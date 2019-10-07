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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4228422942304231>
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:35

andrijk777
Зеленомойский похоже не член себе отбил на клавишах, а остатки мозгов.

Хотя судя по "юмору" 95 квартала, их изначально не было.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:37

  Sanna написав:
  Schmit написав:.....
Логика такая, что после отвода по всей линии корпуса ихтамнетов переходят в массированное наступление, а наши войска, ощущая предательство власти и своего же народа бросают новые неподготовленные позиции, бегут и попадают в новые котлы. После потери новых территорий и огромных потерь разъяренная толпа патриотов штурмует банковую. Дальше полный капец по всей стране.


Да они уже готовы принять капитуляцию . Ведь за это голосовал выборец Зе? А по другому не бывает ....Готовы встречать по всей стране партизанские отряды Бородая?

Пропагандист Соловьев рассказал, как РФ воспользуется «формулой Штайнмайера»
07.10.19 15:37
“Зачем нам забирать Луганск, Донецк? В чем смысл? Ведь если Луганск и Донецк с соблюдением всех своих интересов и автономией будут в составе Украины, то такая Украина никогда не будет антироссийской и антирусской. Это будут антитела, которые очистят всю Украину от фашистской нечисти”, – высказался Соловьев.

Он уверен, что легализация псевдореспублик запустит цепную реакцию по Украине.

“Потому что тогда поднимут голову Харьков, Одесса, Днепр. Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю, они увидят, что получилось. И в кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся – это больше гораздо, чем Донецк и Луганск. И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов”, – подытожил пропагандист Кремля Соловьев
.https://www.youtube.com/watch?v=o-FWb5- ... e=youtu.be


Я понимаю, что очень хочется приписать оппонентам всякую фигню, но есть факты --- немалая часть ВСУ, проголосовавших за ЗЕ.
Тоже готовых, по-Вашему, оказывается, принять капиталяцию?

Ещё удивляет с какой серьёзностью принимаются влажные мечты-фантазии- планы соловьевых к своему пиплу. В данном случае серьёзно, в других - смешно, что и происходит потом в реале.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:41

  komp написав:andrijk777
Зеленомойский похоже не член себе отбил на клавишах, а остатки мозгов.

Хотя судя по "юмору" 95 квартала, их изначально не было.


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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:43

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Кожна влада саджає, чи присажує, своїх противніків. Ватани порозбігались чи їх поміняли. Буде повноцінний реванш - підуть майданівці. Тільки немає цього реваншу і не буде. Ватани програли остаточно і безвозвратно. А про справедливість треба було Янику розповідати, коли він Тимошенко з Луценко саджав.В український політиці є правило бумеранга. От і прилітіла отвєтка.

Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:54

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».

До речі, якщо ватани хочуть побачити якісь посадки, то їм треба руками і ногами голосувати за європейську судову систему, за реформи а ля Порошенко. Бо тільки тоді буде працювати закон. Але ж вони проти Європи, то хто їм дохтор? :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:56

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:

Прошу видалити це відео і забанити Schmit
Відео є відверто пропагандиське, не містить жодних корисних фактів і 10 хвилин тільки обсирає нашого президента без жодних фактів і доказів.

Видео на редкость противоречивое.

Ну нафига нужен пуйло, рашка, совок Коломойскому, ЗЕ, другим нашим олигархам, а также миллионам заробитчан Запада, всл, айтишникам, студентам, фермерам и т.д.???
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:00

  lapay написав:
  fokus написав:Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».

До речі, якщо ватани хочуть побачити якісь посадки, то їм треба руками і ногами голосувати за європейську судову систему, за реформи а ля Порошенко. Бо тільки тоді буде працювати закон. Але ж вони проти Європи, то хто їм дохтор? :)

Стриптиз (якобы европейские суды и реформы) от жены (ПАПа) люди посмотрели ... не понравилось)))
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:02

:mrgreen: :mrgreen:

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Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 07 жов, 2019 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:03

  fokus написав:
  lapay написав:Кожна влада саджає, чи присажує, своїх противніків. Ватани порозбігались чи їх поміняли. Буде повноцінний реванш - підуть майданівці. Тільки немає цього реваншу і не буде. Ватани програли остаточно і безвозвратно. А про справедливість треба було Янику розповідати, коли він Тимошенко з Луценко саджав.В український політиці є правило бумеранга. От і прилітіла отвєтка.

Ну что ж, в принципе вы подтвердили мои ожидания и предположения – мира в этой стране не будет еще как минимум следующие 28 лет. Верховенство закона и европейские ценности (в хорошем смысле этого слова) в Украине до сих пор пустой звук. Не смотря на все амбиции и «революции».

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:12

Re: Політичні дискусії

Лад, зрадіо, Автор77 і ко перекинулися як по свистку на валютну гілку травити Переса. А кажуть що не з ольгіно. Ольгінці по команді "фас" отработалі.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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