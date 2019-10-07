Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На первом заседании нового состава наблюдательного совета Нафтогаза, которое состоялось 22 декабря 2017 года, председателем наблюдательного совета была избрана Клэр Споттисвуд. Должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года. В заседании принимали участие все члены наблюдательного совета, а именно: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Кудрицкий, Сергей Попик и Владимир Демчишин (Украина).
Так что американец пребывает в составе наблюдательного совета Нефтегаза с 2017-го года. А возглавляет его гражданка Британии. Еще в составе НС есть канадец, француз и 3 украинца. 4 иностранца, 3 украинца.
Поэтому министр энергетики США требовал добавить еще одного американца, а не ввести хотя бы одного!
PS: зашкварился ты, тролль, по самое не балуйся!
те що в наглядовій раді є один американець розібралися. а що там з точністю перекладу оригінала за який ти так волав? чи там де діло щвах зливаєшся по тихому?
Sanna написав:Да они уже готовы принять капитуляцию . Ведь за это голосовал выборец Зе? А по другому не бывает ....Готовы встречать по всей стране партизанские отряды Бородая?
Не факт. Знаю многих, голосовавших за Зе патрийотов в вишиванках, которые просто ненавидели Пороха, наслушавшись сказочек от бигусов, шабуниных, лещенок и прочих полезных идиотов про "зубожиння, пограбування крайины и збагачення шоколадного в 100 разив". Думаю, из этих 73% больше половины будут против капитуляции. Но они пока не понимают, чем это всем нам грозит. До таких дойдет уже когда корпуса ихтамнетов победным маршем будут двигаться на их город или на Киев.
pesikot написав:Читайте мои итоги. Это не депутаты от ЕС обстреливают позиции украинских военных, а обстреливают те самые сепары.
Кто это вам сказал ?
ОБСЕ: 2 октября - район Золотое - миссия зафиксировала около 19 снарядов, выпущенных в сторону юго-востока и 38 – к юго-западу. 3 октября около 5 утра обстреляли из автомата школу в Золотом-5 (территория "ЛНР").
Больше ничего нет.
Отведение сторон запланировано теперь на 9 октября, если Белецкий не постреляет.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Вы делаете вид, что не способны понять, что я или zРадио пишем? Ваша цель просто обосрать несогласных с Вами? Если так, то цель достойная. Но мне казалось, что Вы способны на более серьёзный разговор. Или я в очередной раз ошибся?
Так это вы и обсираете несогласных с вами. Обсираете за приводимые аргументы.
Можно конкретный пример? Если приведете в пример то, что я называю Франта политической проституткой, то буду смеяться.
Да и аргументов не вижу. На мой вопрос о предложениях для решения проблемы Донбасса ответил только будивельник. Не во всём согласен, но хоть есть что обсуждать. Остальные просто исходят дерьмом.
Погано читав. Моя відповідь була: "живіть як хочете, у вас там нова родина, ми тут до чого вам".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав:Сколько денег потрачено! Не выбрасывать же! Надо продолжать войну!
Или как вчера на митинге (смотрел в новостях) какая-то ... депутат от ЕС: "Сколько жертв! Сколько убитых! Что это было напрасно?" (цитата, понятно, не дословная). И.е.надо продолжать войну, чтобы жертв и убитых было больше.
Что вам не понятно?, украинцы гибли за каждый метр земли на Донбассе, а сейчас хотят просто отвести войска перед зимой в чисто поле и принять все условия пугабэ, вот и получается люди гибли напрасно. Если кальсонный снова обманет, придется воевать со значительно худших позиций.
Разведение войск - это вообще первый пункт минских соглашений, подписанных при непосредственном участии Порошенко. Это настолько первый пункт, что никто и никогда не оспаривал его первоочередность - так все начнётся. И Порошенко ни разу не оспаривал.
Прошло пять лет после их подписания и обещания выполнить, и западные партнеры в лице Меркель и Макрона заявили, что пора всем подойти к кассе и оплатить обещанное.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав:Ніхто його не буде відміняти, бо буде новий конфлікт.
С чего это он будет? Если посадят Парасюка и/или Парубия народ грудью встанет на их защиту? Или Порошенко? Так его наоборот еще на руках в СИЗО отнесут. Ну или такси вызовут – в такой поездке однозначно не откажут Впрочем ответ ожидаем.
lapay написав:Амністія - повна чи часткова
Всем? Януковичу, беркутавцам, сепарам? Или только «активистам» и «патриотам»? Они равнее других? Но даже если только «активистам» - что вы там про «часткову» говорили? Кто из «активистов» майдана присел? Ведь люди же с «противоположной» стороны тоже погибли. Кто–то за это ответил? Вот из–за чего будет (и есть) конфликт. А не из–за того, что убийц посадят..