Додано: Пон 07 жов, 2019 21:07

lapay написав: Ніхто його не буде відміняти, бо буде новий конфлікт. Ніхто його не буде відміняти, бо буде новий конфлікт.

lapay написав: Амністія - повна чи часткова Амністія - повна чи часткова

С чего это он будет?Если посадят Парасюка и/или Парубия народ грудью встанет на их защиту?Или Порошенко? Так его наоборот еще на руках в СИЗО отнесут. Ну или такси вызовут – в такой поездке однозначно не откажутВпрочем ответ ожидаем.Всем? И Януковичу, беркутовцам, сепарам? Или только «активистам» и «патриотам»? Они равнее других?Но даже если только «активистам» - что вы там про «часткову» говорили? Кто из «активистов» майдана присел? Ведь люди же с «противоположной» стороны тоже погибли. Кто–то за это ответил? Да и «с этой» так и не установили, кто виновен в гибели людей.Вот из–за чего будет (и есть) конфликт. А не из–за того, что убийц посадят..