не сильнейшая армия в Европе, с большим боевым опытом. То, что Вы описали, это поведение не армии, а толпы необученных новобранцев, которым выдали трехлинейки и бросили в бой против танков.
і знову По насрав в штани ольгінцям
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
lapay написав:Я не проти. Коли будуть сидіти хоч хтось із ланцюга від Януковича до беркутівців, тоді, можливо, хтось сяде і з іншого боку. Справедливо?
Абсолютно! Правда, в отличие от вас, я искренне хотел бы, чтобы Янукович сидел, его вина для меня очевидна. Впрочем также, как и вина Пашинского, Парубия, Турчинова, Парасюка и прочих неприкасаемых. Думаю вы, мягко говоря, лукавите (а проще говоря – откровенно лжете), что не против отмены закона о запрете расследования преступлений майдана и объективного расследования деяний «активистов».
ЛАД написав:Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.
Порохоботы страдают по поводу своего отстранения от кормушки - это понятно.
Но если смотреть на вопрос без внутриполитического подтекста, то временное отсутствие жертв в зоне конфликта после попытки установления мира вовсе не означает, что их не будет в будущем в еще большем количестве - в 2013-м был мир и их просто не было, а в 2014-м - сразу 10 тыс.
Если сейчас РФ закроет вопрос своей агрессии легким испугом, она нападет вновь. ИМХО, разумеется
ЛАД написав:Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!
Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.
Что вам не понятно?, украинцы гибли за каждый метр земли на Донбассе, а сейчас хотят просто отвести войска перед зимой в чисто поле и принять все условия пугабэ, вот и получается люди гибли напрасно. Если кальсонный снова обманет, придется воевать со значительно худших позиций.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 07 жов, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:..... Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.
Да они уже готовы принять капитуляцию . Ведь за это голосовал выборец Зе? А по другому не бывает ....Готовы встречать по всей стране партизанские отряды Бородая?
Пропагандист Соловьев рассказал, как РФ воспользуется «формулой Штайнмайера» 07.10.19 15:37 “Зачем нам забирать Луганск, Донецк? В чем смысл? Ведь если Луганск и Донецк с соблюдением всех своих интересов и автономией будут в составе Украины, то такая Украина никогда не будет антироссийской и антирусской. Это будут антитела, которые очистят всю Украину от фашистской нечисти”, – высказался Соловьев.
Он уверен, что легализация псевдореспублик запустит цепную реакцию по Украине.
“Потому что тогда поднимут голову Харьков, Одесса, Днепр. Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю, они увидят, что получилось. И в кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся – это больше гораздо, чем Донецк и Луганск. И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов”, – подытожил пропагандист Кремля Соловьев
fokus написав:Думаю вы, мягко говоря, лукавите (а проще говоря – откровенно лжете), что не против отмены закона о запрете расследования преступлений майдана и объективного расследования деяний «активистов».
Ніхто його не буде відміняти, бо буде новий конфлікт. За звичай, в таких, громадянських, конфліктах так і буває. Амністія - повна чи часткова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Вы делаете вид, что не способны понять, что я или zРадио пишем? Ваша цель просто обосрать несогласных с Вами? Если так, то цель достойная. Но мне казалось, что Вы способны на более серьёзный разговор. Или я в очередной раз ошибся?
Так это вы и обсираете несогласных с вами. Обсираете за приводимые аргументы.
Можно конкретный пример? Если приведете в пример то, что я называю Франта политической проституткой, то буду смеяться.
Да и аргументов не вижу. На мой вопрос о предложениях для решения проблемы Донбасса ответил только будивельник. Не во всём согласен, но хоть есть что обсуждать. Остальные просто исходят дерьмом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.