Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:..... Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.
Да они уже готовы принять капитуляцию . Ведь за это голосовал выборец Зе? А по другому не бывает ....Готовы встречать по всей стране партизанские отряды Бородая?
Пропагандист Соловьев рассказал, как РФ воспользуется «формулой Штайнмайера» 07.10.19 15:37 “Зачем нам забирать Луганск, Донецк? В чем смысл? Ведь если Луганск и Донецк с соблюдением всех своих интересов и автономией будут в составе Украины, то такая Украина никогда не будет антироссийской и антирусской. Это будут антитела, которые очистят всю Украину от фашистской нечисти”, – высказался Соловьев.
Он уверен, что легализация псевдореспублик запустит цепную реакцию по Украине.
“Потому что тогда поднимут голову Харьков, Одесса, Днепр. Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю, они увидят, что получилось. И в кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся – это больше гораздо, чем Донецк и Луганск. И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов”, – подытожил пропагандист Кремля Соловьев
lapay написав:Кожна влада саджає, чи присажує, своїх противніків. Ватани порозбігались чи їх поміняли. Буде повноцінний реванш - підуть майданівці. Тільки немає цього реваншу і не буде. Ватани програли остаточно і безвозвратно. А про справедливість треба було Янику розповідати, коли він Тимошенко з Луценко саджав.В український політиці є правило бумеранга. От і прилітіла отвєтка.
Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».
fokus написав:Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».
До речі, якщо ватани хочуть побачити якісь посадки, то їм треба руками і ногами голосувати за європейську судову систему, за реформи а ля Порошенко. Бо тільки тоді буде працювати закон. Але ж вони проти Європи, то хто їм дохтор?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
fokus написав:Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».
До речі, якщо ватани хочуть побачити якісь посадки, то їм треба руками і ногами голосувати за європейську судову систему, за реформи а ля Порошенко. Бо тільки тоді буде працювати закон. Але ж вони проти Європи, то хто їм дохтор?
Стриптиз (якобы европейские суды и реформы) от жены (ПАПа) люди посмотрели ... не понравилось)))
lapay написав:Кожна влада саджає, чи присажує, своїх противніків. Ватани порозбігались чи їх поміняли. Буде повноцінний реванш - підуть майданівці. Тільки немає цього реваншу і не буде. Ватани програли остаточно і безвозвратно. А про справедливість треба було Янику розповідати, коли він Тимошенко з Луценко саджав.В український політиці є правило бумеранга. От і прилітіла отвєтка.
Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».
Рашатудей
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.